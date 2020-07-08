Власти КНР озвучили условие своего участия в переговорах по вооружению

Китай будет участвовать в переговорах по вооружениям, если США сократят арсеналы до того уровня, который имеется в распоряжении КНР. Об этом сообщил директор департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун.

"Нам до сих пор не ясно, что хотят США от нашего участия в переговорах: чтобы мы повысили свой ядерный арсенал до американского уровня или они готовы снизить свой арсенал до нашего уровня", - со ссылкой на источник пишет РИА Новости.

Спецпосланник президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли уже заявлял, что Вашингтон вряд ли продлит договор по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), пока к переговорам не подключится Китай. Ранее США по своей инициативе вышли из договора с Россией по ПРО и из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, так что СНВ-3 остался единственным стратегическим договором между двумя странами.

Администрация США на разных уровнях подчеркивает необходимость включения Китая в переговоры для выработки нового трехстороннего соглашения. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что Россия выступает за продление договора без предварительных условий. Соглашение истекает в феврале 2021 года, и пока Вашингтон не объявил о намерении его продлевать. Тем временем КНР выступает как раз за продление договора между США и Россией и за дальнейшее сокращение ядерного арсенала двух стран, добавил Фу Цун.