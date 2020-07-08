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8 июля 2020 г.

Указ губернатора Новгородской области от 7 июля 2020 года № 382 "О внесении изменений в указ Губернатора Новгородской области от 06.03.2020 № 97"

Дата подписания 7 июля 2020 г.
Опубликован 8 июля 2020 г.
Вступает в силу 7 июля 2020 г.

Документ является поправкой к

Указ губернатора Новгородской области от 6 марта 2020 года № 97 "О введении режима повышенной готовности"

1. Внести изменения в указ Губернатора Новгородской области от 06.03.2020 № 97 "О введении режима повышенной готовности":

1.1. Исключить в подпункте 13.2 слова "сезонных (летних) кафе и";

1.2. Изложить приложение № 1 к названному указу в прилагаемой редакции (приложение к указу);

1.3. Исключить приложение № 3 к названному указу.

2. Указ вступает в силу с 07 июля 2020 года.

3. Опубликовать указ в газете "Новгородские ведомости" и разместить на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru).

Губернатор Новгородской области А.С.Никитин



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(pdf, PDF, 74 Кб)