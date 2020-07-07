Зачем спецпредставитель президента США по КНДР прибыл в Сеул

Во вторник в Сеул прибыл заместитель госсекретаря США и спецпредставитель президента США по КНДР Стивен Биган. Главной целью американского чиновника станет попытка убедиться, что Южная Корея по-прежнему следует в фарватере политики США в регионе и, если это будет необходимо, вернуть Сеул на "правильный путь" особенно в отношении северокорейского направления. Правда в последнее время в руководстве Южной Кореи уже неоднократно стали раздаваться призывы вести более независимую от США линию, а на ключевые посты пришли люди, которые прославились весьма крамольными с точки зрения Вашингтона высказываниями. Так что переговоры обещают быть "полными нюансов".

Самолет с заместителем госсекретаря США Стивеном Биганом приземлился в три часа две минуты дня по местному времени на военной базе ВВС США в Осане, что примерно в 60 километрах к югу от Сеула. Как пояснили в дипломатическом ведомстве Республики Корея (РК), этот аэродром был выбран намеренно, чтобы минимизировать контакты американской делегации с корейцами. В мире все-таки бушует пандемия коронавируса. Для Бигана и его делегации сделали исключение, позволив не высиживать положенный двухнедельный карантин, но число сопровождающих также сведено к минимуму.

Основная работа у заместителя госсекретаря США пройдет в среду, когда он встретится с министром иностранных дел РК Кан Ген Хва, своим главным партнером по переговорам первым заместителем главы МИД РК Чо Се Еном и рядом других чиновников. Не исключено, что Биган будет принят и недавно назначенным руководителем Управления государственной безопасности администрации президента РК Со Хуном, которы1 курирует все вопросы правительства РК, связанные с безопасностью, военной сферой и внешней политикой. В четверг, 9 июня, делегация США проследует в Японию, а затем вернется на родину.

Ранее ходили слухи, что Биган, возможно, заедет в Пханмунчжом и там проведет переговоры с северокорейцами, но за прошедшие несколько дней высокопоставленные представители КНДР дважды прямо подчеркнули: "Нам с США сейчас не о чем разговаривать, переговоров не будет!". Так что, скорее всего, на этот раз замгоссекретаря США, который также курирует лично и отношения США с КНДР, обойдется без диалога с северокорейскими коллегами.

В настоящий момент уже известны основные темы переговоров Бигана в Сеуле: политика в отношении КНДР, ситуация на Корейском полуострове и в регионе в целом, двусторонние отношения.

Эти сухие формулировки основных вопросов не могут от специалистов скрыть того факта, что общение будет не таким простым, в определенной мере США и Южная Корея будут производить "зондаж" друг друга, и не исключены расхождения по ряду серьезных вопросов.

Главным камнем преткновения могут стать расхождения по поводу линии в отношении Северной Кореи. Недавнее обострение межкорейских отношений, в результате которого КНДР взорвала межкорейский офис связи в Кэсоне, подтолкнуло политическое руководство в Сеуле к мысли, что им стоит более активно развивать сотрудничество с Пхеньяном и не особо оглядываться на позицию США, которая требует от Сеула строгого следования санкциям и общей линии давления на КНДР, пока Вашингтон не получит того, чего сам желает от северокорейской стороны.

В Сеуле ряд высокопоставленных политиков уже неоднократно заявляли в последнее время, что необходимо ликвидировать навязанную стране Вашингтоном двустороннюю рабочую группу, целью которой является контроль со стороны США за всеми проектами и деятельностью Южной Кореи в отношении КНДР. Неоднократно американцы уже блокировали через эту группу некоторые инициативы Сеула в отношении Пхеньяна. Это не нравится многим в Южной Корее, где ходят проводить более независимую от США линию, да и КНДР не скупится хотя и на жесткие, но зачастую правдивые по сути высказывания, что, мол, Южная Корея сама ничего не решает без кивка из США.

Кроме того, буквально четыре дня назад на ключевых постах, связанных с внешней политикой, безопасностью и КНДР, в высшем руководстве РК произошли серьезные перестановки, в результате которых широкие полномочия получили люди, которые прославились своей независимостью в отношении США и/или стремлением развивать сотрудничество с КНДР. Это и новый директор Национальной разведывательной службы РК Пак Чи Вон, который при президенте Ким Дэ Чжуне был главным организатором от Юга межкорейского саммита 2000 г., и нынешний директор Управления госбезопасности администрации президента РК Со Хун, который принял участие в организации всех межкорейских саммитов, и министр объединения Ли Ин Ён, советник президента РК по вопросам внешней политики Лим Чжон Сок, глава Комитета парламента по внешней политике и объединению Сон Ён Гиль. Три последних политика вообще прямо говорили, что пора "научиться действовать самостоятельно, а не оглядываться на США", "войска США в Корее можно и сократить, а потом и вывести", а с КНДР "стоит развивать диалог и сотрудничество, ослабив санкции против Пхеньяна".

Понятно, что когда в первую очередь на северокорейском направлении внешней политики РК собрался такой "букет" людей с четкими взглядами и очевидными намерениями, то это явно волнует Вашингтон, у которого совершенно иные планы в отношении КНДР. Стивен Биган вот и попытается выяснить, насколько это всё серьёзно и при необходимости скорее всего доведёт до Сеула необходимость "не бежать по северокорейской колее впереди американского паровоза".

Правда теперь большой вопрос, последуют ли его рекомендациям в Южной Корее, так как в США скоро будут выборы президента, а лидер РК Мун Чжэ Ин уже неоднократно подчеркивал необходимость развития межкорейского сотрудничества. Так что высока вероятность, что у Бигана завтра состоятся непростые переговоры с южнокорейскими союзниками.

Но на этом сложные темы не исчерпываются. США и РК до сих пор не могут договориться о том, сколько Сеул должен платить за пребывание военного контингента США на Корейском полуострове общей численностью 28 500 человек. Речь идет о конкретной доли в расходах военных США, которую будут брать на себя корейцы. Они платить согласны, но американцы хотят гораздо больше, чем готов платить Сеул.

Кроме того, замгоссекретаря США намерен призвать Республику Корея к активному участию в де-факто антикитайском американском экономическом блоке "Сеть экономического процветания" (EPN, Economic Prosperity Network). Сеул же не хочет втягиваться в ссору США и Китая и однозначно принимать чью-то из сторон, так как Соединённые Штаты - главный политический и второй экономический, а Поднебесная - главный торговый партнёр Кореи.

В общем, завтра у Стивена Бигана будет в Сеуле весьма интенсивный и напряжённый день. Учитывая его характер и умение делать каменное лицо с лёгкой улыбкой перед журналистами, высока вероятность, что он сможет при общении со СМИ отделаться туманными и уклончивыми фразами. Но рано или поздно станет очевидно, смогли ли США в этот раз вернуть Сеул на тот путь, который Вашингтон считает "правильным", в первую очередь в отношении Северной Кореи, или Южная Корея сможет-таки "проявить норов" и действовать более независимо.