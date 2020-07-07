СК завершил расследование дел о публикации фото нацистов в "Бессмертном полку"

Фигурантов в деле двое. Вот что рассказала корреспонденту "РГ" официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко:

- Главным следственным управлением СК России завершено расследование уголовных дел о реабилитации нацизма при проведении акции "Бессмертный полк онлайн" в отношении 19-летнего жителя Перми Даниила Симанова и 23-летнего жителя Ульяновска Вячеслава Круглова. В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 и ч. 3 ст. 354.1 УК РФ.

По версии следствия, 4 мая 2020 года Симанов отправил на сайт "Банк Памяти" фотографию изменника Родины Власова для ее дальнейшей трансляции в акции "Бессмертный полк онлайн" в одном ряду с ветеранами Великой Отечественной войны и тружениками тыла.

Еще следствие установило, что Вячеслав Круглов в тот же день через свою страницу в социальной сети разместил на сайте "Банк памяти" заявку с фотографией Адольфа Гитлера с целью ее демонстрации во время трансляции в акции "Бессмертный полк онлайн".

Петренко говорит, что следователи установили цели и мотивы совершенных Симановым и Кругловым преступлений.

По утверждению первого, эти действия он совершил для оправдания предательства пособника нацистов Власова и героизации его персоны.

Круглов же утверждал, что совершил все ради злой шутки. Зная при этом, что приговором международного военного трибунала руководящий состав Национал-социалистической немецкой рабочей партии, в том числе ее фюрер Гитлер, признан военными преступниками. Свою вину обвиняемые признали полностью.

Сегодня уголовные дела направлены в Генеральную прокуратуру.