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08.07.2020 14:26
Рубрика: Общество

Идентифицирован загадочный гель, найденный на обратной стороне Луны

Текст: Денис Передельский
Фото: CNSA / CLEP Фото: CNSA / CLEP
Фото: CNSA / CLEP

Китайские ученые обнародовали данные анализа загадочного гелеобразного вещества, которое в 2019 году было обнаружено луноходом "Юйту-2" (Yutu-2) из миссии "Чанъе-4" на дальней стороне Луны. Как и было предсказано, оно оказалось породой, образованной в результате метеоритного удара.

Статья исследовательской группы во главе с Гоу Шэном опубликована в журнале Earth and Planetary Science Letters, а коротко о ней рассказывает Space.com. Напомним, в июле 2019 года на 8-й лунный день миссии "Юйту-2" в небольшом молодом ударном кратере было найдено некое вещество, которое заметно отличалось от окружающих пород.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС
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Китайские исследователи назвали его тогда "гелем с таинственным блеском". С тех пор высказывались многие версии о его природе. Большинство ученых склонялись к выводу о том, что таинственный гель похож на образцы, доставленные с Луны на Землю астронавтами миссий "Аполлон".

Гоу Шэн и его коллеги изучили данные, полученные с панорамных камер "Юйту-2", а также данные инфракрасного спектрометра (VNIS), установленного на этом ровере. Они провели спектральный анализ, который позволил определить вероятный состав и содержание загадочного материала.

Как и ожидали многие ученые, гель на самом деле оказался твердой породой. Авторы исследования описывают этот материал как темно-зеленоватую и блестящую ударопрочную субстанцию размером 52 на 16 сантиметров.

Все признаки указывают на то, что данный материал является стекловидной массой. Подобная структура может образоваться в результате вулканического извержения или при ударе метеорита о поверхность Луны. Вторую из этих версий ученые назвали приоритетной, поскольку вещество было обнаружено на дне кратера.

Исследователи описывают этот материал как сплав различных минералов, вырванных при ударе из метеорита и реголита - лунного грунта. По их мнению, он действительно очень напоминает образцы №№ 15466 и 70019, доставленные двумя миссиями "Апполон".

Например, образец № 70019, добытый астронавтом Харрисоном Шмиттом, представляет собой сплав темных раздробленных фрагментов минералов, "сцементированных" вместе". Внешне он похож на кусок черного блестящего стекла.

Впрочем, китайские ученые отмечают, что полученные ими результаты не являются окончательными, поскольку измерения были проведены в условиях плохой освещенности.

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