В Крыму ФСБ задержала семерых членов группировки "Хизб ут-Тахрир"

В Крыму сотрудники ФСБ задержали троих главарей и четырех активистов международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами", запрещенной в РФ. Об этом со ссылкой на Центр общественных связей спецслужбы сообщило ТАСС.

Таким образом, при участии подразделений МВД и Росгвардии сотрудники ФСБ пресекли на полуострове деятельность ячейки террористов.

Как сообщалось ранее, сегодня утром правоохранители провели обыски у членов террористической организации в Бахчисарайском, Красногвардейском, Симферопольском районах и в Алуште.