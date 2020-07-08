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08.07.2020 12:23
Рубрика: Власть

МИД: Москва с пониманием относится к условиям Пекина по переговорам с США

Текст: Екатерина Забродина
Москва не будет оказывать давление на Пекин в вопросе присоединения к переговорам по разоружению между РФ и США. К позиции, которую озвучила китайская сторона, на Смоленской площади относятся с пониманием. Об этом агентству РИА Новости заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков.
Фото: Марина Лысцева / ТАСС Фото: Марина Лысцева / ТАСС
Фото: Марина Лысцева / ТАСС
Фото: AP Photo / Manuel Balce Ceneta
США введут визовые санкции против китайских чиновников

Речь идет заявлении МИД КНР о том, что Пекин готов вступить в такие переговоры с Вашингтоном, но лишь в том случае, если Соединенные Штаты предварительно сократят свой ядерный арсенал до китайского уровня. По словам Ермакова, это нормальная ситуация, когда государство отстаивает национальные интересы и собственный подход к разоруженческой повестке. Кроме того, американцы пока не делали официальных предложений Китаю.

Напомним, что администрация Трампа ставит вопрос о продлении двустороннего договора по сокращению стратегических наступательных вооружений в зависимость от присоединения к нему еще одной ядерной державы, а именно - КНР. На Смоленской площади при этом подчеркивают, что готовы "к любому формату" консультаций.

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