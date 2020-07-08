Премьер Беларуси назвал ситуацию в экономике контролируемой

Придать социально-экономической ситуации в Беларуси обнадеживающий характер, несмотря негативные последствия пандемии коронавируса, постарался 8 июля премьер-министр РБ Роман Головченко.

Посещая в Минской области "Борисовский завод автотракторного электрооборудования", премьер пояснил коллективу, что, "если говорить в целом о ситуации, не хочу сказать, что она абсолютно радужная, что мы легко проходим этот период, но она контролируемая", - заверил Головченко.

Правда, глава кабинета министров не обошел своим вниманием и те сложности, с которыми приходится сталкиваться в посткарантинный период странам и останавливавшим производство предприятиям. По данным статистики, уточнил он, республика "за пять месяцев недобрала 1,8 процента ВВП", хотя, в государствах Евросоюза эти показатели в разы больше.

В то же время премьер обратил внимание на тот факт, что отдельные отрасли Беларуси даже в экстремальных условиях демонстрируют рост, позволяя избежать резкого падения ВВП. К ним он отнес сельское хозяйство, строительство, информацию и связь.

Более того, констатировал он, "они растут на фоне кризиса". Хорошие результаты, по его словам, демонстрирует жилищное строительство. В этом году уже 8,5 тысяч многодетных семей начали возведение жилья с государственной поддержкой. А "в следующем году на такую возможность смогут рассчитывать уже порядка 15 тысяч семей", - пояснил премьер.

Достаточно стабильной считает Головченко и ситуацию на потребительском рынке. "Цены на товары не взлетели из-за того, что государство жестко регулировало их, в том числе на социально значимые товары", - уточнил он, информирует БЕЛТА.

Дальнейшее развитие страны, уверен глава правительства РБ, зависит от работы каждого человека на своем месте. "Это все кирпичики, из которых складывается общий результат, как бы банально это не звучало. Насколько эффективно мы сможем каждый на своем месте сработать, такой будет и совокупный эффект", - резюмировал он.