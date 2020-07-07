Новости

Жителя Красноярска задержали за вербовку в ряды террористов 09:52
В Бийске из-за аварии канализационные стоки попали в реку 09:46
В Вологодской области у заброшенного карьера пропал подросток 09:39
Владивостокские таможенники задержали радиоактивный вертолет 09:38
В Киргизии от пневмонии скончался экс-спикер парламента 09:35
Еще 2066 пациентов вылечились от коронавируса в Москве 09:31
В Совфеде предлагают продлить налоговые каникулы для ИП до 2022 года 09:27
Два бюджетных кроссовера уходят из России, их распродадут со скидками 09:26
На уральском прииске нашли коллекционные изумруды общей массой 4,8 кг 09:24
В Москве откроется бесплатный автокинотеатр 09:24
В Биробиджане ребенок выпал из окна третьего этажа 09:19
В Крыму прошли обыски у предполагаемых сторонников "Хизб ут-Тахрир" 09:15
СК завершил расследование дела против двух бывших сотрудников ФССП 09:11
Из-за таяния вечной мерзлоты на поверхность могут выйти новые вирусы 09:07
Как восстановленный автохлам возвращается на рынок 09:00
TikTok прекратит работу в Гонконге 08:46
Наталья Сергунина: Театру "Модерн" вернут исторический облик 08:44
СМИ: В России обсуждают смягчение правил розничной продажи алкоголя 08:30
Из-за ливней жители четырех префектур Японии готовятся к эвакуации 08:30
Финансист объяснил устойчивость экономики России во время пандемии 08:08
В Бурятии на полицейских завели дело за "жесткие" методы дознания 08:03
Спустя полвека Toyota возобновила выпуск запчастей для эпохальной модели 08:01
В Китае поставлен новый рекорд по числу сдающих ЕГЭ школьников 07:55
Бирюков: В Москве благоустроят территории возле четырех станций метро 07:40
Врач объяснила, как на самом деле нужно выводить шлаки из организма 07:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие льготы в сфере ЖКХ введены для поддержки населения
Какие льготы в сфере ЖКХ введены для поддержки населения
Названы самые выгодные способы приобрести квартиру
Названы самые выгодные способы приобрести квартиру
Конституция РФ с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования
Конституция РФ с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования
07.07.2020 09:39
Рубрика: Происшествия

В Вологодской области у заброшенного карьера пропал подросток

Текст: Светлана Цыганкова (Вологодская область)

В Вологодской области пропал подросток. Его вещи и велосипед, на котором он отправился кататься, обнаружили у заброшенного карьера.

Фото: ГИБДД по Нижегородской области
В Нижегородской области три девушки погибли в ДТП с грузовиком

ЧП произошло вечером в понедельник у деревни Пятино Сокольского района. За помощью обратилась мама мальчика, 2006 года рождения. Как сообщили в пресс-службе регионального УМЧС, в районе карьера работают спасатели, волонтеры, полицейские. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Кстати, недавно "РГ" писала о подобном случае у деревни Еляхино Череповецкого района. Часть грунта песчаного карьера засыпала девятилетнюю девочку, гостившую у бабушки. Ребенка спасти не удалось.

Спасатели призывают родителей присматривать за своими детьми.

В регионах Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Вологодская область

Главное сегодня

СМИ: В России обсуждают смягчение правил розничной продажи алкоголя
Минкомсвязь предложила отслеживать больных коронавирусом по геолокации
В Совфеде предлагают продлить налоговые каникулы для ИП до 2022 года
Эксперты назвали самые высокооплачиваемые работы на "удаленке"
Финансист объяснил устойчивость экономики России во время пандемии
Дети выпадают из окон в трети случаев на глазах у родителей
Как обезопасить квартиру на время отпуска