Петр Ян в эксклюзивном интервью "РГ" рассказал о подготовке к бою, о своем сопернике и о наследии, которое он хочет оставить в смешанных единоборствах.

Хабиб Нурмагомедов к своему титулу шел шесть лет, Вы можете стать чемпионом спустя всего два года после начала карьеры в UFC. Сами ожидали, что все получится так быстро?

Петр Ян: Не ожидал, что все будет так стремительно развиваться. Но это проделанная работа. Не забывайте, что у Хабиба были серьезные травмы, из-за которых он выбывал на полтора-два года. Наверное, это тоже сказывалось.

Год назад вы говорили, что титул не является самоцелью, а теперь по вашим словам вы в шаге от мечты. Что изменилось с тех пор?

Петр Ян: Не знаю, где вы нашли, что пояс для меня не является целью. Пояс - это цель для меня. Плох тот солдат, который не хочет стать генералом. Я шел в эту организацию выступать, драться, значит, у меня была цель номер один: стать чемпионом этой организации. Впрочем, это и не мечта. Не мечтал о поясе ни раньше, ни сегодня. Это моя цель, задача, которую надо достичь. А мечта у меня другая.

Титул - не мечта. Не мечтал о нем и раньше, не мечтаю и сегодня. Это цель, которую надо достичь

Какая?

Петр Ян: Это даже не мечта, а просто пожелание. Чтобы родные и близкие были здоровы. Да и что мечтать? Нужно действовать.

Когда пришли в UFC, отводили себе некий срок на завоевание чемпионского пояса?

Петр Ян: Такого не было. Подписали контракт, начал выступать. Все пошло так оперативно, что бои шли один за другим. И вот я уже здесь.

Ваш тренер Джон Хатчинсон заявил, что никогда не видел вас в такой хорошей форме. Что сами думаете на этот счет, как оцениваете свои кондиции?

Петр Ян: Я сам иногда удивляюсь его словам, так что прошу и вас не удивляться (смеется). Перед каждым боем он меня очень хвалит. Уже несколько раз беседовал с ним на эту тему. Я в хорошей форме, готовлюсь. Не сказал бы, что это лучшая форма, потому что мы никогда не узнаем своей лучшей формы. Как говорится, если ты будешь на пике, ты никогда не узнаешь своего пика. Бой все покажет: какая форма, какая подготовка, какой настрой и так далее.

Вы не выходили в клетку с декабря месяца. Как такой длительный простой может сказаться в бою?

Петр Ян: Не скажу, что простой является для меня каким-то сомнительным фактором или преградой. Когда выступал в ACB, российской организации, у меня был перерыв восемь или девять месяцев из-за травмы. В принципе, я это прошел. Мы тренируемся, стараемся поддерживать форму. Это скорее история психологического характера. Конечно, простой в течении двух-трех лет имеет значение, а пауза в семь месяцев, даже год - не так страшна.

Для тех, кто будет смотреть турнир UFC впервые, можете представить в двух словах своего соперника?

Петр Ян: Думаю, что любители смешанных единоборств хорошо его знают. Я скажу, что это очень опасный и зрелищный боец, который дерется бескомпромиссно. Когда в клетке сходятся два человека, которые любят подраться в стойке - такой поединок должен получиться очень интересным.

Вы рассказывали историю о том, как Алду в 2016 году подарил вам билет на турнир со своим участием. Могли тогда представить, что однажды подеретесь с ним?

Петр Ян: Да, это было в 2016 году, я ездил на сбор к Алду. Конечно, огда и подумать не мог, что встречусь с ним. К тому же он выступал в другой весовой категории и никогда не говорил о своем желании спуститься ниже. Поэтому никаких мыслей на этот счет даже не возникало.

В курсе ли вы, что один из ваших фанатов из Красноярского края поставил на вашу победу миллион рублей?

Петр Ян: Не знал. Это очень много. Миллион. Значит, у человека есть возможность и желание заниматься этим.

Такая вера в вас накладывает дополнительную ответственность?

Петр Ян: Конечно, очень много людей, которые поддерживают, верят, которые рядом и в сложных и в хороших ситуациях, поэтому в первую очередь, хочется обрадовать их. Тех, кто вкладывает самих себя. Это такое общее дело, которое нужно делать красиво и достойно, чтобы все были довольны.

Вы уже прибыли в Абу-Даби на "Бойцовский остров", где пройдет турнир с вашим участием. Расскажите немного, что это за место такое?

Петр Ян: На самом деле, это даже звучит очень интересно - турнир на Бойцовском острове. Вообще на острове Яс, он так называется, стадион: тут проходила "Формула-1". На инфраструктуру жаловаться не приходится, в целом, все отлично, все налажено. Два дня сидим по номерам, никуда не выходим, ждем результатов тестов на коронавирус. Дальше уже что-то сможем увидеть, рассмотреть и показать. А пока нас сразу по прилету расселили по номерам. В номер доставляют еду, здесь же тренируемся (карантин Петра Яна закончился во вторник, беседа происходила днем ранее - прим. РГ).

Судя по вашим роликам в Instagram, номер у вас просторный…

Петр Ян: Да, участникам чемпионских поединков предоставляются такие номера. Большие.

То есть размер номера зависит от статуса бойца?

Петр Ян: Так и есть. Вот у других ребят номера поменьше.

Турнир пройдет без зрителей. Будете чувствовать дискомфорт?

Петр Ян: Я еще с этим ни разу не сталкивался. Конечно, зрители придают энергии, это дополнительная мотивация, когда они кричат, поддерживают. Если болеют в основном за твоего соперника, это тоже мотивирует. Но когда клетка в октагон закрывается, перед тобой остается только задача побеждать. Понятно, что со зрителями интересней: когда попадаешь, они гудят. Сейчас все будет по-другому.

Недавнее рождение второго сына придало сил в преддверии боя с Алду?

Петр Ян: Вы знаете, для кого-то карантин, изоляция - это очень печально, но для меня получилось иначе. Так получилось, что с тех пор, как я начал выступать, то дома практически не находился, постоянно в разъездах, тренировках. А сейчас так получилось, что на протяжении четырех месяцев я был дома с семьей. Есть свои плюсы. Рождению второго ребенка ужасно рад. Для меня это мотивация пахать, работать дальше, ну и растить пацанов. Вообще на двух детях останавливаться не собираемся.

Вы уже зарекомендовали себя человеком, который не лезет за словом в карман. Свои реплики вы тщательно продумываете или это происходит спонтанно? Трэшток - это больше средство продвижения самого себя или все же способ вывести соперника из равновесия?

Петр Ян: Что-то конкретно прямо не планирую. Просто бывает, еду, например, в машине увидел что-то, прочитал и бах! - на быстром моменте, на опережение, написал. Над чем-то иногда приходится подумать. Я же понимаю, что организация, в которой я выступаю, это и шоу-бизнес, где необходимо не только хорошо драться, но и уметь поддерживать к себе интерес, привлекать внимание. Причем не только тех, кто следит за единоборствами, но и стороннюю аудиторию. Работаем, но аккуратно. Знаем, где грань, в чем мера.

То есть существует граница, которую вы никогда не перейдете?

Петр Ян: Ну да. Это должно оставаться между мной и соперником. Не хотелось бы, чтобы кто-то затрагивал семью, какие-то религиозные моменты. Я такое не поддерживаю.

Вы считаетесь зрелищным бойцом. Сами свои поединки пересматриваете?

Петр Ян: Да, конечно. После боя отдохнешь два-три дня и смотришь. Причем по нескольку раз.

Бойцы в MMA часто говорят о наследии после себя. Какое наследие хотели бы оставить вы?

Петр Ян: Знаете, первый парень из Сибири, который попал в UFC, будет драться за пояс, это уже такая, моя маленькая история. Во-вторых, это и моя личная история. Это проделанный путь: я прекрасно понимаю, откуда я, через что прошел, как здесь оказался. Хочу оставить за собой мотивацию для молодежи, которая живет в удаленных уголках нашей страны, что если есть желание, стремление, вера в себя, можно достичь многого. Возможно, мой путь станет примером для других и кто-то тоже добьется успеха. Вообще в спорте не главное стать чемпионом мира. В нем ты учишься преодолевать, осознавать, переживать. В жизни это всегда пригодится, когда нужно действовать.

Досье "РГ"

Петр Ян родился 11 февраля 1993 года в городе Дудинка Красноярского края. В смешанных единоборствах провел 15 поединков, в которых одержал 14 побед при одном поражении. Под эгидой UFC все шесть поединков Петр завершил в свою пользу. За зрелищный и бескомпромиссный стиль ведения боя получил прозвище No Mercy (Нет пощады - прим. РГ).