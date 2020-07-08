Джуд Лоу может сыграть Капитана Крюка в ремейке "Питера Пэна"

Актёрский состав игрового ремейка "Питера Пэна", который сейчас готовит Disney, может пополниться британцем Джудом Лоу.

По данным Variety, сейчас с Джудом идут переговоры о назначении его на роль главного злодея сказки - Капитана Крюка.

Режиссёр новой версии "Питера Пэна" - Дэвид Лоури ("Пит и его дракон"). Сценарий написан им же в соавторстве с Тоби Хальбруксом.

Ранее сообщалось, что в фильме, который будет назваться "Питер Пэн и Венди" (Peter Pan & Wendy), может сыграть Марго Робби. Её рассматривают на роль феи Динь-Динь.

Оригинальный диснеевский мультик вышел в 1953 году.