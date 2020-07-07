В Петербурге прекратили первое дело о прогулке в самоизоляцию

Ленинский районный суд Петербурга прекратил административное дело в отношении мужчины, который был оштрафован в самоизоляцию за прогулку с сыном на детской площадке. Об этом сообщил адвокат петербуржца Александр Передрук.
Суд прекратил дело с формулировкой "в связи с отсутствием события правонарушения". Ранее Санкт-Петербургский городской суд отменил штраф в 15 тысяч рублей, который был выписан мужчине.
Напомним, житель Петербурга в первые дни после начала самоизоляции был привлечен к административной ответственности. На детской площадке к нему подошли сотрудники полиции и составили протокол.
Впоследствии суд выписал мужчине штраф в размере 15 тысяч рублей. Петербуржец не согласился с этим решением, обратился к адвокатам.
Стоит отметить, что в первые дни после начала самоизоляции суды выносили решения о высоких штрафах. Впоследствии сотрудники полиции стали чаще выносить гражданам устные предупреждения о запрете посещения парков, скверов или детских площадок.
Сейчас в Петербурге самоизоляция отменена, на детских площадках можно гулять свободно, также в городе снят запрет на посещение парков.