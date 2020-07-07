Создание укороченного пистолета Лебедева завершится в 2020 году

В России уже в текущем году завершатся опытно-конструкторские работы полноразмерного и укороченного пистолета Лебедева. Предполагается, что он должен заменить пистолет Макарова.

Об этом РИА Новости сообщил собеседник в оборонно-промышленном комплексе. Опытно-конструкторские работы завершатся по двум пистолетам - ПЛ-15 и ПЛ-15К. Он также добавил, что все силовые структуры заинтересованы в покупке укороченной версии ПЛ-15К.

"РГ" уже писала о разработке пистолета Лебедева и приводила слова военного эксперта Дмитрия Юрова, который считает, что он может стать заменой казалось бы вечному пистолету Макарова. Отличительные особенности пистолета Лебедева - повышенная кучность и дальность стрельбы, более оптимальная эргономика. ПЛ-15 и разрабатывался под использование патронов калибра 9х19 миллиметров Parabellum.

Еще три года назад в концерне Калашников заявили, что создали облегченную версию пистолета Лебедева ПЛ-15К с заниженными тактико-техническими характеристиками. Он будет удобен для сотрудников силовых ведомств. От базовой версии новый пистолет отличается уменьшенными длиной, высотой и массой - 720 граммов без патронов. Автоматика и внутренние механизмы остались прежними.