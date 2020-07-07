В Вологодской области из воды подняли тело пропавшего подростка

Водолазы Сокольского района нашли и извлекли из воды в заброшенном карьере тело мальчика, пропавшего накануне вечером. Об этом во вторник сообщила пресс-служба УМЧС по Вологодской области.

Напомним, подросток 2006 года рождения отправился покататься на велосипеде в сторону карьера из деревни Пятино. Он перестал выходить на связь. Мама заволновалась и обратилась в полицию. В карьере обнаружили вещи мальчика, велосипед и мобильный телефон.

С сегодняшнего утра в районе карьера работали спасатели, сотрудники правоохранительных органов и волонтеры. Тело обнаруженного подростка передали полиции.

Выясняются все обстоятельства ЧП.