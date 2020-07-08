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08.07.2020 17:59
Рубрика: В мире

Муж Ким Кардашьян рассказал, почему хочет стать президентом США

Текст: Марина Алешина
Фото: EPA-EFE/MICHAEL REYNOLDS Фото: EPA-EFE/MICHAEL REYNOLDS
Фото: EPA-EFE/MICHAEL REYNOLDS

Американский рэпер Канье Уэст ранее сообщил на намерении побороться за кресло хозяина Белого дома, а значит, сделать первой леди США свою супругу Ким Кардашьян. Подробнее об этих амбициозных планах 43-летний музыкант рассказал в интервью Forbes.

На президентские выборы рэпер решил идти как независимый кандидат, хотя мог бы выдвигаться от республиканцев, если бы не Трамп, которого Уэст раньше поддерживал, а теперь перестал. Не любит он и демократа Джо Байдена, который бросил неосторожную фразу о том, что чернокожие избиратели просто обязаны голосовать за него.

Китайцы поддерживают кандидатуру Канье Уэста в президенты США

Шоумен не скрывает, что участием в избирательной кампании, которую пока еще не начинал, хотел бы добавить популярности своему альбому "Страна Бога", готовящемуся к выходу. Да и вообще, мысль о том, чтобы встать у руля Америки, была ниспослана ему свыше, когда он мылся в душе и сочинял очередную песню. Она посещала его еще пять лет назад. По словам Уэста, Ким Кардашьян выступает его советником, а еще Илон Маск, которому рэпер хотел бы доверить управление космической отраслью.

Во внешней политике Канье Уэст пока не разобрался, но сообщил, что Китай ему симпатичен. Он также пообещал не допустить внедрения вакцины против коронавируса и чипирования американских граждан.

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