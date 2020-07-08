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08.07.2020,  
13:08
Текст:  Алексей Моисеев

Бронированный тягач-эвакуатор для техники ВДВ создали в Китае

Соединения воздушно-десантного корпуса военно-воздушных сил Народно-освободительной армии Китая начали получать бронированные ремонтно-эвакуационные машины на шасси БМД ZBD-03.

Подробностей об этой новинке немного, но, судя по обнародованным впервые фотографиям, эта разработка является аналогом созданной в Советском Союзе еще в середине 80-х годов БРЭМ-Д, в качестве основы для которой послужил известный легкий авиадесантный бронетранспортер БТР-Д.

Оба тягача снабжены специальным оборудованием, позволяющим проводить буксировку поврежденной техники. Имеются также краны, используемые для демонтажа и установки различных агрегатов восстанавливаемых бронемашин.

Основное отличие заключается в том, что у образца из Поднебесной за бронированной рубкой для экипажа есть небольшая платформа, предназначенная для транспортировки различного имущества.

Если на БРЭМ-Д в качестве вооружения стоял курсовой 7,62-мм ПКТ, то у новинки из КНР вооружения, по всей видимости, вообще нет.

Фото: Bernardo Fernandez copado / wikimedia.org
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Китайские ВДВ в последние годы претерпели значительные изменения, самое радикальное из них - переход на бригадную структуру. Принят на вооружение новый тяжелый четырехдвигательный военно-транспортный самолет Y-20, способный перебрасывать на расстояние в 4400 км 66 тонн грузов.

Продолжает поставка боевых машин десанта ZBD-03, на платформе которых уже создано целое семейство. Так, в 2018 году на Международном аэрокосмическом салоне AIRSHOW CHINA 2018 была продемонстрирована 120-мм самоходная артиллерийская установка. Тогда же впервые была представлена китайская БМД нового поколения с двумя пушками (100-мм и 30-мм).

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