В России открылись 545 детских лагерей

В России открылись и работают уже 545 детских лагерей.

- У нас открыты 545 лагерей, они уже работают. Там, где относительно благоприятная санитарно-эпидемиологическая обстановка, - цитирует ТАСС директора департамента государственной политики в сфере защиты прав детей министерства просвещения Ларису Фальковскую.

По ее словам, часть лагерей работает уже неделю, при соблюдении необходимых мер противоэпидемической безопасности.

- Это обязательные ключевые требования сейчас. За этим пристально следят все коллеги - начальники лагерей, медработники прикреплены к организациям отдыха и оздоровления, - пояснила Лариса Фальковская.

Ранее Минпросвещения рекомендовало регионам начать летнюю оздоровительную кампанию детей 1 июля.