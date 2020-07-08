Начальники Генштабов РФ и Турции обсудили обстановку в Сирии и Ливии

В среду, 8 июля, состоялся телефонный разговор между начальником Генерального штаба Вооруженных Сил РФ генералом армии Валерием Герасимовым и начальником Генштаба Вооруженных Сил Турции генералом армии Яшаром Гюлером. Об этом сообщили в Минобороны России.

Отмечается, что стороны обсудили сложившуюся обстановку в Сирии и текущую ситуацию в Ливии. Кроме того, военачальники рассмотрели вопросы взаимодействия между военными ведомствами двух стран.

Напомним, турецкие военнослужащие и российские военные полицейские проводят совместные патрулирования на территории Сирии - в зоне деэскалации Идлиб.