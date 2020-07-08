Hyundai запатентовал в России имена для электрических Genesis

Hyundai Motor зарегистрировал в России торговые марки Genesis eG90, Genesis eGV90, Genesis eGV80, Genesis eGV70, Genesis eG70. Это названия моделей перспективных электромобилей премиум-подразделения Genesis. Регистрация прав на наименования обязательная мера, предваряющая выход на рынок продукта.

Первым из линейки в свет выйдет седан eG90 (в следующем году). Остальные модели не заставят себя долго ждать, поэтому к 2024 году электрифицирована будет вся линейка Genesis.

Седан eG80 использует шасси G80 третьего поколения, представленного в мае нынешнего года, и внешне отличаться от него будет лишь незначительными деталями в облике. Тяговая батарея на борту седана обеспечит ему автономность хода до 500 км.

На сегодняшний день чистые электромобили в Россию официально поставляет только Renault. В конце прошлого года Daimler оформил сертификат на партию электрических кроссоверов Mercedes-Benz EQC, но о поставках машин ничего не сообщалось.