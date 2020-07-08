Байден пообещал вернуть США в ВОЗ в случае победы на выборах

Главный соперник Дональда Трампа на предстоящих в ноябре выборах президента США, демократ Джо Байден пообещал в случае своей победы дезавуировать решение нынешнего хозяина Белого дома о приостановке членства в ВОЗ. Об этом бывший вице-президент написал у себя в Twitter.

По мнению господина Байдена, американские граждане находятся гораздо в большей безопасности, когда Соединенные Штаты участвуют "в укреплении глобального здравоохранения". А конфликт с ВОЗ этому явно не способствует. Вернуть страну во Всемирную организацию здравоохранения Байден пообещал в первый же день своего возможного президентства. Напомним, что Трамп пошел на этот демарш на фоне информационной войны с Китаем. Республиканец обвинил власти КНР в сокрытии данных о начале и обстоятельствах вспышки эпидемии коронавируса, а чиновников ВОЗ - в игре на стороне Пекина. Напомним, что в ЕС выразили разочарование решением Вашингтона, а в Москве призвали все стороны к диалогу на международных площадках, включая ООН и саму ВОЗ.