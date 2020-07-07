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07.07.2020 11:36
Рубрика: Происшествия

Лишенного сана отца Сергия оштрафовали за распространение фейков

Текст: Татьяна Воробьева

Судебный участок №3 Верхнепышминского района рассмотрел сегодня дело лишенного сана схимонаха Сергия. Он подозревался в распространение недостоверной информации.

Напомним, духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря заявлял в своих проповедях, что коронавирусной инфекции не существует, а россиян "беззаконно сажают на самоизоляцию". Эти публичные высказывания стали причиной того, что церковный суд принял решение лишить схиигумена сана.

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Также в отношении клирика было возбуждено административное дело по статье о распространении заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений.

Защита настаивала на том, что в материалах дела нет доказательств того, что священник делал это умышленно (сам он на сегодняшнее заседание не явился).

Суд признал схиигумена Сергия (Николая Романова) виновным в совершении правонарушения по части 9 статьи 13.15 КоАП и назначил наказание в виде штрафа в размере 90 тысяч рублей. Решение может быть обжаловано.

"В случае неуплаты штрафа в течение 60 дней после вступления постановления в силу, материалы передаются судебному приставу-исполнителю", - напомнила судья.

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