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08.07.2020 13:31
Рубрика: Дороги

Москвичей предупредили о непростой ситуации на дорогах из-за непогоды

Текст: Сергей Жуков
Фото: Алексей Майшев/РИА Новости Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Водителей в Москве 8 июля просят планировать свои поездки во внепиковое время. Такую рекомендацию дал столичный Центр организации дорожного движения.

Фото: Александр Корольков/РГ
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Дело в том, что сегодня в городе ждут новую волну ухудшения погоды. По словам синоптиков, до позднего вечера прогнозируются дожди с грозой и градом. Не исключено, что ветер усилится до 15-20 м/с.

В таких условиях, отмечают в пресс-службе ЦОДД, ситуация на дорогах может быть непростой: ожидаются мелкие ДТП и пробки. Поэтому планировать поездки лучше вне часа пик. Советуют автомобилистам также парковаться подальше от деревьев и билбордов.

#пробки