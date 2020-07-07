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07.07.2020 22:49
Рубрика: Общество

ВОЗ изучает возможность передачи коронавируса по воздуху

Текст: Ирина Невинная
Получено подтверждение, что новая коронавирусная инфекция может распространяться воздушно-капельным путем. И хотя выводы не окончательные, исследования продолжаются, в своих рекомендациях ВОЗ уже учитывает такую возможность. Об этом сообщила сегодня технический эксперт Всемирной организации здравоохранения Бенедетта Аллегранци на брифинге в Женеве.

Она рассказала, что получены результаты исследования международной группы ученых, и они обратились в ВОЗ, чтобы учесть риск передачи нового коронавируса по воздуху - от этого зависят профилактические и противоэпидемические меры. Исследования показали, что "возможность воздушной передачи инфекции в общественных местах, особенно в условиях недостаточной вентиляции и переполненности помещений, нельзя исключить", отметила эксперт ВОЗ, отметив, что окончательные выводы будут сделаны позже.

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Собственно, революционным нынешнее сообщение назвать сложно: лишь в самом начале эпидемии высказывалось предположение, что новый тип коронавируса не передается от человека к человеку, но очень быстро было получено подтверждение обратного. О том, что вирус распространяется при скоплении значительного числа людей, которые не контактируют очень близко, но остаются в одном помещении, - свидетельствует масса фактов. Это и история с круизным лайнером "Даймонд Принцесс", где заболевали даже люди, не выходившие из кают. И многочисленные случаи локальных вспышек заболевания в религиозных сообществах, социальных учреждениях и т.д. Ранее также публиковались данные о контагиозности новой инфекции: коронавирус оказался более заразным, чем грипп, но уступает вирусу кори. Не случайно одной из первых рекомендаций ВОЗ стало ношение масок в общественных местах (хотя сначала эксперты организации заявляли, что маски нужны только больным, а здоровым носить их не обязательно).

Позже ВОЗ уточнила рекомендации и вот уже несколько месяцев повторяет три основных принципа профилактики: социальное дистанцирование, ношение масок и перчаток в общественных местах.

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"Мы рекомендуем меры с учетом такой возможности (передачи вируса по воздуху). Мы рекомендуем максимально избегать закрытых помещений, массового скопления людей, обеспечивать надлежащую вентиляцию и соблюдать социальную дистанцию. В случаях, где это невозможно, мы призываем использовать маски", - повторила сегодня эти рекомендации эксперт ВОЗ.

Результаты исследования большой международной группы ученых из 32 стран, свидетельствующие о том, что новый коронавирус может передаваться воздушно-капельным путем, надолго оставаясь в воздухе, а также обращение исследователей к ВОЗ будет опубликовано в научном журнале Clinical Infectious Diseases, сообщила The Guardian.

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