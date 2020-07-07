Спустя полвека Toyota возобновила выпуск запчастей для эпохальной модели

Японские автоконцерны освоили новое направление заработка: они возобновляют выпуск запчастей для давно снятых с производства, но ценящихся у коллекционеров моделей.

В начале 2020-го Toyota перезапустила изготовление дефицитных деталей для Supra 80-90-х годов прошлого века, теперь же она обратилась к еще более глубоким временам и приступила к производству запчастей для спорткара 2000GT выпуска 1967-1970 годов.

Возобновлен выпуск почти всех деталей коробки передач - шестерен, синхронизаторов, подшипников, стопорных колец, шайб, вилки переключения и так далее. Кроме того, налажено изготовление главной пары и комплектов болтов для дифференциала. Выпуском новых деталей занимается подразделение Toyota Gazoo Racing (TGR).

Детали начнут продавать с 1 августа, но купить их смогут только реальные владельцы 2000GT. Это сделано для того, чтобы отсечь спекулянтов, которые могут создать искусственный дефицит и взвинтить цены.

Спортивное купе Toyota 2000GT, выпущенное в 1965 году, перевернуло представление не только о марке Toyota, но и об японской автомобильной промышленности в целом. Взявшая начало от лицензионной сборки европейских и североамериканских автомобилей во второй половине 1940-х, к 1960-м Toyota производила уже оригинальные модели машин, которые были дешевы и практичны, но весьма вторичны.

На этом фоне разработанная конструкторами Yamaha Toyota 2000GT прогремела как гром среди ясного неба: передовой с точки зрения конструкции спорткар обладал выдающимися динамическими характеристиками и волнующим обликом.

Это был первый автомобиль из Японии, который хотели все, кто любит автомобили. С 1967 до 1970 годов было выпущено 337 (по другим данным 351) двухместных фастбеков и один кабриолет, специально для киноленты "Живешь только дважды" об агенте 007 Джеймсе Бонде с Шоном Коннери в главной роли. Значительная часть Toyota 2000GT сохранилась и находится в частных коллекциях.