Почему в жару нужно включать печку в машине

При одной мысли о включенной печке в жару в машине, стоящей в городской пробке, бросает в пот. Тем не менее, некоторые водители жертвуют своим комфортом: для чего они это делают?

Система отопления салона напрямую связана с системой охлаждения двигателя. Радиатор печки соседствует с антифризом: зимой его тепло идет на обогрев салона.

В жару штатный вентилятор плохо справляется с охлаждением двигателя. И если на больших скоростях на понижение температуры работают потоки воздуха, то в пробке об этом говорить не приходится.

Если автомобиль стоит в заторе больше 10 минут, антифриз выделяет большое количество пара, отсюда растет давление в трубопроводах и множатся очаги перегрева. Свечи могут прикипеть, возникают проблемы у каталитического нейтрализатора. Если машина старше 10 лет, это может быть большой проблемой.

Перегрев двигателя чреват прижиганием масла. Повреждаются стенки цилиндров. Чтобы охладить мотор, водители включают печку на максимум: лишнее тепло от антифриза идет в салон. Если смотреть при этом на приборную панель, то можно видеть, как стрелка двигается, к примеру, от 120 градусов к 90, пишет aif.ru. Печка - это экстренное решение для охлаждения двигателя.

Еще одна роль печки - это борьба с запотевшими стеклами. Ее часто включают во время дождя или при выпадении утренней росы. Влажный микроклимат в салоне - это еще и благодатная среда для размножения бактерий и микробов. Для его нормализации печку используют вместе с кондиционером, если он есть. Кстати, если в автомобиле есть климат-контроль, то печка в нем не отключается и работает на пару с кондиционером на минимуме даже в жаркую погоду.