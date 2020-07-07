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07.07.2020 16:44
Рубрика: Происшествия

В Омске опрокинулась фура с двумя сотнями свиней

Текст: Наталья Граф (Омск)

В Омске большегруз, перевозящий свиней, врезался в фонарный столб и перевернулся. ДТП произошло в Кировском округе города Омска в 17.40 по местному времени.

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По предварительным данным, Mercedes c полуприцепом, в котором находилось 198 свиней, двигался по улице Мельничная.

- При повороте на улицу Олега Кошевого водитель не справился с управлением и врезался в световую опору, - сообщила "РГ" представитель УГИБДД УМВД России по Омской области Наталья Бобылева. - Фура со свиньями опрокинулась на правую сторону.

В настоящее время на месте ДТП работает экипаж ГИБДД.

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