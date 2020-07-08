Москвичей предупредили о непростой ситуации на дорогах из-за непогоды

Водителей в Москве 8 июля просят планировать свои поездки во внепиковое время. Такую рекомендацию дал столичный Центр организации дорожного движения.

Дело в том, что сегодня в городе ждут новую волну ухудшения погоды. По словам синоптиков, до позднего вечера прогнозируются дожди с грозой и градом. Не исключено, что ветер усилится до 15-20 м/с.

В таких условиях, отмечают в пресс-службе ЦОДД, ситуация на дорогах может быть непростой: ожидаются мелкие ДТП и пробки. Поэтому планировать поездки лучше вне часа пик. Советуют автомобилистам также парковаться подальше от деревьев и билбордов.