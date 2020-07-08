"Его звали Лёня..." - так мы озаглавили письмо учительницы, опубликованное в апрельском номере "Родины" (N 4, 2020). Школьный преподаватель истории просила о помощи:
"Уважаемая редакция!
Ученики Копанищенской школы Острогожского района Воронежской области ведут поиск разведчика-диверсанта и артиллерийского корректировщика, который с июля по декабрь 1942 года в селе Криница (сегодня сельское Криниченское поселение) передавал командованию информацию об оккупантах: координаты расположения штабов, батарей, складов с боеприпасами.
В декабре сигналы нашего радиста были перехвачены врагами и начались его поиски. В ходе карательной операции фашисты захватили заложников - подростков и малолетних детей. Селянам предъявили ультиматум: сдать разведчика, в противном случае пригрозили сжечь детей в одном из домов. Угроза сработала. Немцы зверски замучили разведчика и выбросили в овраг. По воспоминаниям сельских жителей его звали Лёня, скорее всего это было вымышленное имя. На руке была наколка - Сергей.
После изгнания фашистов из села (17 января 1943 г.) было проведено расследование, в ходе которого выявили выдавших подпольщика. Всем участникам уголовного дела предъявили обвинение и приговорили к длительным срокам заключения. В 1948 году в Криницу приезжал отец погибшего разведчика. Встречался с жителями, но найти могилу сына не смог.
Мы обращаемся к "Родине" с просьбой - помочь в установлении личных данных разведчика-диверсанта, его имени, фамилии и места рождения, чтобы в дальнейшем установить обелиск на месте его гибели.
С уважением и надеждой на помощь -
Подгорная Наталья Антоновна, учитель истории Копанищенской школы"1.
Надо ли говорить, что редакция не могла не начать расследование. Вот его первые результаты.
Лёня, Сергей, Павел...
Собственный корреспондент "Российской газеты" и "Родины" в Воронежской области Антон Валагин незамедлительно выехал в командировку на место гибели разведчика. И вскоре проинформировал редакцию:
"В центре села Копанище обращает на себя внимание несвойственная этим местам голубая ель. Она была посажена на могиле венгерского солдата, погибшего здесь в 1942 году. В воскресенье, когда мадьяры шли на службу в костел, оборудованный в русской церкви, их накрыла советская артиллерия. Среди венгров было двое братьев-близнецов. Один погиб - это он похоронен под елью, - второй уцелел, зимой 43-го попал в плен и в конце концов вернулся домой.
Навел артиллерию на мадьярскую колонну действовавший в селе советский разведчик по имени Павел. В течение пяти месяцев он корректировал удары пушек и ночных бомбардировщиков, с его помощью были уничтожены две артиллерийские батареи и немецкий склад...
Официальной информации о Павле нет. По устоявшейся в селе версии-легенде, он появился в селе незадолго до прихода немцев - пришел с беженцами - и устроился работать на конюшню. Знал немецкий язык, потому и сохранил должность при оккупантах..."
Разнобой в свидетельских показаниях - учительница пишет о Лёне с наколкой "Сергей", журналисту говорят о Павле - навел на вполне логичное предположение: речь о двух разных разведчиках. Лёня-Сергей корректировал огонь артиллерии из села Криница, Павел - из соседнего села Копанище. Вооружившись точной картой местности, ваш обозреватель погрузился в архивные документы.
Информация дороже жизни
О трагической ситуации начала июля 1942 года вспоминает генерал армии Михаил Ильич Казаков, бывший начальник штаба Воронежского фронта:
"3 июля стрелковые дивизии, понесшие тяжелые потери в прошлых боях, были сбиты с только что занятых ими позиций и отошли к северо-западу от Воронежа.
...К исходу 3 июля передовые танковые части противника достигли реки Дон западнее Воронежа. Началась непосредственная борьба за Воронеж. ...После же упорных боев 5-7 июля немецкая 4-я танковая армия фактически овладела городом. В наших руках остались лишь городские предместья Отрожка и Придача, расположенные на восточном берегу реки Воронеж, а также студенческий городок на северной окраине города. ...Войска Воронежского фронта, значительно пополненные за счет резервов, начали строить оборону по рубежу реки Дон, а в городе - по реке Воронеж.
...Воронежский фронт удерживал перед собой не менее тридцати вражеских дивизий, которые очень бы пригодились немецко-фашистскому командованию под Сталинградом"2.
Зафиксируем внимание на итоговой фразе. В ней таится ключ к разгадке трагической судьбы неизвестных разведчиков. Воронежскому фронту надо было любой ценой удержать немецкие и венгерские дивизии перед собой и не дать возможность врагу перебросить их под Сталинград.
Именно в это время командование Воронежского фронта стало получать бесценную информацию от разведгруппы, в состав которой входили Лёня-Сергей и Павел.
Пять месяцев на острие ножа
Информация поступала в течение пяти месяцев, что говорит о высоком профессиональном уровне разведчиков. Я предполагаю, что разведгруппа была заброшена либо Главным разведывательным управлением (ГРУ) Генерального штаба, либо разведотделом штаба Воронежского фронта3. Фронтом в разные периоды командовали военачальники, прекрасно понимавшие важность разведданных: Ф.И. Голиков и Н.Ф. Ватутин.
И тот и другой имели возможность привлечь к работе в интересах фронта профессионалов высокого уровня. Перед войной генерал-лейтенант Голиков возглавлял ГРУ4, а генерал-лейтенант Ватутин был начальником Оперативного управления, а затем 1-м заместителем начальника Генштаба.
Немалые возможности были и у начальника разведотдела (РО) штаба фронта, которым руководил профессиональный военный разведчик полковник Тарас Федотович Корнеев (1901-1984). Он стоял у истоков создания советской радиоразведки. В бытность начальником разведотдела штаба Западного фронта (среди его подчиненных - вскоре ставшая легендарной Зоя Космодемьянская) полковник участвовал в Смоленском сражении и ликвидации Ельнинского выступа противника. Маршал Советского Союза Георгий Константинович Жуков с удовлетворением отметил заслуги полковника Корнеева. "Благодаря принятым мерам по улучшению разведки командование и штаб фронта вскоре стали располагать полными данными о противнике, его огневой и инженерной системах.
Эти сведения, а также показания многих пленных дали нам возможность тщательно, во всех деталях отработать план артиллерийского огня, авиационного удара и поставить конкретные задачи частям и соединениям на полный разгром здесь противника"5.
В битве за Москву в октябре 1941 года благодаря радиоразведке полковник Корнеев своевременно вскрыл замысел врага, о чем с гордостью вспоминал впоследствии: "Главную роль в обнаружении наступательных группировок выполнила радиоразведка Западного фронта. К тому времени значительно более эффективными стали авиационная и другие виды разведки, но первенство во вскрытии оперативных и тактических резервов противника принадлежит радиоразведке"6.
В начале марта 1942 года Корнеев, в январе награжденный орденом Красного Знамени, был тяжело контужен и через месяц стал начальником 6-го отдела 1-го Управления ГРУ. 1-е Управление занималось агентурной разведкой. В ведении отдела полковника Корнеева была вся фронтовая, армейская и окружная разведка.
12 июля 1942 года полковник получит новое назначение - станет начальником разведотдела штаба Воронежского фронта7. У него была возможность взять вместе с собой группу профессионалов. Что полковник и сделал.
Напомню, именно в июле командование стало получать информацию из села Криница. А в конце августа разведывательный отдел штаба фронта, руководимый Корнеевым, составил сохранившуюся в Центральном архиве Министерства обороны "Отчетную карту о противнике РО штаба ВорФ по данным на 31.8.42 г."8.
Об источниках, предоставивших информацию для нанесения на карту, было сказано обтекаемо: "По данным, заслуживающим доверия..."
Победная дезинформация
Укажем на очень важное обстоятельство времени и места. Ответственные решения принимались Ставкой в обстановке строгой секретности и не документировались. "Верховный Главнокомандующий не любил, чтобы разговоры с ним выходили за пределы его дверей. Наполеон говорил, что секрет есть секрет, пока его знает один человек. У Сталина могли знать секрет и два, и три человека: он и те, с кем шла беседа. Но если он, поговорив с кем-нибудь из товарищей, предупреждал: "Об этом знаете вы и я", - то можете быть уверены: ни один человек не решался сказать кому-либо о состоявшемся разговоре, и секрет оставался секретом"9, - утверждал любимец Сталина Главный маршал авиации Александр Евгеньевич Голованов. О механизме принятия важных решений в сталинском кабинете вспоминал и Главный маршал артиллерии Николай Николаевич Воронов:
"В Ставке условились, что в целях соблюдения полной секретности в первоначальный период вовсе не будут издаваться по этому поводу директивы и оперативные приказы, - все должно выполняться путем личного общения, устных распоряжений и условных обозначений на оперативных картах"10.
Полковник Корнеев получил устное распоряжение разработать подробный план по дезинформации противника и уже в октябре его представил11. В ЦАМО сохранились четыре варианта совершенно секретного плана, подшитых в одно архивное дело.
Общая задача была сформулирована так: "Скрыть истинную группировку войск Воронежского фронта и путем проведения изложенных ниже дезинформационных мероприятий, показать противнику сосредоточение мощной группировки наших войск на южном крыле фронта"12. Никто из генералов и офицеров, принимавших участие в мероприятиях по дезинформации, не должен был знать весь план в целом. Это существенное обстоятельство было специально подчеркнуто Корнеевым: "Исполнители знают из плана только ту часть, которая его непосредственно касается"13.
Разумеется, не могли знать об этом плане и своей роли в его реализации фронтовые разведчики, работавшие в тылу врага. Всё должно было быть предельно достоверно. Корнеев хотел "показать противнику ложное сосредоточение крупного танкового соединения"14. Крупный специалист по радиоразведке пытался убедить немцев в том, что именно на Воронежском фронте войска Красной Армии готовят мощное наступление.
Перечислим лишь несколько пунктов из плана полковника Корнеева:
"Организация ложных радиосетей в населенных пунктах...
Подброска ложных документов, исходя из плана предстоящего наступления.
Резкое усиление активности нашей разведки.
Активизация боевой разведки днем и ночью, подброска документов новых частей, отсутствующих в действительности"15.
Завершающим штрихом плана по дезинформации противника стала активизация деятельности разведгруппы, регулярно, в течение пяти месяцев, доставлявшей в штаб фронта очень важные разведданные.
Где-то среди - наши Лёня-Сергей и Павел.
Второй Сталинград
Их информации не было цены. Но чтобы окончательно убедить врага в том, что на Воронежском фронте готовится наступление, разведчикам приказали передавать "координаты расположения штабов, батарей, складов с боеприпасами". Подобного рода мелкая информация - конечно, не их уровень. Профессионалы столь высокого класса потребны на важнейшее. Но приказ есть приказ. Разведчики за ценой не постояли - и приказ выполнили.
Ценой собственной жизни.
3 января 1943 года в штаб Воронежского фронта прибыли представители Ставки - заместитель Верховного Главнокомандующего Г.К. Жуков и начальник Генерального штаба А.М. Василевский. Готовилось январское наступлению от Воронежа на Курск (с разгромом венгров и 2-й немецкой армии). В штабе генерал армии Жуков встретил своего давнего знакомого полковника Корнеева. "О противнике докладывал начальник разведки фронта. Он достаточно хорошо знал группировку и характер обороны противника, а потому все его выводы были приняты без возражений"16.
25 января 1943 года над Воронежем было водружено победное Красное знамя, хотя бои за город продолжались до 2 февраля. Воронеж недаром называют "вторым Сталинградом" или "Сталинградом на Дону". Именно 2 февраля 1943 года была успешно завершена Сталинградская битва.
14 февраля полковника Корнеева наградили орденом Ленина - высшей наградой страны. Все материалы проведенной им стратегической дезинформационной операции глубоко засекретили. И вряд ли кто-то вспомнил бы о безымянных героях-разведчиках, не получи неожиданную огласку подробности их гибели...
Приговор трибунала и Времени
17 декабря 1951 года состоялось заседание Военного трибунала. Судили тех, кто выдал разведчика Павла: Рыбалкина В.Ф., Пикулину А.С. и Рубанова Т.Г. Из материалов дела следовало:
"Рыбалкин в суде показал, что в начале января 1943 года всех жителей села Криницы оккупанты собрали у здания сельсовета, отсчитали 50 человек, среди которых оказался и он, Рыбалкин, объявили их заложниками и заявили, что все заложники будут расстреляны, если жители села не скажут, где находится радиопередатчик, после чего заложников поместили под охраной в доме Путилиной. Когда находились в указанном доме, к нему, Рыбалкину, подошел Рубанов Т. и сказал, что он намерен вызвать венгерского офицера и рассказать ему про деятельность военнопленного Павла и тогда всех заложников освободят. Он и Лисицкий согласились с предложением Рубанова, их троих увели в комендатуру, куда также привели военнопленного Павла. Рубанов сказал коменданту, что Павел предлагал поджечь конюшню с лошадьми. Он, Рыбалкин, подтвердил это, кроме того, сообщил коменданту, что Павел говорил о непобедимости Советской Армии. После этого их троих вернули в дом Путилиной, а через несколько дней всех заложников освободили и объявили, что радиопередатчик обнаружен в другой деревне"17.
Всех троих судили за измену Родине и приговорили к длительным срокам заключения, причем Василий Федорович Рыбалкин, 1924 года рождения, уроженец села Криница, ранее не судимый, был приговорен к "25 годам исправительно-трудовых лагерей с поражением в правах сроком на 5 лет и с конфискацией имущества"18. Трибунал не счел смягчающим обстоятельством то, что после освобождения села Криница Рыбалкин был призван в Красную Армию, храбро воевал в артиллерии Резерва Главного Командования и в боях честно заслужил свои солдатские награды: орден Красной Звезды и медали "За отвагу", "За победу над Германией" и "За освобождение Праги". А в 1985 году получит орден Отечественной войны II степени.
Дочь Рыбалкина много лет добивалась реабилитации отца. Лишь 20 января 2003 года состоялось Определение Верховного Суда РФ N 14-Д02-31. Приговор по делу об измене Родине в отношении Рыбалкина был отменен, уголовное дело прекращено на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ за отсутствием в деянии состава преступления19. Относительно двух других осужденных приговор не пересматривался.
Кто он, Василий Рыбалкин, - изменник Родины или жертва трагически сложившихся обстоятельств? Верховный Суд окончательно ответил на этот вопрос лишь в юридической плоскости. Нравственную оценку каждый ставит сам - и выбору будущего орденоносца, и подвигу двух пареньков, чьих имен мы никогда, наверное, не узнаем.
1. Его звали Лёня... // Родина. 2020. N 4. С. 10.
2. Казаков М.И. Над картой былых сражений. М.: Воениздат, 1971. С. 111-112, 113-114.
3. 23 октября 1942 г. приказом Наркома обороны СССР И.В. Сталина ГРУ было переведено из подчинения Генеральному штабу в прямое подчинение Наркому обороны. На ГРУ возлагалось ведение всей агентурной разведки и диверсионной деятельности как за рубежом, так и на оккупированной территории СССР. Одновременно в составе Генштаба было сформировано Управление войсковой разведки Генштаба, которое руководило работой фронтовых разведорганов и войсковой разведки. Ведение агентурной разведки вновь сформированному управлению было запрещено.
4. ГРУ перед войной называлось 5-м управлением Красной армии.
5. Жуков Г.К. Воспоминания и размышления. В 2 т. Т. 1. М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2002. С. 357.
6. Шмырев П., генерал-лейтенант. Часовые эфира (об истории радиоразведки) // Красная звезда. 2004. 18 марта // http://www.radioscanner.ru/info/article69/. В 1971-1987 гг. Петр Спиридонович Шмырев возглавлял 6-е Управление ГРУ Генштаба (Радио- и радиотехническая разведка).
7. Ярухин Ю.М. Великая Отечественная. Начальники разведки фронтов, армий, флотов, флотилий. Киев: Военная разведка, 2013. С. 171.
8. ЦАМО. Ф. 203. Оп. 2843. Д. 164.
9. Голованов А.Е. Дальняя бомбардировочная... М.: Дельта НБ, 2004. С. 106.
10. Воронов Н.Н. На службе военной. М.: Воениздат, 1963. С. 255.
11. ЦАМО. Ф. 236. Оп. 2673. Д. 130. Л. 51.
12. Там же. Л. 53.
13. Там же. Л. 54.
14. Там же. Л. 51.
15. Там же. Л. 45-47.
16. Казаков М.И. Указ. соч. С. 147.
17. Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ: Определение от 17 декабря 1951 г. Дело N 14-д02-31 // http://sudrf.kodeks.ru/rospravo/document/885141017.
18. Там же.
19. Там же.
1
Разведчик.
2
Схема Воронежско-Касторненской операции. 1943 год.
3
Село Криница и деревня Копанище к юго-востоку от линии фронта - здесь работали разведчики из группы Тараса Корнеева.
4
Венгерские войска под Воронежем. 1942 год.
5
Генерал-лейтенант Н.Ф. Ватутин.
6
Генерал-лейтенант Ф.И. Голиков.
7
17 ноября 1943 года полковник Т.Ф. Корнеев стал генерал-майором.
8
Неизвестных героев Лёню и Павла знал только полковник Корнеев.
9
В атаке советские штурмовики Ил-2. 1943 год.
10
Наступление под Воронежем. 1943 год.
11
Краевед Владимир Рубанов: "В овраг сбросили тело убитого разведчика Лёни-Сергея".
12
Учитель Наталья Подгорная на месте, где предположительно убили Павла.