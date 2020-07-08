На Садовом кольце не станут устанавливать отбойники после ДТП с Ефремовым

В Москве на Садовом кольце устанавливать отбойники после ДТП с актером Михаилом Ефремовым не планируется. Об этом сообщил заммэра столицы по транспорту Максим Ликсутов.

По его мнению, никакие ограждения не в состоянии спасти участников дорожного движения от нетрезвых водителей. "Если человек садится за руль пьяным и позволяет себе это делать, никакие отбойники не спасут от таких трагедий, которая случилась с артистом Ефремовым,- сказал Ликсутов в интервью Forbes. - Мировой опыт доказал, что подобное решение не защищает других от таких нарушителей".

Разделительные бордюры и ограждения, подчеркнул он, будут устанавливать только там, где это необходимо.

Напомним, в июне известный актер Михаил Ефремов на своем автомобиле вылетел на встречную полосу. Там он столкнулся с фургоном, водитель которого погиб. Сейчас Ефремов находится под домашним арестом.