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Каждое лето десятки тысяч школьников пробуют трудиться и зарабатывать "как взрослые". В 2020 году это и вовсе альтернатива детским лагерям и поездкам. В 27 регионах страны, где эпидемиологическая обстановка позволяет, уже формируются школьные трудовые отряды. Их создает Российское движение школьников вместе с региональными властями и российскими студотрядами. Среди участников - Хабаровский и Краснодарский края, республики Мордовия и Чувашия, Кемеровская, Томская, Ульяновская, Белгородская, Ярославская области и другие.
Тяжелые работы подросткам, конечно же, не поручают. А раздавать, к примеру, рекламные листовки или разносить почту им вполне по силам. Фото: Сергей Михеев/РГ Тяжелые работы подросткам, конечно же, не поручают. А раздавать, к примеру, рекламные листовки или разносить почту им вполне по силам. Фото: Сергей Михеев/РГ
Тяжелые работы подросткам, конечно же, не поручают. А раздавать, к примеру, рекламные листовки или разносить почту им вполне по силам. Фото: Сергей Михеев/РГ

Кем могут устроиться школьники и на что планируют потратить свой первый рубль?

К примеру, ребята разбивают клумбы на пришкольных территориях и в городских парках. Ученики постарше - красят здания детских садов и школ, могут заниматься подсобными работами и легким ремонтом. Также есть вакансии помощника вожатого в пришкольном лагере, работа в архивах...

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Как правило, в трудовые отряды входят ребята с 14 лет и получают небольшую, но реальную зарплату. Скажем, в Чукотском автономном округе они могут рассчитывать на 7800 рублей в месяц, рассказали в Российском движении школьников.

А в Омске под свое крыло подростков берет студенческий стройотряд. В строительной "бойцовке" решили поработать уже сотни старшеклассников. К тому же и заработки здесь приличные - до 15 тысяч рублей в месяц. Впрочем, деньги - не главное.

- Ребята, прошедшие стройотряды, активно включаются в социальную жизнь, быстрее взрослеют, начинают понимать, что такое дисциплина и какова цена денег, - считает руководитель штаба студенческих отрядов СФО Алексей Потейко. - Да и у родителей сердце на месте, когда ребенок в отряде.

В целом в планах омских властей - трудоустроить восемь тысяч ребят, и почти 70 процентов из них - в сельской местности. Для городских школьников цеха откроют местные заводы и фабрики. По словам заводчан, в период летних отпусков подростки их неплохо выручают.

В 27 регионах страны, где эпидемиологическая обстановка позволяет, уже формируются школьные трудовые отряды

Работать ребята будут не больше четырех часов. Кроме зарплаты, каждому положена региональная материальная поддержка - 2150 рублей. Так что за месяц среднестатистический омский школьник может заработать порядка шести тысяч рублей.

В Ростовской области тоже появилась почти тысяча вакансий, на которые могут претендовать подростки. Зарплата не ниже МРОТ по региону -12 130 рублей. Большой спрос на подсобных рабочих, помощников в различных сферах.

В Петербурге у подростков есть возможность подработать в городских парках, которые в начале лета сильно скучали без посетителей.

- Каждый десятый подросток, который по возрасту уже имеет право работать, ищет такую возможность, - поделилась с "РГ" начальник отдела активных программ городского Центра занятости населения Наталья Чернега. - В садово-парковом хозяйстве им всегда рады, потому что в "высокий сезон" рабочих рук особенно не хватает. Радует, что ежегодно примерно 20 процентов ребят приходят на эту же работу снова.

Фото: REUTERS
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Трудятся подростки по четыре часа пять дней в неделю. Тяжелых заданий им, конечно, не поручают. А вот убирать мусор, пропалывать клумбы, сажать цветы - вполне по силам. При этом трудовая книжка оформляется по всем правилам.

Заработать юным питерцам нынче можно будет 9,5 тысячи рублей в месяц, плюсом причитается еще 1,5 тысячи материальной помощи.

В Свердловской области детским трудоустройством занимаются 11 постоянных и 50 только открывшихся молодежных бирж труда. Ребятам предоставляют рабочие места в сфере доставки почты, оцифровке библиотечного фонда, сельхозработ. А с 16 лет - берут в помощники на промпредприятия. В отрядах - до десяти человек. Их обеспечивают инструментами и средствами индивидуальной защиты. Заработать школьники в среднем могут 7-8 тысяч рублей в месяц. При поиске места через службу занятости в зарплату включается еще и матпомощь - 3200 рублей.

В регионе работают уже 1600 детей, причем большинство вакансий отдают ребятам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Всего через молодежные биржи до конца года трудоустроят 13 тысяч человек.

Все чаще, как, например, в Ульяновской области, встречаются предложения по удаленным вариантам работы для подростков. Это может быть сбор материалов для школьного музея. Или "помощник вожатого на удаленке". Работать нужно через интернет в группах "Лагерь" при помощи мессенджеров, соцсетей и видеоконференций.

Опрос "РГ" работающих школьников показал, что деньги они собираются тратить на серьезные дела. Одни ребята говорили, что хотят помочь родителям, другие - заплатить репетиторам, третьи - на обновки и гаджеты. Александре Данковой из Ростовской области учиться в школе еще три года, но она уже думает об институте: "Сейчас моя задача найти такую работу, которая поможет подкопить на учебу в вузе, - призналась школьница. - Конечно, надеюсь поступить на бюджет, но всегда лучше иметь запасной вариант".

Получить деньги на карманные расходы для многих подростков вообще не самоцель. Ребята подчеркивают, что гораздо важнее приобрести первый опыт работы в жизни. А некоторые подростки уже вкладывают деньги в свое дело. Например, старшеклассник Никита из Свердловской области на своем 3D принтере выпускает детали под заказ: шестерни, стеклоочистители в машину, редукторы. За изделие ему платят 500 рублей. А Марат из поселка Меловой Ульяновской области признался, что все деньги от работы на пришкольном участке потратит на дополнительные "навороты" для компьютера, чтобы было удобнее учиться в пандемию.

Комментарий

Мария Уварова, исполнительный директор Российского движения школьников:

- Летние трудовые отряды - "социальный тренажер", на котором дети знакомятся с условиями современного рынка труда, взаимодействуют с коллегами-сверстниками и руководителями-взрослыми, осваивают новую социальную роль сотрудника и взаимоотношения в связке "сотрудник - работодатель". Это позволяет выработать у школьников понимание базовых правил "взрослой жизни", важности труда и подготовить их к осознанному выбору профессии и возможным трудностям.

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