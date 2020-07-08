Что скандального Мэри Трамп написала о своем дяде

Президент Дональд Трамп и его брат Роберт пытались остановить публикацию книги, в июне подав судебные иски для обеспечения соблюдения соглашения о конфиденциальности от 1999 года, касающегося спора об имуществе их отца (и деда автора), Фреда Трампа-старшего. Соглашение о неразглашении данных о личной жизни семьи было подписано, в том числе и Мэри Трамп.

Однако апелляционный суд отменил вердикт суда первой инстанции Нью-Йорка, который принял решение о запрете распространения книги в США и теперь она появится на прилавках американских магазинов 14 июля. Книга уже вошла в тройку ожидаемых бестселлеров на Amazon.

Президента "сформировал" отец

Доктор Трамп, клинический психолог, получивший степень магистра и докторскую степень в университете Адельфи, написала 211-страничную книгу о том, как семья Трампа, по ее мнению, "создала самого опасного человека в мире" - 45-го президента Соединенных Штатов, сообщает Independent.

Книга в большей степени эмоциональна и пронизана обидой Мэри Трамп за "отлучение от семьи", отмечают эксперты. Главная мысль, которую проводит автор, считающаяся "изгоем" в клане Трампов, заключается в том, что характер и поведение нынешнего американского лидера полностью сформированы его отцом, миллионером Фредом Трампом, умершим в 1999 году. "Ограничив доступ Дональда к своим собственным чувствам и сделав многие из них неприемлемыми, Фред исказил восприятие мира своим сыном и подорвал его способность жить в нем", - пишет автор.

Автор утверждает, что ее дядя является классическим "нарциссом", который теперь якобы угрожает жизни каждого американца. Доктор Трамп полагает, что ее дядя соответствует всем девяти критериям диагностики нарциссизма. Однако она пишет, что его психические проблемы гораздо сложнее, чем простой нарциссизм. "Дональд не просто слаб, его эго - хрупкая вещь, которую нужно поддерживать каждый момент, потому что он глубоко знает, что он не тот, за кого себя выдает", - поясняет Мэри Трамп.

По ее словам, на президента повлияло наблюдение за ее отцом Фредом Трампом-старшим, который умер от болезни, связанной с алкоголем, когда ей было 16 лет. Как известно, глава Белого дома никогда не употреблял спиртные напитки. По словам Мэри, Трамп-старший был чрезвычайно суров к своему старшему сыну, которому он хотел передать семейный бизнес по недвижимости. Но после того, как отец Мэри Трамп отказался от дел, у Трампа-старшего не было выбора, кроме как обратиться к своему второму сыну, Дональду. Глава Белого дома все же взял ее отца на работу, однако тот вскоре потерял интерес к ней.

Мэри Трамп полагает, что ее дядя не должен был молчать, а убедить брата "собраться и активно участвовать в семейном бизнесе". После этого ее отец запил, начал принимать запрещенные препараты и вскоре умер. По словам Мэри Трамп, Дональд Трамп, который на семь лет моложе своего покойного брата, "имел достаточно времени, чтобы научиться смотреть, как Фред унижает" своего старшего сына. "Урок, который он усвоил, в своей простейшей форме, заключался в том, что быть Фредди неправильно: Фред не уважал своего старшего сына, так же, как и Дональд", - заключает автор.

Немного об образовании

Хотя президент Трамп гордится своей степенью бакалавра в Школе финансов Уортона Пенсильванского университета, он оказался там только после того, как закончил первые два года обучения в бакалавриате в Университете Фордхэма, в получасе езды от дома своих родителей в Квинсе, отмечает автор. При этом, по версии Мэри Трамп, домашние задания за будущего главу Белого дома выполняла его сестра Мэриэнн. Отметив, что препятствием для желаемого перевода Дональда Трампа в Уортон был тот факт, что его сестра Мэриэнн не смогла сдать за него тесты, Мэри Трамп рассказывает, что Дональд решил проблему SAT (самый распространенный в США вступительный экзамен в колледж), заплатив другу. Джо Шапиро, "умный парень с репутацией хорошего тестируемого помог сдать ему за деньги экзамены SAT", отмечает автор. Трамп учился в университете Фордхэма в Нью-Йорке, но позже перешел в Школу бизнеса Уортона в университете Пенсильвании. Белый дом отрицает, что президент обманным путем поступил в университет.

Тетя не верила в брата

В начале своей рукописи доктор Трамп рассказывает о разговоре, который состоялся у нее с тетей, ныне находящейся на пенсии, федеральным судьей Мэриэнн Трамп Барри, во время которого она с большой иронией оценивала шансы брата на президентство. По словам Мэри Трамп, ее тетя сказала, что Дональд Трамп никогда не выиграет выборы, потому что "у него за спиной пять банкротств". Согласно рукописи, судья Барри, набожная католичка, сказала своей племяннице, что Дональд Трамп "использует память уважаемого отца в политических целях".

По словам Мэри Трамп, ее дядя не является набожным католиком, как представляет себя на публике. "Единственный раз, когда Дональд ходил в церковь, это случилось, когда там были камеры. Это ошеломляет. У него нет принципов", - цитирует Мэри Трамп свою тетю. По словам автора издания, ее тетя и дядя с момента избрания Дональда Трампа главой Белого дома практически не общаются. Мэри Трамп подчеркивает, что несмотря на то, что думают ее тети и дяди, она не писала книгу из-за какого-либо желания мести или попытки нажиться на президентстве Дональда Трампа. "Дональд, следуя указаниям моего деда и соучастием, молчанием и бездействием своих братьев и сестер, уничтожил моего отца. Я не могу позволить ему разрушить мою страну", - пишет Мэри Трамп, что, в принципе, отмечают эксперты, как раз свидетельствует о том, что книга является определенным способом отомстить клану Трамп за раннюю смерть в 1981 году возрасте 42 лет Фреда Трампа-младшего.

Между тем

Президент Трамп назвал личные проблемы своего брата Фреда побудившими его администрацию к борьбе с эпидемией опиоидной зависимости. В прошлом году в интервью газете Washington Post глава Белого дома сказал, что сожалеет о том, что заставил своего старшего брата присоединиться к семейному бизнесу в сфере недвижимости.