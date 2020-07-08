Экологи и эксперты выпустили совместный доклад по обедненному урану

Доклад называется "Обедненный гексафторид урана: современная ситуация, вопросы безопасного обращения и перспективы". Его презентация, выступления экспертов и ответы на вопросы проходили в форме видеоконференции, поэтому местом действия в равной степени можно считать Москву, Осло, Екатеринбург, Снежинск, Зеленогорск и еще десяток городов, где живут и работают эксперты, участвовавшие в подготовке этого аналитического документа.

Он посвящен, казалось бы, довольно узкой и специальной теме - как в России и других странах, развивающих атомные технологии, поступают и планируют поступать с так называемым "отвальным" ураном. То есть тем, что остается на предприятиях после первичной фазы обогащения сырья.

Авторы доклада задались целью в доступной форме и профессионально точно объяснить, "что собой представляет сложный и проблемный материал под названием ОГФУ, а также описать весь процесс обращения с ним". И тем самым, цитирую, "помочь заинтересованной общественности получить ответы на некоторые важные для нее вопросы".

Самых-самых вопросов два. Первый - на понимание: ОГФУ - это уже отходы или годное для вторичной переработки сырье? Второй вытекает из первого: если отходы, то по какому праву из-за границы везем их в Россию? А если сырье, то кому и какая от его переработки польза?

Руководитель ЭПЦ "Беллона" и член Общественного совета "Росатома" Александр Никитин, представивший доклад как один из авторов, назвал причиной повышенного интереса и беспокойства по поводу ОГФУ недостаток объективной и своевременной информации о технологиях его использования. Чтобы исправить ситуацию, в Комиссии по экологии Общественного совета ГК "Росатом" была создана рабочая группа. Помимо экспертов-атомщиков в нее пригласили активистов нескольких экологических организаций, включая российское отделение Гринпис, объединение "Беллона", РСоЭС, а также представителей образовательных и научных учреждений.

- ОГФУ - это ценное сырье, а не радиоактивные отходы, - заявил, желая развеять чьи-то сомнения, другой автор доклада, инженер-физик Олег Муратов. И тут же предупредил, что это вещество потенциально ядовитое, "поэтому хранится в надежных толстостенных контейнерах, рассчитанных на экстремальные механические и коррозионные воздействия".

Ведущий научный сотрудник Института промышленной экологии Уральского отделения РАН Алексей Екидин, ранее выступавший на страницах "РГ", в очередной раз подтвердил, что вторичное использование обедненного урана многократно сокращает затраты на добычу, конверсию, транспортировку и всю необходимую инфраструктуру при работе с природным ураном. И не создает новых "хвостов" и отвалов.

Его коллега Николай Горин, ведущий научный сотрудник РФЯЦ - ВНИИТФ (Снежинск, Челябинская область), в ранее опубликованной статье отмечал, что большие объемы накопленного ОГФУ, а также особые условия его хранения побудили "Росатом" разработать специальную программу безопасного обращения с обедненным гексафторидом урана.

"Основная задача, - убежден эксперт, - планомерное сокращение его запасов, а затем и их полная ликвидация".

На конференции и в самом докладе прямо заявлено, что ввоз в Россию обедненного гексафторида урана из-за рубежа не противоречит действующему законодательству и не представляет опасности для населения в тех местах, где производится его хранение и переработка.

Дословно

Три цитаты из доклада

"Согласно российским законам, в которых содержится определение и разъяснение понятия "радиоактивные отходы", ОГФУ не может быть отнесен к категории РАО, и законодательство РФ, запрещающее ввоз на территорию России РАО, а также моральные нормы, о которых говорят некоторые экоактивисты, не нарушаются. Единственная задача, которая стоит перед предприятиями, занимающимися транспортировкой, хранением и переработкой ОГФУ, - обеспечить безопасность этих процессов".

"В текущей ситуации на рынке урана использование ОГФУ как ресурса для получения урана и фторсодержащих продуктов может быть экономически оправданно, поскольку себестоимость разделительных производств достаточно низкая… Для оценки коммерческой эффективности использования ОГФУ в реакторах на быстрых нейтронах необходимо будет определить, насколько успешно станет развиваться это направление. На данный момент делать какие-либо однозначные выводы преждевременно".

"В настоящее время в мире накоплено более 2 млн тонн ОГФУ. Половина всего накопленного мирового объема находится на территории России. Большую часть объема богатых отвалов прежних лет планируется дообогатить. Другая часть, с учетом химической и токсикологической опасности ОГФУ, будет переведена в стабильные химически стойкие формы, безопасные для длительного хранения и удобные для дальнейшего использования в различных областях промышленности, включая атомную".

Полный текст доклада доступен здесь.