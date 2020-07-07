Володин оценил перспективы отмены роуминга между Россией и Беларусью

- Профильные министерства наших стран добились сближения позиций всех участников переговоров по отмене роуминга на территории Союзного государства, - приводятся слова Володина в сообщении пресс-службы. Решение нужно до конца нынешнего года.

Депутаты парламентов двух стран, по его словам, готовы в кратчайшие сроки ратифицировать соглашение между двумя странами о взаимном признании виз, подписанное 19 июня.

- Это крайне важное решение будет содействовать формированию единого миграционного и туристического пространства Союзного государства, - сказал Володин.

Он также отметил, что перед Парламентским Собранием Союза Беларуси и России стоят задачи по сближению законодательств стран, укреплению союзнических связей в парламентском измерении.

Еще одной темой 58-й сессии, по словам спикера, станет сближение законодательства России и Беларуси, а также обсуждение исполнения союзного бюджета. "Хочу обратить ваше внимание на недостаточную эффективность его использования. Четыре из 12 программ показали кассовое исполнение в первом полугодии этого года - менее 60%", - отметил он.

Российский спикер, кроме того, поднял тему защиты исторической памяти, о чем говорится и в обновленной Конституции РФ. "Сегодня, когда в мире развязана война с памятниками, стирается историческая память, наши страны делают все, чтобы защитить правду о Победе советского народа в Великой Отечественной войне", - подчеркнул Володин.