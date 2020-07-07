В Вологодской области у заброшенного карьера пропал подросток

В Вологодской области пропал подросток. Его вещи и велосипед, на котором он отправился кататься, обнаружили у заброшенного карьера.

ЧП произошло вечером в понедельник у деревни Пятино Сокольского района. За помощью обратилась мама мальчика, 2006 года рождения. Как сообщили в пресс-службе регионального УМЧС, в районе карьера работают спасатели, волонтеры, полицейские. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Кстати, недавно "РГ" писала о подобном случае у деревни Еляхино Череповецкого района. Часть грунта песчаного карьера засыпала девятилетнюю девочку, гостившую у бабушки. Ребенка спасти не удалось.

Спасатели призывают родителей присматривать за своими детьми.