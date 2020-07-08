Отели и гостиницы в Подмосковье вновь заработают с 1 августа

С 1 августа в Подмосковье возобновляют работу после карантина отели и гостиницы. Постановление об этом подписал губернатор Андрей Воробьев.

Также с 1 августа вновь будут принимать гостей санаторно-курортные организации и разрешено возобновить выставочную и конгрессную деятельность.

Воробьев подчеркнул, что регион возвращается к обычной жизни. Вторые сутки подряд в области выявляют менее 200 новых больных COVID-19. "Койки в больницах освобождаются, временные госпитали в "Крокус ЭКСПО" и парке "Патриот" мы разбираем, сейчас там находятся на лечении буквально несколько десятков человек", - написал губернатор в социальной сети Instagram.