МИД: Москва с пониманием относится к условиям Пекина по переговорам с США

Речь идет заявлении МИД КНР о том, что Пекин готов вступить в такие переговоры с Вашингтоном, но лишь в том случае, если Соединенные Штаты предварительно сократят свой ядерный арсенал до китайского уровня. По словам Ермакова, это нормальная ситуация, когда государство отстаивает национальные интересы и собственный подход к разоруженческой повестке. Кроме того, американцы пока не делали официальных предложений Китаю.

Напомним, что администрация Трампа ставит вопрос о продлении двустороннего договора по сокращению стратегических наступательных вооружений в зависимость от присоединения к нему еще одной ядерной державы, а именно - КНР. На Смоленской площади при этом подчеркивают, что готовы "к любому формату" консультаций.