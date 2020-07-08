Audi Q4 Sportback e-tron: новый только кузов

Audi Q4 Sportback e-tron - концепт, предвещающий появление электрического кросс-купе. Единственное, чем может похвастать новинка - линия крыше в стиле купе, а всё остальное ей досталось от Audi Q4 e-tron, показанного в марте 2019 года на автосалоне в Женеве.

Нельзя сказать, что Q4 Sportback e-tron чем-то удивил: это не премьера в полном смысле этого слова, а демонстрация намерений. Кросс-купе получилось на 10 мм ниже Q4 e-tron (1600 мм) и на 10 мм длиннее (4600 мм). Все остальные параметры, колёсная база и ширина, - такие же: 2770 и 1990 мм соответственно.

Базовая версия имеет один 204-сильный электродвигатель на задней оси, у полноприводной в движение приводятся ещё и передние колёса - за это отвечает 102-сильный мотор. Суммарная отдача в данном случае считается просто: сложение показателей без вычета каких-то потерь - 306 л.с. До 100 км/ч кроссовер разгоняется за 6.3 секунды.

Фото: Пресс-служба Audi.

Запас хода новинки составляет 450 км, если говорить о полном приводе, и 500 км, если это версия с одним мотором. Энергия хранится в аккумуляторе ёмкостью 82 кВт*ч весом более полтонны.

Серийные версии Audi Q4 e-tron и Q4 Sportback e-tron появятся в первой половине 2021 года.

Фото: Пресс-служба Audi.