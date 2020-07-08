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08.07.2020 09:15
Рубрика: Легковые авто

Hyundai показал спорт-седан Elantra N Line

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: Пресс-служба Hyundai. Фото: Пресс-служба Hyundai.
Фото: Пресс-служба Hyundai.

Компания Hyundai показала изображения нового компактного седана Elantra седьмого поколения в спортивном исполнении N Line.

Elantra N Line выглядит настолько гармонично, словно дизайнеры изначально его задумали в таком виде, а обвес для стандартного исполнения придумывали уже потом. Стиль у новой Elantra N Line обещает быть авангардным.

Фото: www.auto.ru
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Столь эффектная внешность достигнута заменой бамперов на более выразительные, выхлопной патрубок стал сдвоенным, пороги укрыли новые накладки, новые корпуса получили боковые зеркала. Кроме того, Elantra N Line приобрела специальные 18-дюймовые легкосплавные диски и увеличенные тормозные механизмы.

Новый Hyundai Elantra будет оснащаться бензиновыми атмосферными двигателями 1,6 л. (123 л.с.) и 2,0 л. (149 л.с.) и "вариатором". В Северной Америке будет предложен также гибридный Elantra.

Поставки Elantra нового поколения начнутся осенью.

#Hyundai