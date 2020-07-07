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07.07.2020 15:44

Северодвинск открыли на въезд и выезд

Текст: Вера Черенева

В Северодвинске снят запрет на въезд и выезд из города. Правда, местные жители и гости обязаны соблюдать масочный режим, сообщает администрация Северодвинска.

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Напомним, в режим обсервации город был переведен месяц назад, это было обусловлено непростой эпидемиологической обстановкой. Сейчас, как отмечают в администрации Северодвинска количество выздоровевших сотрудников местного градообразующего предприятия превышает число заболевших. Так, за минувшую неделю диагноз COVID-19 подтвердился у 48 работников предприятия, а выздоровели 137. Накануне коронавирусная инфекция была выявлена у восьми сотрудников, а 27 специалистов в этот же день закрыли больничный.

С начала пандемии коронавирусная инфекция подтверждена у 2736 жителей Северодвинска, в Архангельске, к слову, 2371 заболевший, а, например, в Новодвинске - 247.

Режим обсервации изменил жизнь в городе. На въезде в Северодвинск работали КПП, которые останавливали все машины кроме автомобилей специализированных служб. Всем, кто хотел попасть в город, требовалось предъявить документы, подтверждающие такую необходимость.

В Северодвинске работают много жителей Архангельска, Новодвинска и других городов Поморья. Каждое утро людей привозит на работу вахтовый автобус. На период самых жестких ограничений организованная перевозка работников была остановлена, многих сотрудников из других городов отправили во временные отпуска.

В регионах Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Архангельская область Пандемия коронавируса COVID-19

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