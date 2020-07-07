Названы регионы с самими дешевыми новостройками

Самые дешевые квартиры в новостройках продаются в Кабардино-Балкарии. В этом регионе квартиры в новых домах квартиру можно купить из расчета 29,7 тысячи рублей за квадратный метр, об этом сообщает RT со ссылкой на статистику Росстата.

Также в число регионов с самыми низкими ценами вошли Дагестан (квадратный метр жилья в новостройке стоит в среднем 32 тысячи рублей), Калмыкия (33 тысячи рублей), Северная Осетия (34,5 тысячи рублей), а также Карачево-Черкесия (36 тысяч рублей).

В целом по стране квадратный метр недвижимости в новом доме стоит 71 тысячу рублей. Самые высокие цены традиционно в Москве - квадратный метр в новостройке продается за 214,3 тысячи рублей, на втором месте Сахалин с показателем 122,9 тысячи рублей, на третьем - Петербург, новостройки в Северной столице продаются в среднем за 118 тысяч рублей за "квадрат".

Такой разброс цен аналитики объясняют несколькими факторами. Так, по оценкам эксперта Института современного развития Никиты Масленникова, слова которого приводит RT, ключевую роль играет количество доступной жилплощади на рынке.

Это справедливо в первую очередь для регионов с ажиотажным спросом на недвижимость, в частности, для Москвы и Петербурга. Правда, в этих субъектах цена квадратного метра прирастает в том числе и за счет высокой стоимости участка, дорогого подключения к сетям или необходимости прокладки коммуникаций "в чистом поле", а также более высоких зарплат сотрудников строительных компаний.

Помимо спроса, роль играют еще природные условия, например, на Сахалине сама по себе высокая себестоимость строительных работ. Тоже самое относится и к Магаданской области, где цена квадратного метра в новостройках составляет в среднем 94,5 тысяч рублей.

В регионах с низкими ценами на квадратный метр жилья в новостройках на первый план выходит вопрос рентабельности строительных работ.

Например, в ряде регионов СЗФО строительство новых многоэтажек ведется только в столицах, где цены на квартиры все же выше. Например, в Коми еще несколько лет назад активное жилищное строительство велось в Ухте и Усинске. Сейчас новостройки возводятся только в Сыктывкаре. Жители остальных городов вынуждены довольствоваться исключительно рынком вторички.