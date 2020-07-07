Умер актер и звезда кантри Чарли Дэниелс

Важный американский кантри-исполнитель, автор песен и актер Чарли Дэниелс, соратник Боба Дилана и Леонарда Коэна, умер на 84-м году жизни 6 июля в Теннеси. Некролог публикует Variety.

Причиной смерти Чарли стал геморрагический инсульт.

Rip to the legend behind devil went down to Georgia. Love you brother #CharlieDaniels pic.twitter.com/dg4XOjKCrE — TarZan (@TrapDaddyTimbo) July 7, 2020

Чарльз Эдвард "Чарли" Дэниелс родился 28 октября 1936 года в Северной Каролине. Профессиональную карьеру начал в 21 год. Первый альбом выпустил в 1971-м.

При этом стоит отметить, что даже далекие от кантри люди вполне могли слышать мегахит Чарли The Devil Went Down to Georgia, принесший ему в 79-м премию "Грэмми".

Свой последний альбом Дэниелс выпустил в 2014-м.

Композиции музыканта звучат в десятках фильмов и сериалов - от "Улицы Сезам" до "Бара "Гадкий Койот". В некоторых из них Чарли появлялся в качестве актера. Например, в сериале "Она написала убийство".