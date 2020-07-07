С улиц Ханты-Мансийска убрали скамейки для профилактики COVID-19

С улиц Ханты-Мансийска, где с начала июля фиксируется серьезный прирост случаев коронавируса, убрали скамейки. Как сообщили агентств РИА Новости в мэрии, это временная мера для профилактики распространения коронавирусной инфекции. В администрации считают, что хорошая летняя погода провоцируют людей на прогулки, что, в свою очередь, приводит к росту выявленных случаев COVID-19.

Накануне, напомним, городские власти закрыли все детсады (в том числе, дежурные группы). Так же для того, чтобы не допустить распространения болезни. Режим повышенной готовности в Югре продлен до 12-го июля. В самой окружной столице следующую неделю будут проводиться профилактические рейды по соблюдению масочного режима при поддержке ГИБДД и Росгвардии: нарушители могут стать фигурантами дел об административном правонарушении.

Как сообщает оперштаб, за последние сутки в регионе зарегистрировано 283 новых случая коронавирусной инфекции в 17 муниципальных образованиях. Больше всего - в Ханты-Мансийск (55 выявленных носителей инфекции), в Сургуте (49), Нефтеюганске (41) и Нижневартовске (32). Всего с начала пандемии в автономно округе лабораторно подтверждено 10873 случаев. Каждый десятый случай заражения приходится на несовершеннолетних (эксперты говорит, что сейчас прирост идет в основном за счет семейных очагов).

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