Hyundai показал спорт-седан Elantra N Line

Компания Hyundai показала изображения нового компактного седана Elantra седьмого поколения в спортивном исполнении N Line.

Elantra N Line выглядит настолько гармонично, словно дизайнеры изначально его задумали в таком виде, а обвес для стандартного исполнения придумывали уже потом. Стиль у новой Elantra N Line обещает быть авангардным.

Столь эффектная внешность достигнута заменой бамперов на более выразительные, выхлопной патрубок стал сдвоенным, пороги укрыли новые накладки, новые корпуса получили боковые зеркала. Кроме того, Elantra N Line приобрела специальные 18-дюймовые легкосплавные диски и увеличенные тормозные механизмы.

Новый Hyundai Elantra будет оснащаться бензиновыми атмосферными двигателями 1,6 л. (123 л.с.) и 2,0 л. (149 л.с.) и "вариатором". В Северной Америке будет предложен также гибридный Elantra.

Поставки Elantra нового поколения начнутся осенью.