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08.07.2020 14:08
Рубрика: Легковые авто

Hyundai запатентовал в России имена для электрических Genesis

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: Пресс-служба Genesis Фото: Пресс-служба Genesis
Фото: Пресс-служба Genesis

Hyundai Motor зарегистрировал в России торговые марки Genesis eG90, Genesis eGV90, Genesis eGV80, Genesis eGV70, Genesis eG70. Это названия моделей перспективных электромобилей премиум-подразделения Genesis. Регистрация прав на наименования обязательная мера, предваряющая выход на рынок продукта.

Фото: Пресс-служба Genesis
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Первым из линейки в свет выйдет седан eG90 (в следующем году). Остальные модели не заставят себя долго ждать, поэтому к 2024 году электрифицирована будет вся линейка Genesis.

Седан eG80 использует шасси G80 третьего поколения, представленного в мае нынешнего года, и внешне отличаться от него будет лишь незначительными деталями в облике. Тяговая батарея на борту седана обеспечит ему автономность хода до 500 км.

На сегодняшний день чистые электромобили в Россию официально поставляет только Renault. В конце прошлого года Daimler оформил сертификат на партию электрических кроссоверов Mercedes-Benz EQC, но о поставках машин ничего не сообщалось.

#Genesis