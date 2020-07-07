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07.07.2020 13:07
Рубрика: Власть

Под Калининградом завершился конкурс морпехов "Морской десант-2020"

Текст: Светлана Песоцкая (Калининградская область)

Финальный этап всеармейского конкурса по полевой выучке среди подразделений морской пехоты "Морской десант-2020" завершился на полигоне Балтийского флота "Хмелевка" в Калининградской области.

Как сообщили в отделе информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту, на первом месте оказалась команда курсантов Дальневосточного высшего общевойскового командного училища, на втором - команда курсантов Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища. Морские пехотинцы Балтийского флота стали третьими.

Фото: Отдел информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту
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На завершающий, третий этап конкурса - "Эстафета" - привлекались команды в полном составе. Они должны были на бронетранспортерах БТР-82А преодолеть почти 4-километровую трассу с различными препятствиями, выполнить нормативы по стрельбе из вооружения боевых машин, а также вплавь пройти 600-метровую дистанцию в акватории Балтийского моря.

Накануне во втором этапе конкурса - "Тропа выживания" - морпехам предстояло в составе взвода в полном обмундировании, со штатным оружием и в бронежилетах преодолеть трассу с препятствиями протяженностью около 2 километров. На огневом рубеже они выполнили стрельбы по мишеням из стрелкового оружия и гранатометов, а на последнем отрезке трассы транспортировали "раненого" на носилках до финиша.

На "Тропе выживания" первое место заняла команда Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища, второе - воспитанники Дальневосточного высшего общевойскового командного училища, третье - морские пехотинцы Черноморского флота.

Торжественная церемония закрытия конкурса и награждение победителей проходит 7 июля на полигоне "Хмелевка". Победители состязаний, которые проводились в рамках "Армейских международных игр - 2020" (АРМИ-2020), представят Россию на международном конкурсе "Морской десант-2020".

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