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07.07.2020 15:30
Рубрика: Власть

Аксенов назвал "наследием Украины" наличие террористов в Крыму

Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)
Фото: Пресс-служба главы Крыма Фото: Пресс-служба главы Крыма
Фото: Пресс-служба главы Крыма

Глава РК Сергей Аксенов отметил, что задержание в Крыму троих главарей и четырех активистов международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" прошло в строгом соответствии с законом и поблагодарил силовиков за работу. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Фото: Невар Виталий/ТАСС
В Крыму ФСБ задержала семерых членов группировки "Хизб ут-Тахрир"

Присутствие так называемых хизбов на полуострове руководитель республики назвал "наследием украинского периода". По его словам, власти Украины много лет "сквозь пальцы" смотрели на экстремистов, рассчитывая использовать для нагнетания напряженности в регионе.

- Но в российском Крыму таким персонажам места нет, - подчеркнул глава Крыма.

Он выразил уверенность в том, что в Киеве и на Западе задержание террористов представят как политические репрессии, как бывало уже не раз.

- Это обычный прием дешевой пропаганды, - отметил Аксенов.

Как сообщалось ранее, сегодня утром правоохранители провели обыски у членов террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" в Бахчисарайском, Красногвардейском, Симферопольском районах и в Алуште. Затем силовики задержали троих главарей и четырех активистов организации. В отношении них возбуждены уголовные дела.

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