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08.07.2020 14:05
Рубрика: Власть

Песков прокомментировал дело Сафронова

Текст: Ксения Воронцова

Выводы по делу советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова может сделать только суд, это не тема для президента, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Виновность того или иного человека может признать только суд, до начала суда писать мнение о несостоятельности тех или иных обвинений, не обладая какой-либо информацией, как минимум, не имеет ничего общего с профессионализмом", - отметил он.

Фото: ФСБ РФ
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По словам представителя Кремля, нужно оставить это дело на рассмотрение суда. "Есть обвинение, есть результаты работы специальных служб, решение будет приниматься в суде", - подчеркнул он.

Журналисты поинтересовались, есть ли у Владимира Путина возможность запросить у спецслужб дополнительную информацию о деле Сафронова. Песков ответил утвердительно, но подчеркнул, что "это никак не тема для президента".

Песков также еще раз обратил внимание на то, что это дело не связано с журналистской деятельностью Сафронова. По его словам, работа в президентском пуле, куда ранее входил и Сафронов, исключает возможность нарушения закона о гостайне, а службы, проверяющие журналистов перед включением в пул, делают свою работу должным образом.

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