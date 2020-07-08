Закон

Как заключить с гражданским супругом соглашение о детях?

"С гражданским супругом мы прожили вместе три года, есть двухлетняя дочь. Недавно расстались. Я планирую с малышкой уехать к родителям в Брянск, ее отец обещает поддерживать нас материально. Хорошая знакомая советует заключить с ним соглашение о детях, чтобы документально закрепить его финансовые обязанности по отношению к дочери. Подскажите, как это сделать? Анжела Носова, Минск".

В пресс-службе Министерства юстиции Беларуси сообщили, что с 1 июля заключить соглашение о детях могут родители, которые не состояли в браке или брак между которыми уже расторгнут. Это предусмотрено изменениями в Кодексе о браке и семье, которые вступили в силу с 1 июля этого года. Заключить соглашение о детях можно путем его нотариального удостоверения.

До этого, разъяснили в Министерстве юстиции Беларуси, супруги только при расторжении брака либо признании брака недействительным могли заключить между собой соглашение о детях в порядке, установленном Гражданским процессуальным кодексом Беларуси для заключения мировых соглашений. Однако такой подход не всегда позволял обеспечить соблюдение интересов супругов по воспитанию детей, а также интересов ребенка.

В соглашении о детях родители могут определить, с кем из них будут проживать дети, порядок общения и участия в их воспитании отдельно проживающего родителя, выезда из страны ребенка, размер алиментов и другие аспекты.

Транспорт

Можно ли оплатить стоимость постельного белья при покупке билета на поезд?

"В сентябре моя мама собирается навестить свою родную сестру, которая проживает в городе Гродно. Сначала она поедет до Минска, где у нее пересадка на ночной поезд. Хотелось бы оградить 80-летнего человека от лишних хлопот. Возможно ли приобрести билет с заранее оплаченной стоимостью постельного белья? Валентин Филиппов, Лобня".

Белорусская железная дорога предоставила возможность оплатить пользование постельным бельем при покупке билета на официальном сайте, сообщили в пресс-центре перевозчика:

- С 30 июня этого года Белорусская железная дорога предоставляет пассажирам возможность оплаты за пользование постельным бельем при покупке билета на официальном интернет-сайте Белорусской железной дороги в едином разделе "Услуги пассажирам". Данная услуга предоставляется по желанию при оформлении электронных проездных документов в купейных, плацкартных вагонах и вагонах "СВ" поездов межрегиональных линий.

Чтобы оплатить пользование постельным бельем, нужно при покупке электронных билетов в разделе "Данные пассажиров" поставить галочку в соответствующем поле. В этом случае цена услуги включается в стоимость проезда для всех мест в заказе. Сведения об оплаченной услуге автоматически поступают на мобильные терминалы контроля посадки проводников, которые выдают комплекты постельных принадлежностей пассажирам после проверки проездных документов.

Кроме того, опция доступна в мобильном приложении "БЧ. Мой поезд" с 13 мая. С момента ее внедрения возможностью оплатить белье с помощью смартфона воспользовались более 6,1 тысячи пассажиров.

Правила

Надо ли регистрироваться иностранцу, приехавшему в Беларусь?

"Надеюсь, к осени границы откроются, и я, наконец, увижу сестру, которая с семьей живет во Франции. Вместе мы собираемся приехать на неделю в Витебск, чтобы побывать на могилах родителей, встретиться с родственниками. Надо ли будет сестре регистрироваться по приезде в Беларусь? Елена Воронюк, Таганрог".

В пресс-службе Министерства внутренних дел сообщили, что иностранные граждане, прибывшие в Беларусь на срок до десяти суток, с 1 июля этого года освобождаются от обязанности регистрации в органах внутренних дел или МИД страны. Это предусмотрено новой редакцией закона о правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства, вступившей в силу с 1 июля.

"С 1 июля освобождаются от обязанности регистрации в органах внутренних дел или Министерстве иностранных дел иностранцы, прибывшие в Беларусь на срок до десяти суток. То есть если иностранец прибыл в нашу страну и поселился по частному адресу на срок, не превышающий 10 суток, он не подлежит регистрации как временно пребывающий", - говорится в сообщении МВД.

В Министерстве внутренних дел напомнили, что раньше без регистрации в Беларуси можно было пребывать не более пяти суток (кроме россиян и граждан некоторых других стран-соседей, которые заключили межправительственные соглашения с Беларусью о более длительном пребывании без регистрации).

В МВД пояснили, что гостиницы, санаторно-курортные и оздоровительные организации, а также субъекты агроэкотуризма не будут осуществлять регистрацию временно пребывающих в Беларуси иностранцев в течение всего срока их заселения, будь то десять суток или больше: "Указанные субъекты теперь станут напрямую информировать ОВД о таких иностранцах с помощью портала электронных услуг либо иным способом. Лица, оформившие проживание в гостинице, санатории или агроусадьбе, не подлежат регистрации независимо от цели их пребывания: туризм, деловая или частная поездка".