Постановляю:

1. Внести изменения в постановление Губернатора Московской области от 12.03.2020 № 108-ПГ "О введении в Московской области режима повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Московской области" (с изменениями, внесенными постановлениями Губернатора Московской области от 13.03.2020 № 115-ПГ, от 16.03.2020 № 126-ПГ, от 18.03.2020 № 132-ПГ, от 19.03.2020 № 133-ПГ, от 20.03.2020 № 135-ПГ, от 23.03.2020 № 136-ПГ, от 24.03.2020 № 141-ПГ, от 25.03.2020 № 143-ПГ, от 26.03.2020 № 144-ПГ, от 27.03.2020 № 161-ПГ, от 29.03.2020 № 162-ПГ, от 31.03.2020 № 163-ПГ, от 02.04.2020 № 171-ПГ, от 04.04.2020 № 174-ПГ, от 09.04.2020 № 175-ПГ, от 10.04.2020 № 176-ПГ, от 12.04.2020 № 178-ПГ, от 18.04.2020 № 193-ПГ, от 21.04.2020 № 204-ПГ, от 28.04.2020 № 214-ПГ, от 29.04.2020 № 216-ПГ, от 01.05.2020 № 222-ПГ, от 07.05.2020 № 227-ПГ, от 11.05.2020 № 229-ПГ, от 17.05.2020 № 239-ПГ, от 22.05.2020 № 244-ПГ, от 28.05.2020 № 263-ПГ, от 01.06.2020 № 268-ПГ, от 11.06.2020 № 282-ПГ, от 19.06.2020 № 293-ПГ, от 30.06.2020 № 306-ПГ) и приложения к нему (далее - постановление Губернатора Московской области № 108-ПГ), изложив их в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Главному управлению по информационной политике Московской области обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в газете "Ежедневные новости. Подмосковье", "Информационном вестнике Правительства Московской области", размещение (опубликование) на Интернет-портале Правительства Московской области и на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Положения пункта 8 и абзаца тридцать второго пункта 11 постановления Губернатора Московской области № 108-ПГ (в редакции настоящего постановления) не применяются до 14 июля 2020 года (включительно).

Положения абзаца тридцать третьего пункта 11 постановления Губернатора Московской области № 108-ПГ (в редакции настоящего постановления) не применяются до 31 июля 2020 года (включительно).

Губернатор Московской области А.Ю.Воробьев





Приложение к постановлению Губернатора Московской области от 08.07.2020 № 318-ПГ

"О введении в Московской области режима повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Московской области

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", Положением о единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 "О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", Законом Московской области № 110/2005-О3 "О защите населения и территории Московской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" и Положением о Московской областной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденным постановлением Правительства Московской области от 04.02.2014 № 25/1 "О Московской областной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.01.2020 № 2 "О дополнительных мероприятиях по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV", от 31.01.2020 № 3 "О проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV", от 02.03.2020 № 5 "О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)", от 18.03.2020 № 7 "Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019", от 30.03.2020 № 9 "О дополнительных мерах по недопущению распространения COVID-2019", от 03.04.2020 № 10 "О внесении изменений в постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.03.2020 № 9 "О дополнительных мерах по недопущению распространения COVID-2019", предписанием Главного государственного санитарного врача по Московской области от 29.03.2020 № 50-01/п "О проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий)", письмом Главного государственного санитарного врача по Московской области от 11.05.2020 № 3573-06 "О рекомендациях по снятию ограничений", в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Московской области постановляю:

1. Ввести с 00 часов 00 минут 13 марта 2020 года режим повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

2. Обязать лиц, прибывших на территорию Российской Федерации с 6 марта 2020 года, обеспечить самоизоляцию продолжительностью 14 (четырнадцать) календарных дней со дня прибытия и:

1) сообщать о своем прибытии на территорию Российской Федерации, месте, датах пребывания за рубежом, контактную информацию на "Горячую линию" по номеру телефона 8-800-550-50-30;

2) при выявлении первых респираторных симптомов незамедлительно обратиться за медицинской помощью на дому без посещения медицинских организаций;

3) соблюдать постановления руководителя Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека - главного государственного санитарного врача, его заместителя о нахождении в режиме изоляции на дому в течение 14 (четырнадцати) календарных дней со дня прибытия или на иной срок, указанный в таких постановлениях;

4) в случае отсутствия возможности нахождения в режиме изоляции на дому (в случае проживания в жилых помещениях, которые предназначены для временного проживания, - общежитиях, а также в коммунальных квартирах) обязать лиц, указанных в настоящем пункте, обратиться по номеру телефона 8-800-550-50-30 "Горячей линии" для организации изоляции в условиях обсерватора.

3. Обязать лиц, совместно проживающих в период обеспечения изоляции с лицами, указанными в пункте 2 настоящего постановления, а также с гражданами, в отношении которых приняты постановления государственного санитарного врача, его заместителя, обеспечить самоизоляцию на дому на срок, указанный в подпункте 3 пункта 2 настоящего постановления, либо на срок, указанный в постановлении главного государственного санитарного врача, его заместителя.

4. В период повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций:

1) обязать соблюдать режим самоизоляции граждан в возрасте старше 65 лет, а также граждан, имеющих заболевания, указанные в приложении 1 к настоящему постановлению, в периоды:

с 15 июня по 28 июня 2020 года;

с 29 июня по 12 июля 2020 года;

с 13 июля по 26 июля 2020 года.

Режим самоизоляции должен быть обеспечен по месту проживания указанных лиц либо в иных помещениях, в том числе в жилых и садовых домах, за исключением случаев покидания места проживания в целях выгула домашних животных, выноса отходов до ближайшего места накопления отходов, занятий физкультурой и спортом на открытом воздухе (при условии совместных занятий не более двух человек и расстояния между занимающимися не менее 5 метров (в случае если они не являются членами одной семьи и не проживают совместно), прогулок не более двух человек вместе при условии соблюдения социальной дистанции.

Режим самоизоляции может не применяться к руководителям и сотрудникам предприятий, организаций, учреждений и органов власти, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения их функционирования, работникам здравоохранения, а также к гражданам, определенным решением оперативного (противоэпидемического) штаба по проведению санитарно-эпидемиологических (профилактических) мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Московской области (далее также - Штаб);

2) Министерству здравоохранения Московской области обеспечить возможность оформления листков нетрудоспособности без посещения медицинских организаций для граждан, обязанных соблюдать режим самоизоляции, указанных в подпункте 1 настоящего пункта;

3) Министерству социального развития Московской области:

обеспечить осуществление разовой адресной социальной помощи гражданам, соблюдающим режим самоизоляции в соответствии с подпунктом 1 настоящего пункта:

в размере 1500 рублей - после начала режима самоизоляции;

в размере 1500 рублей - 14 апреля 2020 года;

обеспечить оперативное взаимодействие с гражданами, соблюдающими режим самоизоляции в соответствии с подпунктом 1 настоящего пункта, в том числе через "Горячую линию", указанную в подпункте 1 пункта 2 настоящего

постановления;

обеспечить оказание гражданам, соблюдающим режим самоизоляции в соответствии с подпунктом 1 настоящего пункта, возможных мер адресной социальной помощи, в том числе с учетом их запросов, поступающих на "Горячую линию", указанную в подпункте 1 пункта 2 настоящего постановления;

приостановить на указанный период прием от граждан документов и сведений, необходимых для предоставления мер социальной поддержки, представляемых гражданами самостоятельно и которые не могут быть запрошены в государственных органах, в органах местного самоуправления, организациях, подведомственных указанным органам. При этом не прекращать предоставление ранее назначенных мер социальной поддержки в связи с приостановлением приема подтверждающих документов и сведений;

обеспечить выделение дополнительных телефонных номеров для совершенствования работы "Горячей линии" по вопросам поддержки отдельных уязвимых категорий граждан в связи со складывающейся эпидемиологической ситуацией;

совместно с Министерством здравоохранения Московской области обеспечить в указанный период доставку гражданам, соблюдающим режим самоизоляции в соответствии с подпунктом 1 настоящего пункта, лекарств, обеспечение которыми осуществляется по рецептам врачей бесплатно либо по льготным ценам, медицинских изделий, обеспечение которыми по рецептам врачей осуществляется бесплатно;

обеспечить до 15 июля 2020 года (включительно) возможность использования автотранспортных средств и обслуживающего их персонала, состоящих на балансе учреждений социального обслуживания, подведомственных Министерству социального развития Московской области, государственными медицинскими организациями Московской области, осуществляющими выезды для оказания гражданам медицинскими работниками скорой и других видов медицинской помощи;

обеспечить до 14 июля 2020 года (включительно) работу стационарных учреждений социального обслуживания (стационарных отделений) для граждан пожилого возраста, детей и инвалидов, а также стационарных отделений специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, и кризисных центров помощи женщинам в условиях изоляции получателей социальных услуг и персонала, предусматривающей круглосуточное пребывание необходимого числа работников в учреждении путем обеспечения сменного характера работы при продолжительности смены не менее 14 дней подряд. В случае если окончание смены приходится на более позднюю дату, сменный характер работы при продолжительности смены не менее 14 дней подряд обеспечивается до фактического окончания смены;

обеспечить до 15 июля 2020 года (включительно) на базе Государственного бюджетного учреждения социального обслуживания Московской области "Комплексный центр социального обслуживания и реабилитации "Коломенский" и Государственного казенного учреждения социального обслуживания Московской области "Серпуховский городской социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних" временную изоляцию (обсервацию) на срок не менее 14 дней несовершеннолетних, поступающих в стационарные отделения специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, в том числе после нахождения в учреждениях здравоохранения;

обеспечить до 15 июля 2020 года (включительно) предоставление Государственным казенным учреждением социального обслуживания Московской области "Коломенский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних" социальных услуг несовершеннолетним, находящимся на временной изоляции (обсервации), в Государственном бюджетном учреждении социального обслуживания Московской области "Комплексный центр социального обслуживания и реабилитации "Коломенский";

4) организациям, предоставляющим жилищно-коммунальные услуги, и организациям, предоставляющим услуги связи, обеспечить неприменение в период до 31 июля 2020 года (включительно) мер ответственности за несвоевременное исполнение гражданами, обязанными соблюдать режим самоизоляции в соответствии с подпунктом 1 настоящего пункта, обязательств по оплате за жилое помещение, коммунальные услуги и услуги связи, а также обеспечить продолжение предоставления соответствующих услуг и не осуществлять принудительное взыскание задолженности в указанный период.

Наличие задолженности по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги в указанный период не учитывается при принятии решения о предоставлении (при предоставлении) субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

5. Обязать:

1) граждан соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра (социальная дистанция), в том числе в общественных местах и общественном транспорте, за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси;

2) органы власти, организации и индивидуальных предпринимателей, а также иных лиц, деятельность которых связана с совместным пребыванием граждан, обеспечить соблюдение гражданами (в том числе работниками) социальной дистанции, в том числе путем нанесения специальной разметки и установления специального режима допуска и нахождения в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), на соответствующей территории (включая прилегающую территорию);

3) граждан при занятиях физкультурой и спортом на открытом воздухе, в том числе при совместных занятиях, но не более двух человек одновременно (в случае если они не являются членами одной семьи и не проживают совместно), соблюдать расстояние между занимающимися не менее 5 метров, совершать прогулки, но не более двух человек вместе (в случае если они не являются членами одной семьи и не проживают совместно), с соблюдением социальной дистанции.

4) граждан с наличием новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) и совместно проживающих с ними лиц в целях контроля за соблюдением режима самоизоляции (изоляции) на дому по назначению медицинских организаций государственной системы здравоохранения Московской области или в соответствии с постановлениями санитарных врачей применять технологии электронного мониторинга местоположения гражданина в определенной геолокации, в том числе с использованием технических устройств и (или) программного обеспечения ("Социальный мониторинг") в порядке, установленном Министерством государственного управления, информационных технологий и связи Московской области;

5) с 22 апреля 2020 года граждан с подозрением на наличие новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), а также граждан с проявлениями острой респираторной вирусной инфекции и других острых респираторных заболеваний соблюдать режим самоизоляции (изоляции) на дому, аналогичный режиму, применяемому для граждан с наличием новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), в целях контроля за соблюдением режима самоизоляции (изоляции) на дому по назначению медицинских организаций государственной системы здравоохранения Московской области или в соответствии с постановлениями санитарных врачей применять технологии электронного мониторинга местоположения гражданина в определенной геолокации, в том числе с использованием технических устройств и (или) программного обеспечения. При этом допускается передвижение указанных граждан в целях получения медицинской помощи в медицинских организациях, в том числе с использованием транспортных средств;

6) с 22 апреля 2020 года граждан, совместно проживающих с лицами, указанными в подпункте 5 настоящего пункта, соблюдать режим самоизоляции (изоляции) на дому, аналогичный режиму, применяемому для граждан с наличием новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), за исключением случаев обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью, следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена в соответствии с настоящим постановлением, выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания), выноса отходов до ближайшего места накопления отходов. При передвижении в таких случаях не допускается использование транспортных средств, за исключением передвижения в целях получения медицинской помощи в медицинских организациях;

7) граждан с 12 мая 2020 года использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) при нахождении в местах общего пользования (в том числе на всех объектах розничной торговли, аптеках, общественном транспорте, включая перевозку пассажиров и багажа по заказу, легковым такси, железнодорожном транспорте, железнодорожных вокзалах, станциях, пассажирских платформах, пешеходных настилах, мостах и тоннелях, на всех предприятиях, продолжающих свою работу, в местах общего пользования многоквартирных домов, в парках культуры и отдыха, медицинских организациях);

8) организации и индивидуальных предпринимателей, деятельность которых связана с совместным пребыванием граждан, не допускать в здания, строения, сооружения (помещения в них), в которых осуществляется деятельность таких организаций и индивидуальных предпринимателей, граждан, не соблюдающих требования подпункта 7 настоящего пункта.

6. Запретить проведение на территории Московской области спортивных, физкультурных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий, за исключением случаев, установленных настоящим постановлением.

7. Рекомендовать гражданам воздержаться от поездок в целях туризма и отдыха.

Рекомендовать гражданам для передвижения на территории Московской области в целях, установленных настоящим постановлением, использовать преимущественно личный транспорт.

8. В период повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций приостановить:

1) проведение на территории Московской области досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан, а также оказание соответствующих услуг, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах и в иных местах массового посещения граждан, за исключением случаев, установленных настоящим постановлением;

2) посещение гражданами зданий, строений, сооружений (помещений в них), предназначенных преимущественно для проведения мероприятий (оказания услуг), указанных в подпункте 1 настоящего пункта, в том числе ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, букмекерских контор, тотализаторов и их пунктов приема ставок, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений, за исключением случаев, установленных настоящим постановлением;

3) реализацию проекта "Активное долголетие", организацию отдыха граждан и иных подобных мероприятий, осуществляемых за счет средств бюджета Московской области, а также иных досуговых мероприятий в организациях социального обслуживания населения, а также работу учреждений библиотечной сети Московской области и учреждений культурно-досугового типа, за исключением случаев, установленных настоящим постановлением.

При этом организация отдыха граждан и иных подобных мероприятий, в том числе реализация проекта "Активное долголетие", переносится на срок не ранее 1 августа 2020 года;

4) предоставление государственных и иных услуг в зданиях и помещениях, занимаемых органами исполнительной власти Московской области, государственными органами Московской области, за исключением очного приема граждан по предварительной записи и только в случае возникновения у заявителя ситуации, ставящей под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия и требующей неотложного решения, а также очного приема граждан по предварительной записи в территориальных структурных подразделениях Министерства социального развития Московской области и Министерства образования Московской области в целях оказания государственных услуг, предоставляемых Министерством социального развития Московской области и Министерством образования Московской области, обращение за которыми в электронном виде или в многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг Московской области не предусмотрено. При этом государственные и иные услуги, предоставление которых возможно в электронном виде, предоставляются исключительно в электронном виде.

9. Приостановить (ограничить) с 12 мая 2020 года по 15 июля 2020 года деятельность стационарных отделений, работающих в режиме заезда, и полустационарных отделений организаций социального обслуживания Московской области.

10. Приостановить с 28 марта 2020 года:

1) до 24 июля 2020 года (включительно) работу ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания, за исключением обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений таких предприятий, а также доставки заказов, а также за исключением иных случаев, установленных настоящим постановлением;

2) работу объектов розничной торговли, за исключением аптек и аптечных пунктов, объектов розничной торговли, в которых осуществляется заключение договоров на оказание услуг связи и реализация связанных с такими услугами средств связи (в том числе мобильных телефонов, планшетов), специализированных объектов розничной торговли, реализующих медицинские и оптико-офтальмологические изделия (оборудование), зоотовары, а также за исключением продажи товаров дистанционным способом, в том числе с условием доставки, и нестационарных торговых объектов, расположенных в зданиях и на территории вокзалов, автовокзалов, автостанций, остановочных пунктов, в части продажи средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) и рук (перчатки), продажи средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) в автомобильном транспорте городского и пригородного сообщения.

11. Ограничения, установленные настоящим постановлением,

не распространяются на:

столовые, буфеты, кафе и иные предприятия питания, осуществляющие организацию питания для работников организаций;

сезонные летние кафе при стационарных предприятиях общественного питания;

организации, осуществляющие деятельность по производству, выпуску, распространению периодических печатных изданий на территории Московской области, в том числе организации, оказывающие экспедиционные и (или) логистические услуги в сфере производства, выпуска, распространения периодических печатных изданий на территории Московской области;

объекты розничной торговли, реализующие автотранспортные средства и мотоциклы, а также детали, узлы и принадлежности к ним;

объекты розничной торговли, реализующие строительные и отделочные материалы и товары для сада;

организации, осуществляющие операции с недвижимым имуществом;

иные объекты розничной торговли при соблюдении условий, что площадь торгового зала составляет до 400 м2 (включительно), наличие наружного (уличного) входа в помещение объекта (далее - условия);

иные объекты розничной торговли без соблюдения условий;

организации, осуществляющие деятельность по ремонту компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения (за исключением служб доставки и дистанционного обслуживания), в том числе стирки и химической чистки, салоны красоты, косметические, СПА-салоны, массажные салоны, солярии, сауны и иные объекты, в которых оказываются подобные услуги (за исключением услуг, оказываемых дистанционным способом, в том числе с условием доставки), организации, оказывающие предоставление услуг бань и душевых, предусматривающие очное присутствие гражданина, при соблюдении условий или без соблюдения условий;

организации, осуществляющие деятельность по предоставлению прочих персональных услуг;

спортивные объекты, расположенные на территории Московской области, в целях проведения без участия зрителей тренировок спортсменов - членов спортивных сборных команд Российской Федерации, Московской области, спортсменов профессиональных спортивных клубов;

спортивные объекты, расположенные на территории Московской области, на которых проводятся тренировочные занятия для воспитанников организаций, осуществляющих спортивную подготовку, при условии, что такие тренировочные занятия проводятся без участия зрителей;

спортивные объекты, расположенные на территории Московской области, на которых проводятся спортивные и физкультурные мероприятия при условии, что предельное единовременное количество участников спортивных и физкультурных мероприятий составляет не более 50 человек и что такие мероприятия проводятся без участия зрителей;

иные спортивные объекты, расположенные на территории Московской области, в том числе фитнес-центры, при условии загрузки таких объектов не более 50 процентов от единовременной пропускной способности;

организации, осуществляющие деятельность библиотек на территории Московской области, деятельность для посещения "летних читальных залов", организованных в парковых и иных зонах вне помещения таких организаций, деятельность по показу кинофильмов на открытых площадках путем показа кинофильмов в автокинотеатрах на автомобильных парковках общего пользования на прилегающей к торговым центрам территории и (или) на иных парковках общего пользования территорий городских округов Московской области (исключительно для водителей и пассажиров транспортных средств);

организации, осуществляющие деятельность по показу кинофильмов на открытых площадках в парках культуры и отдыха;

организации, осуществляющие деятельность по производству кинофильмов, видеофильмов, изданию звукозаписей и нот;

организации, осуществляющие деятельность по трудоустройству и подбору персонала;

организации, осуществляющие деятельность по организации и постановке театральных представлений, концертов и прочих сценических выступлений, деятельность цирков, при условии осуществления такой деятельности исключительно в форме репетиций без зрителей;

организации, осуществляющие деятельность в области права и бухгалтерского учета, консультирования по вопросам управления, деятельность рекламную и исследование конъюнктуры рынка, оказывающие услуги аренды и лизинга;

организации, имеющие медицинскую лицензию;

организации, осуществляющие деятельность музеев, выставочных залов, зоопарков, этнопарков, океанариумов, зверинцев, при условии возможного очного посещения таких организаций преимущественно по электронным билетам для индивидуальных посещений и группами не более 12 человек (включительно);

стационарные организации отдыха детей и их оздоровления, осуществляющие деятельность в сфере организации отдыха и оздоровления детей;

организации, осуществляющие деятельность в области культуры, досуга, спорта в части организации работы кружков, секций, проведения репетиций, с ограничением по максимальному количеству посетителей не более 12 человек (включительно);

организации, осуществляющие деятельность профессиональную научную и техническую, деятельность по технической инвентаризации недвижимого имущества;

организации, осуществляющие деятельность общественных организаций;

организации, осуществляющие деятельность туристических агентств, и прочие организации, предоставляющие услуги в сфере туризма, за исключением самостоятельных экскурсоводов и гидов по предоставлению туристических услуг;

организации, осуществляющие деятельность в сфере культуры без проведения культурно-массовых мероприятий в закрытых помещениях;

организации, осуществляющие деятельность по организации конференций (конгрессов) и выставок;

организации, осуществляющие деятельность аттракционов, деятельность парков аттракционов;

организации, осуществляющие деятельность пляжей, деятельность гостиниц, с обязательным соблюдением рекомендаций по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в учреждениях, осуществляющих деятельность по предоставлению мест для временного проживания (гостиницы и иные средства размещения) (методических рекомендаций МР 3.1/2.1.0193-20. 3.1), утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 04.06.2020;

организации, осуществляющие деятельность санаторно-курортных организаций, с обязательным соблюдением рекомендаций по организации работы санаторно-курортных учреждений в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 (методических рекомендаций МР 3.1/2.1.0197-20, Изменений № 1 в МР 3.1/2.1.0182-20 "Рекомендации по организации работы санаторно-курортных учреждений в условиях сохранения рисков распространения COVID-19"), утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 23.06.2020.

12. Запретить курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и иных аналогичных объектах в период повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

13. С 13 апреля 2020 года временно приостановить посещение гражданами территорий, зданий, строений, сооружений (помещений в них), где осуществляется деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, с учетом особенностей, установленных в приложении 2 к настоящему постановлению. При этом сохраняется режим посещения, предусмотренный подпунктом 3 пункта 5, подпунктами 1, 2 пункта 10, пунктом 39, пунктом 50, подпунктами 2 - 4, 6 - 8 пункта 54, пунктом 55 настоящего постановления. Организации и индивидуальные предприниматели, в отношении которых приняты решения о приостановлении посещения, вправе сохранить присутствие на соответствующих территориях, зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них) лиц, обеспечивающих охрану и содержание указанных объектов, а также поддержание процессов, которые не могут быть приостановлены с учетом их технологических особенностей, лиц, обеспечивающих начисление и выплату заработной платы.

Организации и индивидуальные предприниматели, в отношении которых не приняты решения о приостановлении посещения, обязаны предпринять меры, направленные на минимизацию очного присутствия лиц, обеспечивающих осуществление соответствующих видов деятельности (с учетом особенностей технологического процесса).

14. Организации, осуществляющие выполнение строительных (ремонтных) работ, работ по благоустройству, а также организации, осуществляющие деятельность в области архитектуры и инженерно-технического проектирования, технических испытаний, исследований и анализа (за исключением объектов железнодорожного транспорта) (далее - объекты в сфере услуг), деятельность которых ранее была приостановлена в соответствии с настоящим постановлением, направляют в соответствии с настоящим пунктом уведомление о готовности объекта к возобновлению работ и соблюдении требований Стандарта организации работы на строительных площадках в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), утвержденного распоряжением заместителя Председателя Правительства Московской области, отвечающего за решение вопросов в сфере градостроительной деятельности, по согласованию с Главным государственным санитарным врачом по Московской области (далее - Стандарт организации работы на строительных площадках).

В целях подтверждения соблюдения требований Стандарта организации работы на строительных площадках организации, выполняющие строительные (ремонтные) работы, работы по благоустройству, обеспечивают издание локального нормативного акта, регламентирующего деятельность на объекте строительства (ремонта) с обязательным соблюдением указанных требований, и последующим направлением:

уведомления о готовности объекта к возобновлению ремонтных работ на объектах дорожной инфраструктуры - в Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области;

уведомления о готовности объекта к возобновлению ремонтных работ на объектах жилищно-коммунального хозяйства и жилого фонда - в Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области;

уведомления о готовности объекта к возобновлению работ по строительству (реконструкции) объектов капитального строительства (в случае, если для строительства (реконструкции) указанных объектов требуется выдача разрешения на строительство) - в Главное управление государственного строительного надзора Московской области;

уведомления о готовности объекта к возобновлению ремонтных работ на объектах социального назначения - в Министерство строительного комплекса Московской области;

уведомления о готовности иных объектов к возобновлению строительных (ремонтных) работ, работ по благоустройству - в орган местного самоуправления муниципального образования Московской области.

Уведомление о готовности объекта в сфере услуг после издания локального нормативного акта, регламентирующего деятельность на таком объекте с обязательным соблюдением указанных требований, направляется в Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области и орган местного самоуправления муниципального образования Московской области.

Возобновление деятельности организаций, выполняющих строительные (ремонтные) работы, работы по благоустройству, допускается с даты направления уведомлений в адрес указанных в настоящем пункте центральных исполнительных органов государственной власти Московской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области, но не ранее 18 мая 2020 года.

Возобновление деятельности объектов в сфере услуг допускается с даты направления уведомления о готовности объекта в сфере услуг в адрес Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области и органа местного самоуправления муниципального образования Московской области, но не ранее 1 июня 2020 года.

15. Объекты торговли, реализующие строительные и отделочные материалы и товары для сада, деятельность которых ранее была приостановлена в соответствии с настоящим постановлением, направляют в соответствии с настоящим пунктом уведомление о готовности объекта к возобновлению работ и соблюдении требований Стандарта организации работы объектов розничной торговли, реализующих строительные и отделочные материалы и товары для сада, в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденного распоряжением заместителя Председателя Правительства Московской области, отвечающего за решение вопросов в сфере формирования и реализации инвестиционной и инновационной политики, по согласованию с Главным государственным санитарным врачом по Московской области (далее соответственно - Стандарт организации работы объектов розничной торговли, реализующих строительные и отделочные материалы и товары для сада, уведомление о готовности объекта розничной торговли, реализующего строительные и отделочные материалы и товары для сада).

Уведомление о готовности объекта розничной торговли, реализующего строительные и отделочные материалы и товары для сада, после издания локального нормативного акта, регламентирующего деятельность на таком объекте с обязательным соблюдением указанных требований, направляется в Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области и орган местного самоуправления муниципального образования Московской области.

Возобновление деятельности объектов розничной торговли, реализующих строительные и отделочные материалы и товары для сада, допускаются с даты направления уведомления о готовности объекта розничной торговли, реализующего строительные и отделочные материалы и товары для сада, в адрес Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области и органа местного самоуправления муниципального образования Московской области.

16. Спортивные объекты, расположенные на территории Московской области, в целях проведения без участия зрителей тренировок (далее - спортивные объекты для тренировок), спортивные объекты, расположенные на территории Московской области, на которых проводятся тренировочные занятия для воспитанников организаций, осуществляющих спортивную подготовку (далее - спортивные объекты для воспитанников), спортивные объекты, расположенные на территории Московской области, на которых проводятся спортивные и физкультурные мероприятия, иные спортивные объекты, расположенные на территории Московской области, в том числе фитнес-центры (далее - иные спортивные объекты), а также учебно-тренировочные базы профессиональных футбольных клубов - участников Российской Премьер-Лиги, деятельность которых ранее была приостановлена в соответствии с настоящим постановлением, направляют в соответствии с настоящим пунктом уведомление о готовности таких спортивных объектов и учебно-тренировочных баз к возобновлению работы и соблюдении требований Стандарта по организации работы спортивных объектов в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), утвержденного распоряжением первого заместителя Председателя Правительства Московской области, отвечающего за решение вопросов в сфере физической культуры, спорта, по согласованию с Главным государственным санитарным врачом по Московской области (далее соответственно - спортивные объекты, спортивные объекты для воспитанников, иные спортивные объекты, учебно-тренировочные базы, Стандарт по организации работы спортивных объектов, уведомление о готовности спортивных объектов, спортивные объекты для воспитанников, иных спортивных объектов, уведомление о готовности учебно-тренировочных баз).

Уведомление о готовности спортивного объекта, спортивного объекта для воспитанников, иного спортивного объекта, учебно-тренировочной базы после издания локального нормативного акта, регламентирующего деятельность на таком объекте с обязательным соблюдением указанных требований, направляется в Министерство физической культуры и спорта Московской области и орган местного самоуправления муниципального образования Московской области.

Возобновление деятельности учебно-тренировочных баз допускается с даты направления уведомления о готовности учебно-тренировочных баз в адрес Министерства физической культуры и спорта Московской области и органа местного самоуправления муниципального образования Московской области, но не ранее 23 мая 2020 года.

Возобновление деятельности спортивных объектов для тренировок допускается с даты направления уведомления о готовности спортивного объекта в адрес Министерства физической культуры и спорта Московской области и органа местного самоуправления муниципального образования Московской области, но не ранее 1 июня 2020 года.

Возобновление деятельности спортивных объектов для воспитанников допускается с даты направления уведомления о готовности спортивного объекта в адрес Министерства физической культуры и спорта Московской области и органа местного самоуправления муниципального образования Московской области, но не ранее 1 июля 2020 года.

Возобновление деятельности иных спортивных объектов допускается с даты направления уведомления о готовности спортивного объекта в адрес Министерства физической культуры и спорта Московской области и органа местного самоуправления муниципального образования Московской области, но не ранее 1 июля 2020 года.

17. Многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг Московской области, деятельность которых ранее была приостановлена в соответствии с настоящим постановлением, направляют в соответствии с настоящим пунктом уведомление о готовности к возобновлению работы и соблюдении требований Стандарта по организации работы в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг Московской области в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденного распоряжением Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области, по согласованию с Главным государственным санитарным врачом по Московской области (далее соответственно - Стандарт по организации работы в многофункциональных центрах, уведомление о готовности многофункционального центра).

Уведомление о готовности многофункционального центра после издания локального нормативного акта, регламентирующего деятельность

многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг Московской области с обязательным соблюдением указанных требований, направляется в Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Возобновление деятельности многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг Московской области допускается с даты направления уведомления о готовности многофункционального центра в адрес Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области, но не ранее 25 мая 2020 года.

18. Объекты розничной торговли, реализующие автотранспортные средства и мотоциклы, а также детали, узлы и принадлежности к ним, деятельность которых ранее была приостановлена в соответствии с настоящим постановлением, направляют в соответствии с настоящим пунктом уведомление о готовности объекта к возобновлению работ и соблюдении требований Стандарта организации работы объектов розничной торговли, реализующих автотранспортные средства и мотоциклы, а также детали, узлы и принадлежности к ним, в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденного распоряжением заместителя Председателя Правительства Московской области, отвечающего за решение вопросов в сфере формирования и реализации инвестиционной и инновационной политики, по согласованию с Главным государственным санитарным врачом по Московской области (далее соответственно - Стандарт организации работы объектов розничной торговли, реализующих автотранспортные средства и мотоциклы, а также детали, узлы и принадлежности к ним, уведомление о готовности объекта розничной торговли, реализующего автотранспортные средства и мотоциклы, а также детали, узлы и принадлежности к ним).

Уведомление о готовности объекта розничной торговли, реализующего автотранспортные средства и мотоциклы, а также детали, узлы и принадлежности к ним, после издания локального нормативного акта, регламентирующего деятельность на таком объекте с обязательным соблюдением указанных требований, направляется в Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области и орган местного самоуправления муниципального образования Московской области.

Возобновление деятельности объектов розничной торговли, реализующих автотранспортные средства и мотоциклы, а также детали, узлы и принадлежности к ним, допускаются с даты направления уведомления о готовности объекта розничной торговли, реализующего автотранспортные средства и мотоциклы, а также детали, узлы и принадлежности к ним, в адрес Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области и органа местного самоуправления муниципального образования Московской области, но не ранее 24 мая 2020 года.

19. Организации в сфере промышленности, деятельность которых ранее была приостановлена в соответствии с настоящим постановлением, направляют в соответствии с настоящим пунктом уведомление о готовности объекта к возобновлению работ и соблюдении требований Стандарта по организации работы на промышленном производстве в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденного распоряжением заместителя Председателя Правительства Московской области, отвечающего за решение вопросов в сфере формирования и реализации инвестиционной и инновационной политики, по согласованию с Главным государственным санитарным врачом по Московской области (далее соответственно - Стандарт по организации работы на промышленном производстве, уведомление о готовности организации в сфере промышленности).

Уведомление о готовности организации в сфере промышленности после издания локального нормативного акта, регламентирующего деятельность такой организации с обязательным соблюдением указанных требований, направляется в Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Возобновление деятельности организаций в сфере промышленности допускаются с даты направления уведомления о готовности организации в сфере промышленности в адрес Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области, но не ранее 18 мая 2020 года.

20. Организации, предоставляющие услуги по ремонту компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения (за исключением служб доставки и дистанционного обслуживания), в том числе стирки и химической чистки (далее - организации, оказывающие бытовые услуги), салоны красоты, косметические, СПА-салоны, массажные салоны, солярии, сауны и иные объекты, в которых оказываются подобные услуги (за исключением услуг, оказываемых дистанционным способом, в том числе с условием доставки), организации, оказывающие предоставление услуг бань и душевых (далее -организации, оказывающие персональные услуги), организации, осуществляющие деятельность по предоставлению прочих персональных слуг (далее - организации, оказывающие прочие услуги), оказываемых при очном присутствии гражданина, деятельность которых ранее была приостановлена в соответствии с настоящим постановлением, направляют в соответствии с настоящим пунктом уведомление о готовности объекта к возобновлению оказания услуг и соблюдении требований Стандарта по организации работы предприятий и организаций в сфере услуг при очном присутствии гражданина в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), утвержденного распоряжением заместителя Председателя Правительства Московской области, отвечающего за решение вопросов в сфере формирования и реализации инвестиционной и инновационной политики, по согласованию с Главным государственным санитарным врачом по Московской области (далее соответственно - объекты в сфере услуг при очном присутствии гражданина, Стандарт организации работы объектов в сфере услуг при очном присутствии гражданина, уведомление о готовности объекта в сфере услуг при очном присутствии гражданина).

Уведомление о готовности объекта в сфере услуг при очном присутствии гражданина после издания локального нормативного акта, регламентирующего деятельность на таком объекте с обязательным соблюдением указанных требований, направляется в Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области и орган местного самоуправления муниципального образования Московской области.

Возобновление деятельности объектов в сфере услуг при очном присутствии гражданина допускается с даты направления уведомления о готовности объекта в сфере услуг при очном присутствии гражданина в адрес Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области и органа местного самоуправления муниципального образования Московской области, но не ранее 1 июня 2020 года -для организаций, оказывающих бытовые услуги, не ранее 3 июня 2020 года -для организаций, оказывающих персональные услуги с соблюдением условий, не ранее 15 июня 2020 года - для организаций, оказывающих прочие услуги, и не ранее 25 июня 2020 года - для организаций, оказывающих персональные услуги без соблюдения условий.

21. Иные объекты розничной торговли, деятельность которых ранее была приостановлена в соответствии с настоящим постановлением, направляют в соответствии с настоящим пунктом уведомление о готовности объекта к возобновлению работ и соблюдении требований Стандарта организации работы объектов розничной торговли, реализующих непродовольственные товары на площади торгового зала до 400 м2, в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), или Стандарта организации работы объектов розничной торговли, реализующих непродовольственные товары на площади торгового зала свыше 400 м2, в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденных распоряжением заместителя Председателя Правительства Московской области, отвечающего за решение вопросов в сфере формирования и реализации инвестиционной и инновационной политики, по согласованию с Главным государственным санитарным врачом по Московской области (далее соответственно - иные объекты розничной торговли, Стандарты организации работы иных объектов розничной торговли, уведомление о готовности иного объекта розничной торговли).

Уведомление о готовности иного объекта розничной торговли после издания локального нормативного акта, регламентирующего деятельность на таком объекте с обязательным соблюдением указанных требований, направляется в Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области и орган местного самоуправления муниципального образования Московской области.

Возобновление деятельности иных объектов розничной торговли с соблюдением условий допускается с даты направления уведомления о готовности иного объекта розничной торговли в адрес Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области и органа местного самоуправления муниципального образования Московской области, но не ранее 1 июня 2020 года.

Возобновление деятельности иных объектов розничной торговли без соблюдения условий допускается с даты направления уведомления о готовности иного объекта розничной торговли в адрес Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области и органа местного самоуправления муниципального образования Московской области, но не ранее 25 июня 2020 года.

22. Образовательные организации, предоставляющие дошкольное образование, дополнительное образование, посещение обучающимися которых ранее было приостановлено в соответствии с настоящим постановлением, направляют в соответствии с настоящим пунктом уведомление o готовности образовательной организации к возобновлению обучения и соблюдении требований Стандарта по организации работы образовательных организаций, предоставляющих дошкольное образование, дополнительное образование, в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), утвержденного распоряжением первого заместителя Председателя Правительства Московской области, отвечающего за решение вопросов в сфере образования, по согласованию с Главным государственным санитарным врачом по Московской области (далее соответственно - образовательные организации, Стандарт по организации работы образовательных организаций, предоставляющих дошкольное образование, дополнительное образование, уведомление о готовности образовательной организации к возобновлению обучения).

Уведомление o готовности образовательной организации к возобновлению обучения и соблюдении требований Стандарта по организации работы образовательных организаций, предоставляющих дошкольное образование, дополнительное образование, после издания локального нормативного акта, регламентирующего организацию работы с обязательным соблюдением указанных требований, направляется в Министерство образования Московской области, Министерство культуры Московской области, Министерство физической культуры и спорта Московской области, орган местного самоуправления муниципального образования Московской области, на территории которого осуществляется фактическая деятельность образовательной организации.

Возобновление посещения обучающимися образовательных организаций, предоставляющих дошкольное образование, дополнительное образование, допускается с даты снятия ограничений на посещение обучающимися указанных организаций на основании предложений, предписаний главного государственного санитарного врача по Московской области и после направления уведомления o готовности организации к возобновлению обучения и соблюдении требований Стандарта по организации работы образовательных организаций, предоставляющих дошкольное образование, дополнительное образование, в адрес Министерства образования Московской области, Министерства культуры Московской области, Министерства физической культуры и спорта Московской области, органа местного самоуправления муниципального образования Московской области, на территории которого осуществляется фактическая деятельность образовательной организации, но не ранее 6 июля 2020 года.

23. Образовательные организации, предоставляющие общее образование, профессиональные образовательные организации, образовательные организации высшего образования, организации физической культуры и спорта, посещение обучающимися которых ранее было приостановлено в соответствии с настоящим постановлением, направляют в соответствии с настоящим пунктом уведомление o готовности образовательной организации к возобновлению обучения и соблюдении требований Стандарта по организации работы образовательных организаций, предоставляющих общее, профессиональное, высшее образование, в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), утвержденного распоряжением первого заместителя Председателя Правительства Московской области, отвечающего за решение вопросов в сфере образования, по согласованию с Главным государственным санитарным врачом по Московской области (далее соответственно - иные образовательные организации, Стандарт по организации образовательных организаций, предоставляющих общее, профессиональное, высшее образование, уведомление о готовности иной образовательной организации к возобновлению обучения).

Уведомление o готовности иной образовательной организации к возобновлению обучения и соблюдении требований Стандарта по организации образовательных организаций, предоставляющих общее, профессиональное, высшее образование, после издания локального нормативного акта, регламентирующего организацию работы с обязательным соблюдением указанных требований, направляется в Министерство образования Московской области, Министерство культуры Московской области, Министерство физической культуры и спорта Московской области, орган местного самоуправления муниципального образования Московской области, на территории которого осуществляется фактическая деятельность иной образовательной организации.

Возобновление посещения обучающимися иных образовательных организаций допускается с даты снятия ограничений на посещение обучающимися указанных организаций на основании предложений, предписаний главного государственного санитарного врача по Московской области и после направления уведомления o готовности организации к возобновлению обучения и соблюдении требований Стандарта по организации образовательных организаций, предоставляющих общее, профессиональное, высшее образование, в адрес Министерства образования Московской области, Министерства культуры Московской области, Министерства физической культуры и спорта Московской области, органа местного самоуправления муниципального образования Московской области, на территории которого осуществляется фактическая деятельность иной образовательной организации, но не ранее 1 августа 2020 года.

24. Лагеря с дневным пребыванием детей, функционирующие на базе образовательных организаций (далее - дневные лагеря), направляют в соответствии с настоящим пунктом уведомление о готовности дневного лагеря к открытию и соблюдению требований Стандарта по организации работы лагерей с дневным пребыванием детей, функционирующих на базе образовательных организаций, в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденного распоряжением первого заместителя Председателя Правительства Московской области, отвечающего за решение вопросов в сфере образования, по согласованию с Главным государственным санитарным врачом по Московской области (далее соответственно - Стандарт работы дневных лагерей, уведомление о готовности дневного лагеря).

Уведомление о готовности дневного лагеря после издания локального нормативного акта, регламентирующего деятельность дневного лагеря, и соблюдении требований Стандарта работы дневных лагерей, направляется в Министерство образования Московской области и орган местного самоуправления муниципального образования Московской области, на территории которого осуществляется фактическая деятельность дневного лагеря.

Открытие летнего лагеря допускается с даты снятия ограничений на дневное пребывание детей на основании предложений, предписаний главного государственного санитарного врача по Московской области и после направления уведомления о готовности дневного лагеря и соблюдении требований Стандарта работы дневных лагерей в адрес Министерства образования Московской области, органа местного самоуправления муниципального образования Московской области, на территории которого осуществляется фактическая деятельность летнего лагеря, но не ранее 15 июля 2020 года.

25. Организации, осуществляющие деятельность библиотек на территории Московской области (далее - организации, осуществляющие деятельность библиотек), деятельность для посещения "летних читальных залов", организованных в парковых и иных зонах вне помещения таких организаций (далее - организации, осуществляющие деятельность "летних читальных залов"), деятельность по показу кинофильмов на открытых площадках (далее - организации, осуществляющие деятельность по показу кинофильмов), организации, осуществляющие деятельность по производству кинофильмов, видеофильмов, изданию звукозаписей и нот (далее - организации, осуществляющие деятельность по производству кинофильмов), организации, осуществляющие деятельность по организации и постановке театральных представлений, концертов и прочих сценических выступлений, деятельность цирков (далее - организации, осуществляющие деятельность театров), организации, осуществляющие

деятельность музеев, выставочных залов (далее - организации, осуществляющие деятельность музеев), организации, осуществляющие деятельность зоопарков, этнопарков, океанариумов, зверинцев (далее - организации, осуществляющие деятельность зоопарков), организации, осуществляющие деятельность в области культуры, досуга, проведения репетиций в части организации работы кружков, секций, проведения репетиций (далее - организации, осуществляющие деятельность кружков и секций в области культуры), организации, осуществляющие деятельность по показу кинофильмов на открытых площадках в парках культуры и отдыха (далее - организации, осуществляющие деятельность летних кинотеатров в парках), организации, осуществляющие деятельность в сфере культуры без проведения культурно-массовых мероприятий в закрытых помещениях (далее - иные организации, осуществляющие деятельность в сфере культуры), деятельность которых ранее была приостановлена в соответствии с настоящим постановлением, направляют в соответствии с настоящим пунктом уведомление о готовности объекта к возобновлению работ и соблюдении Стандарта организации работы в организациях сферы культуры, осуществляющих свою деятельность на территории Московской области, в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), утвержденного первым заместителем Председателя Правительства Московской области, отвечающим за решение вопросов культуры, по согласованию с Главным государственным санитарным врачом по Московской области (далее соответственно - объекты в сфере культуры, объекты зоопарков, Стандарт организации работы в организациях сферы культуры, уведомление о готовности объекта в сфере культуры, уведомление о готовности объекта зоопарков).

Уведомление о готовности объекта в сфере культуры, за исключением уведомления о готовности объекта зоопарков, после издания локального нормативного акта, регламентирующего деятельность на таком объекте с обязательным соблюдением указанных требований, направляется в Министерство культуры Московской области (для государственных учреждений Московской области) или орган местного самоуправления муниципального образования Московской области (для муниципальных учреждений и организаций иных форм собственности).

Уведомление о готовности объекта зоопарков после издания локального нормативного акта, регламентирующего деятельность на таком объекте с обязательным соблюдением указанных требований, направляется в Комитет по туризму Московской области и орган местного самоуправления муниципального образования Московской области, на территории которого осуществляет деятельность такая организация.

Возобновление деятельности объектов в сфере культуры допускается с даты направления уведомления о готовности объекта в сфере культуры в адрес Министерства культуры Московской области или органа местного самоуправления муниципального образования Московской области, направления уведомления о готовности объекта зоопарков в адрес Комитета по туризму Московской области или органа местного самоуправления муниципального образования Московской области, но не ранее 1 июня 2020 года - для организаций, осуществляющих деятельность библиотек, организаций, осуществляющих деятельность по показу кинофильмов, не ранее 3 июня 2020 года - для организаций, осуществляющих деятельность по производству кинофильмов, не ранее 15 июня 2020 года -для организаций, осуществляющих деятельность театров, не ранее 25 июня 2020 года - для организаций, осуществляющих деятельность музеев, не ранее 1 июля 2020 года - для организаций, осуществляющих деятельность кружков и секций в области культуры, не ранее 2 июля 2020 года - для организаций, осуществляющих деятельность "летних читальных залов", организаций, осуществляющих деятельность зоопарков, и не ранее 15 июля 2020 года - для организаций, осуществляющих деятельность летних кинотеатров в парках, для иных организаций, осуществляющих деятельность в сфере культуры.

26. Образовательные организации, на базе которых организованы пункты проведения экзаменов для проведения единого государственного экзамена, посещение которых ранее было приостановлено в соответствии с настоящим постановлением, направляют в соответствии с настоящим пунктом уведомление о готовности образовательной организации и соблюдении требований Стандарта по организации работы образовательных организаций, на базе которых организованы пункты проведения экзаменов для проведения единого государственного экзамена, в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), утвержденного распоряжением первого заместителя Председателя Правительства Московской области, отвечающего за решение вопросов в сфере образования, по согласованию с Главным государственным санитарным врачом по Московской области (далее соответственно - образовательные организации, Стандарт организации работы образовательных организаций, на базе которых организованы ППЭ).

В целях подтверждения соблюдения требований Стандарта организации работы образовательных организаций, на базе которых организованы ППЭ, образовательные организации, на базе которых организованы ППЭ, обеспечивают издание локального нормативного акта, регламентирующего деятельность образовательной организации, на базе которой организовано ППЭ, с обязательным соблюдением указанных требований и последующим направлением уведомления о готовности образовательной организации, на базе которой организован ППЭ, и соблюдении требований Стандарта организации работы образовательных организаций, на базе которых организованы 111Т), - в орган местного самоуправления муниципального образования Московской области, на территории которого осуществляется фактическая деятельность образовательной организации.

Руководитель органа местного самоуправления муниципального образования Московской области направляет в Министерство образования Московской области сводную информацию об уведомлениях, полученных в соответствии с абзацем вторым настоящего пункта, не позднее 2 рабочих дней со дня получения указанных уведомлений.

Возобновление посещения обучающимися для проведения единого государственного экзамена образовательных организаций, на базе которых организованы 11), допускается с даты направления уведомлений в органы местного самоуправления муниципальных образований Московской области, но не ранее 1 июня 2020 года.

27. Образовательные организации, предоставляющие индивидуальные практические занятия по программам летной подготовки пилотов, осуществляющие деятельность школ подготовки водителей автотранспортных средств (далее -автошколы), организации, осуществляющие деятельность в области досуга, спорта в части организации работы кружков и секций (далее - кружки и секции), деятельность которых ранее была приостановлена в соответствии с настоящим постановлением, направляют в соответствии с настоящим пунктом уведомление о готовности организации к возобновлению занятий и соблюдении требований Стандарта ведения деятельности образовательных организаций, предоставляющих занятия по программам летной подготовки пилотов, работы автошкол, кружков и секций, в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденного распоряжением заместителя председателя правительства Московской области, отвечающего за решение вопросов в сфере формирования и реализации инвестиционной и инновационной политики, по согласованию с министром образования Московской области и Главным государственным санитарным врачом по Московской области (далее соответственно - организации летной подготовки, автошколы, кружки и секции, Стандарт ведения деятельности образовательных организаций, предоставляющих занятия по программам летной подготовки пилотов, работы автошкол, кружков и секций, уведомление о готовности организации летной подготовки, работы автошкол, кружков и секций).

Уведомление о готовности организации летной подготовки, работы автошкол, кружков и секций после издания локального нормативного акта, регламентирующего деятельность такой организации с обязательным соблюдением указанных требований, направляется в Министерство образования Московской области, Министерство физической культуры и спорта Московской области, орган местного самоуправления муниципального образования Московской области, на территории которого осуществляется фактическая деятельность образовательной организации.

Возобновление деятельности организаций летной подготовки допускается с даты направления уведомления о готовности организации летной подготовки в адрес Министерства образования Московской области, Министерства физической культуры и спорта Московской области и органа местного самоуправления муниципального образования Московской области, но не ранее 3 июня 2020 года.

Возобновление работы автошкол допускается с даты направления уведомления о готовности работы автошкол в адрес Министерства образования Московской области, Министерства физической культуры и спорта Московской области и органа местного самоуправления муниципального образования Московской области, но не ранее 15 июня 2020 года.

Возобновление обучения в кружках и секциях допускается с даты направления уведомления о готовности предоставления обучения в кружках и секциях в адрес Министерства образования Московской области, Министерства физической культуры и спорта Московской области и органа местного самоуправления муниципального образования Московской области, но не ранее 1 июля 2020 года.

28. Сезонные летние кафе при стационарных предприятиях общественного питания (далее - летнее кафе), деятельность которых ранее была приостановлена в соответствии с настоящим постановлением, направляют в соответствии с настоящим пунктом уведомление о готовности объекта к возобновлению работ и соблюдении требований Стандарта по организации работы предприятий общественного питания при очном присутствии гражданина в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), утвержденного распоряжением заместителя Председателя Правительства Московской области, отвечающего за решение вопросов в сфере формирования и реализации инвестиционной и инновационной политики, по согласованию с Главным государственным санитарным врачом по Московской области (далее соответственно - Стандарт по организации предприятий общественного питания, уведомление о готовности объекта общественного питания).

Уведомление о готовности объекта общественного питания после издания локального нормативного акта, регламентирующего деятельность на таком объекте с обязательным соблюдением указанных требований, направляется в Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области и орган местного самоуправления муниципального образования Московской области.

Возобновление деятельности летнего кафе допускается с даты направления уведомления о готовности летнего кафе в адрес Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области и органа местного самоуправления муниципального образования Московской области, но не ранее 12 июня 2020 года.

Работа летнего кафе допускается при условии, что на площади 5 м2 летнего кафе может находиться только один посетитель.

29. Организации, осуществляющие деятельность ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания (далее -иные предприятия общественного питания), деятельность которых ранее была приостановлена в соответствии с настоящим постановлением, направляют в соответствии с настоящим пунктом уведомление о готовности объекта к возобновлению работ и соблюдении требований Стандарта по организации работы предприятий общественного питания при очном присутствии гражданина в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), утвержденного распоряжением заместителя Председателя Правительства Московской области, отвечающего за решение вопросов в сфере формирования и реализации инвестиционной и инновационной политики, по согласованию с Главным государственным санитарным врачом по Московской области (далее соответственно - Стандарт по организации предприятий общественного питания, уведомление о готовности объекта общественного питания).

Уведомление о готовности объекта общественного питания после издания локального нормативного акта, регламентирующего деятельность на таком предприятии с обязательным соблюдением указанных требований, направляется в Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области и орган местного самоуправления муниципального образования Московской области.

Возобновление деятельности иного предприятия общественного питания допускается с даты направления уведомления о готовности объекта общественного питания в адрес Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области и органа местного самоуправления муниципального образования Московской области, но не ранее 25 июля 2020 года.

30. Организации, осуществляющие деятельность по трудоустройству и подбору персонала, деятельность в области права и бухгалтерского учета, консультирования по вопросам управления, деятельность рекламную и исследование конъюнктуры рынка, оказывающие услуги аренды и лизинга (далее -организации по трудоустройству, организации в области права, управления, рекламы и аренды), деятельность которых ранее была приостановлена в соответствии с настоящим постановлением, направляют в соответствии с настоящим пунктом уведомление о готовности объекта к возобновлению работ и соблюдении требований Стандарта организации работы по трудоустройству и подбору персонала, организации работы в области права и бухгалтерского учета, консультирования по вопросам управления, деятельности рекламной и исследовании конъюнктуры рынка, оказания услуг аренды и лизинга в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденного распоряжением заместителя Председателя Правительства Московской области, отвечающего за решение вопросов в сфере формирования и реализации инвестиционной и инновационной политики, по согласованию с Главным государственным санитарным врачом по Московской области (далее соответственно - Стандарт организации деятельности по трудоустройству, организации в области права, управления, рекламы и аренды, уведомление о готовности организации по трудоустройству, организации в области права, управления, рекламы и аренды).

Уведомление о готовности организации по трудоустройству, организации в области права, управления, рекламы и аренды после издания локального нормативного акта, регламентирующего деятельность на таком объекте с обязательным соблюдением указанных требований, направляется в Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области и орган местного самоуправления муниципального образования Московской области.

Возобновление деятельности организации по трудоустройству, организации в области права, управления, рекламы и аренды допускается с даты направления уведомления о готовности организации по трудоустройству, организации в области права, управления, рекламы и аренды в адрес Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области и органа местного самоуправления муниципального образования Московской области, но не ранее 15 июня 2020 года.

31. Стационарные организации отдыха детей и их оздоровления, осуществляющие деятельность в сфере организации отдыха и оздоровления детей (далее - организации отдыха), направляют в соответствии с настоящим пунктом уведомление о готовности объекта организации отдыха к открытию и функционированию и соблюдении требований Стандарта по функционированию организаций отдыха детей и их оздоровления в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденного распоряжением первого заместителя Председателя Правительства Московской области, отвечающего за решение вопросов в сфере социальной защиты, по согласованию с Главным государственным санитарным врачом по Московской области (далее соответственно - Стандарт по функционированию организаций отдыха, уведомление о готовности объекта организации отдыха).

Уведомление о готовности объекта организации отдыха после издания локального нормативного акта, регламентирующего деятельность на таком объекте с обязательным соблюдением требований Стандарта по функционированию организаций отдыха, направляется в Министерство социального развития Московской области и орган местного самоуправления муниципального образования Московской области.

Возобновление деятельности организации отдыха допускается с даты направления уведомления о готовности объекта организации отдыха в адрес Министерства социального развития Московской области и органа местного самоуправления муниципального образования Московской области, но не ранее 15 июля 2020 года.

32. Организации, осуществляющие деятельность туристических агентств, и прочие организации, предоставляющие услуги в сфере туризма (далее -организации в сфере туризма), деятельность которых ранее была приостановлена в соответствии с настоящим постановлением, направляют в соответствии с настоящим пунктом уведомление о готовности объекта организации в сфере туризма к открытию и функционированию и соблюдении Стандарта по функционированию организаций в сфере туризма в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденного распоряжением Вице-губернатора Московской области, отвечающего за ведение вопросов развития туризма и туристической индустрии, по согласованию с Главным государственным санитарным врачом по Московской области (далее соответственно - Стандарт по функционированию организаций в сфере туризма, уведомление о готовности объекта организации в сфере туризма).

Уведомление о готовности организации в сфере туризма после издания локального нормативного акта, регламентирующего деятельность на таком объекте с обязательным соблюдением требований Стандарта по функционированию организаций в сфере туризма, направляется в Комитет по туризму Московской области и орган местного самоуправления муниципального образования Московской области, на территории которого осуществляет деятельность такая организация.

Возобновление деятельности организации в сфере туризма допускается с даты направления уведомления о готовности объекта организации в сфере туризма в адрес Комитета по туризму Московской области и органа местного самоуправления муниципального образования Московской области, но не ранее 2 июля 2020 года.

33. Организации, осуществляющие деятельность профессиональную научную и техническую, деятельность по технической инвентаризации недвижимого имущества (далее - организации в сфере научной деятельности и технической инвентаризации), деятельность которых ранее была приостановлена в соответствии с настоящим постановлением, направляют в соответствии с настоящим пунктом уведомление о готовности объекта организации в сфере научной деятельности и технической инвентаризации к открытию и функционированию и соблюдении Стандарта по функционированию организаций в сфере научной деятельности и технической инвентаризации в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденного распоряжением заместителя Председателя Правительства Московской области, отвечающего за решение вопросов в сфере формирования и реализации инвестиционной и инновационной политики, по согласованию с Главным государственным санитарным врачом по Московской области (далее соответственно - Стандарт по функционированию организаций в сфере научной деятельности и технической инвентаризации, уведомление о готовности объекта организации в сфере научной деятельности и технической инвентаризации).

Уведомление о готовности организации в сфере научной деятельности и технической инвентаризации после издания локального нормативного акта, регламентирующего деятельность на таком объекте с обязательным соблюдением требований Стандарта по функционированию организаций в сфере научной деятельности и технической инвентаризации направляется в Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области и орган местного самоуправления муниципального образования Московской области, на территории которого осуществляет деятельность такая организация.

Возобновление деятельности организации в сфере научной деятельности и технической инвентаризации допускается с даты направления уведомления о готовности объекта организации в сфере научной деятельности и технической инвентаризации в адрес Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области и органа местного самоуправления муниципального образования Московской области, но не ранее 2 июля 2020 года.

34. Организации, осуществляющие деятельность общественных организаций (далее - общественные организации), деятельность которых ранее была приостановлена в соответствии с настоящим постановлением, направляют в соответствии с настоящим пунктом уведомление о готовности объекта общественной организации к открытию и функционированию и соблюдении Стандарта по функционированию общественных организаций в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденного распоряжением Вице-губернатора Московской области, отвечающего за ведение вопросов взаимодействия исполнительных органов государственной власти Московской области с общественными объединениями, по согласованию с Главным государственным санитарным врачом по Московской области (далее соответственно - Стандарт по функционированию общественных организаций, уведомление о готовности объекта общественной организации).

Уведомление о готовности объекта общественной организации после издания локального нормативного акта, регламентирующего деятельность на таком объекте с обязательным соблюдением требований Стандарта по функционированию общественных организаций, направляется в Главное управление социальных коммуникаций Московской области и орган местного самоуправления муниципального образования Московской области, на территории которого осуществляет деятельность такая организация.

Возобновление деятельности общественной организации допускается с даты направления уведомления о готовности объекта общественной организации в адрес Главного управления социальных коммуникаций Московской области и органа местного самоуправления муниципального образования Московской области, но не ранее 2 июля 2020 года.

35. Организации, осуществляющие деятельность аттракционов, деятельность парков аттракционов (далее - аттракционы), деятельность которых ранее была приостановлена в соответствии с настоящим постановлением, направляют в соответствии с настоящим пунктом уведомление о готовности аттракциона к открытию и функционированию и соблюдении Стандарта организации работы аттракционов в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденного распоряжением заместителя Председателя Правительства Московской области, отвечающего за решение вопросов в сфере формирования и реализации инвестиционной и инновационной политики, по согласованию с Главным государственным санитарным врачом по Московской области (далее соответственно - Стандарт организации работы аттракционов, уведомление о готовности аттракциона к открытию и функционированию).

Уведомление о готовности аттракциона к открытию и функционированию после издания локального нормативного акта, регламентирующего деятельность аттракциона, с обязательным соблюдением требований Стандарта организации работы аттракционов направляется в Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области и орган местного самоуправления муниципального образования Московской области, на территории которого располагается такой аттракцион.

Возобновление деятельности аттракционов допускается с даты направления уведомления о готовности аттракциона к открытию и функционированию в адрес Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области и органа местного самоуправления муниципального образования Московской области, но не ранее 15 июля 2020 года.

36. Государственные учреждения социального обслуживания Московской области, для которых в соответствии с настоящим постановлением был установлен сменный характер работы (при установлении продолжительности смены не менее 14 дней подряд) или на базе которых была обеспечена временная изоляция (обсервация) несовершеннолетних, а также государственные учреждения социального обслуживания Московской области, в которых в соответствии с настоящим постановлением ранее была приостановлена (ограничена) деятельность стационарных отделений, работающих в режиме заезда, и полустационарных отделений (далее - учреждения социального обслуживания), направляют в соответствии с настоящим пунктом уведомление о соблюдении государственным учреждением социального обслуживания Московской области требований Стандарта организации работы государственных учреждений социального обслуживания Московской области в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденного распоряжением первого заместителя Председателя Правительства Московской области, отвечающего за решение вопросов в сфере социальной защиты, по согласованию с Главным государственным санитарным врачом по Московской области (далее соответственно - Стандарт по организации работы учреждений социального обслуживания, уведомление о соблюдении учреждением социального обслуживания).

Уведомление о соблюдении учреждением социального обслуживания требований Стандарта по организации работы учреждений социального обслуживания после издания локального нормативного акта, регламентирующего деятельность учреждения социального обслуживания с обязательным соблюдением требований Стандарта по организации работы учреждений социального обслуживания, направляется в Министерство социального развития Московской области и орган местного самоуправления муниципального образования Московской области, на территории которого осуществляется фактическая деятельность учреждения социального обслуживания.

Возобновление работы учреждений социального обслуживания, деятельность которых была приостановлена (ограничена), а также прекращение в учреждении социального обслуживания сменного характера работы (при установлении продолжительности смены не менее 14 дней подряд) и временной изоляции (обсервации) несовершеннолетних, установленных настоящим постановлением, допускается с даты направления уведомления о соблюдении учреждением социального обслуживания требований Стандарта по организации работы учреждений социального обслуживания в адрес Министерства социального развития Московской области и орган местного самоуправления муниципального образования Московской области, на территории которого осуществляется фактическая деятельность учреждения социального обслуживания, но не ранее 15 июля 2020 года.

37. Организации, осуществляющие деятельность по организации конференций (конгрессов) и выставок (далее - объект организации конгрессов), деятельность которых ранее была приостановлена в соответствии с настоящим постановлением, направляют в соответствии с настоящим пунктом уведомление о готовности объекта организации конгрессов к открытию и функционированию и соблюдении Стандарта по функционированию организаций, осуществляющих деятельность по организации конференций (конгрессов) и выставок, в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденного распоряжением заместителя Председателя Правительства Московской области, отвечающего за решение вопросов в сфере формирования и реализации инвестиционной и инновационной политики, по согласованию с Главным государственным санитарным врачом по Московской области (далее соответственно - Стандарт по функционированию объектов организации конгрессов, уведомление о готовности объекта организации конгрессов).

Уведомление о готовности объекта организации конгрессов после издания локального нормативного акта, регламентирующего деятельность на таком объекте с обязательным соблюдением требований Стандарта по функционированию объектов организации конгрессов, направляется в Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области и орган местного самоуправления муниципального образования Московской области, на территории которого осуществляет деятельность такой объект организации конгрессов.

Возобновление деятельности объекта организации конгрессов допускается с даты направления уведомления о готовности объекта организации конгрессов в адрес Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области и органа местного самоуправления муниципального образования Московской области, но не ранее 1 августа 2020 года.

38. Стандарты, предусмотренные пунктами 12 - 37 настоящего постановления, в отношении организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сферах, в отношении которых решениями Президента Российской Федерации и (или) настоящим постановлением не был установлен запрет на их посещение гражданами, должны содержать:

порядок определения лиц, уполномоченных на осуществление контроля за соблюдением противоэпидемиологических мероприятий и требований Стандартов, предусмотренных пунктами 12 - 37 настоящего постановления (контролер COVID-2019), в случае если штатная численность указанных организаций и индивидуальных предпринимателей составляет более 100 работников;

необходимость проведения обязательного тестирования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-2019) работников указанных организаций и индивидуальных предпринимателей;

форму уведомлений, указанных в пунктах 12 - 37 настоящего постановления.

39. Работодателям, осуществляющим деятельность на территории Московской области:

1) оказывать работникам содействие в обеспечении соблюдения режима самоизоляции на дому на срок 14 (четырнадцать) календарных дней, прибывшим на территорию Российской Федерации с 6 марта 2020 года;

2) не допускать на рабочее место и (или) территорию организации работников из числа лиц, указанных в пункте 2 и подпункте 1 пункта 4 настоящего постановления, а также работников, не использующих средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы);

3) при поступлении запроса незамедлительно предоставлять информацию обо всех контактах заболевшего новой коронавирусной инфекцией (COVID-2019) в связи с исполнением им трудовых функций, обеспечить проведение дезинфекции помещений, где находился заболевший;

4) перевести граждан, обязанных соблюдать режим самоизоляции в соответствии с подпунктом 1 пункта 4 настоящего постановления, с их согласия на дистанционный режим работы или предоставить им ежегодный оплачиваемый отпуск;

5) рекомендовать перевод работников на дистанционную работу;

6) обеспечить измерение температуры тела работникам на рабочих местах с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой.

40. Организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в сферах, в отношении которых решениями Президента Российской Федерации и (или) настоящим постановлением не был установлен запрет на их посещение гражданами, в целях продолжения осуществления деятельности обеспечить:

1) соблюдение в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), прилегающих территориях, иных рабочих местах, с использованием которых осуществляется соответствующая деятельность, требований, установленных подпунктом 2 пункта 5 и пунктом 38 настоящего постановления (в том числе в части соблюдения социального дистанцирования и дезинфекции);

2) принятие следующих решений:

о продолжении работы в период режима повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

о соблюдении санитарных требований к организации работы предприятий, исключающих риски инфицирования COVID-19, в период режима повышенной готовности согласно письму Главного государственного санитарного врача по Московской области от 04.04.2020 № 2978-р, предписанию № 213-06 о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий от 30.04.2020 Главного государственного санитарного врача по Московской области;

об установлении численности работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам), не подлежащих переводу на дистанционный режим работы в связи с необходимостью их непосредственного участия в обеспечении непрерывных технологических и иных процессов, необходимых для обеспечения функционирования таких организаций и индивидуальных предпринимателей;

об установлении численности работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам), подлежащих переводу на дистанционный режим работы;

об установлении численности работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам), в отношении которых соответствующим решением Президента Российской Федерации установлен режим работы нерабочего дня с сохранением заработной платы;

об определении лиц, уполномоченных на осуществление контроля за соблюдением противоэпидемиологических мероприятий (контролер COVID-2019), в случае, если штатная численность указанных организаций и индивидуальных предпринимателей составляет более 100 работников, предусмотрев красную цветовую маркировку головных уборов и (или) одежды (элементов одежды) контролеров COVID-2019;

3) соблюдение требований Стандарта организации работы на строительных площадках.

Органы, указанные в пункте 14 настоящего постановления, осуществляют мониторинг соблюдения организациями, осуществляющими выполнение строительных (ремонтных) работ, требований Стандарта организации работы на строительных площадках. В случае выявления нарушения указанных требований организациями, осуществляющими выполнение строительных (ремонтных) работ, органы, указанные в пункте 14 настоящего постановления, направляют уведомление о таких нарушениях Главному государственному санитарному врачу по Московской области;

4) соблюдение требований Стандарта организации работы объектов розничной торговли, реализующих строительные и отделочные материалы и товары для сада.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области совместно с органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области осуществляет мониторинг соблюдения объектами розничной торговли, реализующими строительные и отделочные материалы и товары для сада, требований Стандарта организации работы объектов розничной торговли, реализующих строительные и отделочные материалы и товары для сада. В случае выявления нарушения указанных требований объектами розничной торговли, реализующими строительные и отделочные материалы и товары для сада, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области направляет уведомление о таких нарушениях Главному государственному санитарному врачу по Московской области;

5) соблюдение требований Стандарта по организации работы на промышленном производстве.

Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области осуществляет мониторинг соблюдения организациями в сфере промышленности требований Стандарта по организации работы на промышленном производстве. В случае выявления нарушения указанных требований организациями в сфере промышленности Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области направляет уведомление о таких нарушениях Главному государственному санитарному врачу по Московской области;

6) соблюдение требований Стандарта по организации работы спортивных объектов.

Министерство физической культуры и спорта Московской области совместно с органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области осуществляет мониторинг соблюдения Стандарта по организации работы спортивных объектов. В случае выявления нарушения указанных требований учебно-тренировочными базами, спортивными объектами Министерство физической культуры и спорта Московской области направляет уведомление о таких нарушениях Главному государственному санитарному врачу по Московской области;

7) соблюдение требований Стандарта по организации работы в многофункциональных центрах.

Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области совместно с Государственным казенным учреждением Московской области "Московский областной многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" осуществляет мониторинг соблюдения многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг Московской области требований Стандарта по организации работы в многофункциональных центрах. В случае выявления нарушения указанных требований многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг Московской области Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области направляет уведомление о таких нарушениях Главному государственному санитарному врачу по Московской области;

8) соблюдение Стандарта организации работы объектов розничной торговли, реализующих автотранспортные средства и мотоциклы, а также детали, узлы и принадлежности к ним.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области совместно с органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области осуществляет мониторинг соблюдения объектами розничной торговли, реализующими автотранспортные средства и мотоциклы, а также детали, узлы и принадлежности к ним, требований Стандарта организации работы объектов розничной торговли, реализующих автотранспортные средства и мотоциклы, а также детали, узлы и принадлежности к ним. В случае выявления нарушения указанных требований объектами розничной торговли, реализующими автотранспортные средства и мотоциклы, а также детали, узлы и принадлежности к ним, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области направляет уведомление о таких нарушениях Главному государственному санитарному врачу по Московской области;

9) соблюдение Стандарта организации работы объектов в сфере услуг при очном присутствии гражданина.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области совместно с органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области осуществляет мониторинг соблюдения объектами в сфере услуг при очном присутствии гражданина требований Стандарта организации работы объектов в сфере услуг при очном присутствии гражданина. В случае выявления нарушения указанных требований объектами в сфере услуг при очном присутствии гражданина Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области направляет уведомление о таких нарушениях Главному государственному санитарному врачу по Московской области;

10) соблюдение Стандарта организации работы иных объектов розничной торговли.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области совместно с органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области осуществляет мониторинг соблюдения иными объектами розничной торговли требований Стандарта организации работы иных объектов розничной торговли. В случае выявления нарушения указанных требований иными объектами розничной торговли Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области направляет уведомление о таких нарушениях Главному государственному санитарному врачу по Московской области;

11) соблюдение Стандарта по организации работы образовательных организаций, предоставляющих дошкольное образование, дополнительное образование.

Министерство образования Московской области совместно с органами местного самоуправления муниципальных образований Московской осуществляет мониторинг соблюдения Стандарта по организации работы образовательных организаций, предоставляющих дошкольное образование, дополнительное образование. В случае выявления нарушения указанных требований образовательными организациями, предоставляющими дошкольное образование, дополнительное образование, Министерство образования Московской области направляет уведомление о таких нарушениях Главному государственному санитарному врачу по Московской области;

12) соблюдение Стандарта организации работы образовательных организаций, на базе которых организованы ППЭ.

Министерство образования Московской области совместно с органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области осуществляет мониторинг соблюдения образовательными организациями, на базе которых организованы ППЭ, требований Стандарта организации работы образовательных организаций, на базе которых организованы ППЭ. В случае выявления нарушения указанных требований образовательными организациями, на базе которых организованы ППЭ, Министерство образования Московской области направляет уведомление о таких нарушениях Главному государственному санитарному врачу по Московской области;

13) соблюдение Стандарта организации работы в организациях сферы культуры.

Министерство культуры Московской области совместно с органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области осуществляет мониторинг соблюдения объектами в сфере культуры требований Стандарта организации работы в организациях сферы культуры. В случае выявления нарушения указанных требований объектами в сфере культуры Министерство культуры Московской области направляет уведомление о таких нарушениях Главному государственному санитарному врачу по Московской области;

14) соблюдение Стандарта ведения деятельности образовательных организаций, предоставляющих занятия по программам летной подготовки пилотов, работы автошкол, кружков и секций.

Министерство образования Московской области осуществляет мониторинг соблюдения организациями летной подготовки требований Стандарта ведения деятельности образовательных организаций, предоставляющих занятия по программам летной подготовки пилотов, работы автошкол, кружков и секций. В случае выявления нарушения указанных требований организациями летной подготовки, автошколами, в кружках и секциях Министерство образования Московской области направляет уведомление о таких нарушениях Главному государственному санитарному врачу по Московской области;

15) соблюдение Стандарта по организации образовательных организаций, предоставляющих общее, профессиональное, высшее образование.

Министерство образования Московской области совместно с органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области осуществляет мониторинг соблюдения образовательными организациями требований Стандарта по организации образовательных организаций, предоставляющих общее, профессиональное, высшее образование. В случае выявления нарушения указанных требований образовательными организациями Министерство образования Московской области направляет уведомление о таких нарушениях Главному государственному санитарному врачу по Московской области;

16) соблюдение Стандарта работы летних лагерей.

Министерство образования Московской области совместно с органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области осуществляет мониторинг соблюдения в летних лагерях требований Стандарта работы летних лагерей. В случае выявления нарушения указанных требований в летних лагерях Министерство образования Московской области направляет уведомление о таких нарушениях Главному государственному санитарному врачу по Московской области;

17) соблюдение Стандарта по организации работы предприятий общественного питания.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области совместно с органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области осуществляет мониторинг соблюдения объектами летних кафе требований Стандарта по организации работы предприятий общественного питания. В случае выявления нарушения указанных требований объектами общественного питания Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области направляет уведомление о таких нарушениях Главному государственному санитарному врачу по Московской области;

18) соблюдение Стандарта организации деятельности по трудоустройству, организации в области права, управления, рекламы и аренды.

Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области совместно с органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области осуществляет мониторинг соблюдения организациями по трудоустройству, организациями в области права, управления, рекламы и аренды Стандарта организации деятельности по трудоустройству, организации в области права, управления, рекламы и аренды. В случае выявления нарушения указанных требований организациями по трудоустройству, организации в области права, управления, рекламы и аренды Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области направляет уведомление о таких нарушениях Главному государственному санитарному врачу по Московской области;

19) соблюдение Стандарта по функционированию организаций отдыха.

Министерство социального развития Московской области совместно с органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области осуществляет мониторинг соблюдения организациями отдыха Стандарта по функционированию организаций отдыха. В случае выявления нарушения указанных требований организациями отдыха Министерство социального развития Московской области направляет уведомление о таких нарушениях Главному государственному санитарному врачу Московской области;

20) соблюдение Стандарта по функционированию организаций в сфере туризма.

Комитет по туризму Московской области совместно с органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области осуществляет мониторинг соблюдения организациями отдыха Стандарта по функционированию организаций в сфере туризма. В случае выявления нарушения указанных требований организациями в сфере туризма Комитет по туризму Московской области направляет уведомление о таких нарушениях Главному государственному санитарному врачу Московской области;

21) соблюдение Стандарта по функционированию организаций в сфере научной деятельности и технической инвентаризации.

Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области совместно с органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области осуществляет мониторинг соблюдения организациями в сфере научной деятельности и технической инвентаризации Стандарта по функционированию организаций в сфере научной деятельности и технической инвентаризации. В случае выявления нарушения указанных требований организациями в сфере научной деятельности и технической инвентаризации Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области направляет уведомление о таких нарушениях Главному государственному санитарному врачу Московской области;

22) соблюдение Стандарта по функционированию общественных организаций.

Главное управление социальных коммуникаций Московской области совместно с органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области осуществляет мониторинг соблюдения общественными организациями Стандарта по функционированию общественных организаций. В случае выявления нарушения указанных требований общественными организациями Главное управление социальных коммуникаций Московской области направляет уведомление о таких нарушениях Главному государственному санитарному врачу Московской области;

23) соблюдение Стандарта организации работы аттракционов.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области совместно с органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области осуществляет мониторинг соблюдения на аттракционах Стандарта организации работы аттракционов. В случае выявления нарушения указанных требований на аттракционах Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области направляет уведомление о таких нарушениях Главному государственному санитарному врачу Московской области;

24) соблюдение Стандарта по организации работы учреждений социального обслуживания.

Министерство социального развития Московской области совместно с органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области осуществляет мониторинг соблюдения в учреждениях социального обслуживания соблюдения Стандарта по организации работы учреждение социального обслуживания. В случае выявления нарушения указанных требований в учреждениях социального обслуживания Министерство социального развития Московской области направляет уведомление о таких нарушениях Главному государственному санитарному врачу Московской области;

25) соблюдение Стандарта по функционированию объектов организации конгрессов.

Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области совместно с органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области осуществляет мониторинг соблюдения на объектах организации конгрессов соблюдения Стандарта по функционированию объектов организации конгрессов. В случае выявления нарушения указанных требований в учреждениях социального обслуживания Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области направляет уведомление о таких нарушениях Главному государственному санитарному врачу Московской области;

26) размещение в электронном виде посредством Портала государственных и муниципальных услуг Московской области сведений о количестве работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам), в отношении которых были приняты решения, указанные в абзацах пятом и шестом подпункта 2 настоящего пункта, в том числе о видах осуществляемой ими деятельности и месте ее осуществления (с указанием соответствующего кода адреса из Федеральной информационной адресной системы) с указанием идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) и основного государственного регистрационного номера (ОГРН) организации и индивидуального предпринимателя, а также иной информации по перечню, утверждаемому Министерством государственного управления, информационных технологий и связи Московской области. Консультации по вопросам представления указанных сведений осуществляются по телефону 8-800-550-50-30.

Организации и индивидуальные предприниматели, указанные в настоящем пункте, обязаны довести до сведения работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам), потребителей, соответствующие локальные нормативные акты, подтверждающие выполнение требований абзацев пятого и шестого подпункта 2 настоящего пункта, путем их размещения в общедоступных местах и на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (при его наличии);

27) в период с 12 мая 2020 года проведение исследований на предмет наличия новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) в организациях, допущенных к проведению таких исследований в соответствии с законодательством Российской Федерации, не менее 10 процентов работников, в случае, если штатная численность указанных организаций и индивидуальных предпринимателей составляет более 100 работников;

28) в период с 1 июня 2020 г. в течение каждых 15 календарных дней проведение исследований на предмет наличия новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) в организациях, допущенных к проведению таких исследований в соответствии с законодательством Российской Федерации, не менее 10 процентов работников, в случае если штатная численность указанных организаций и индивидуальных предпринимателей составляет более 100 работников.

Продолжение работы организаций и индивидуальных предпринимателей, не выполняющих требования настоящего пункта, не допускается.

41. Министерству здравоохранения Московской области:

1) организовать выполнение необходимых дополнительных мероприятий по приведению в полную готовность медицинских организаций государственной системы здравоохранения Московской области (далее - медицинские организации), в том числе обеспечение их необходимыми медицинскими и лекарственными препаратами, медицинским и инженерным имуществом;

2) обеспечить проведение лабораторного обследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-2019) следующих категорий лиц:

указанных в пунктах 2 и 3 настоящего постановления;

вернувшихся в течение месяца из зарубежных поездок и обратившихся за медицинской помощью по поводу появления симптомов респираторного заболевания;

контактировавших с больным новой коронавирусной инфекцией (COVID-2019);

с диагнозом "внебольничная пневмония";

старше 65 лет, обратившихся за медицинской помощью с симптомами респираторного заболевания;

медицинских работников, имеющих риски инфицирования новой коронавирусной инфекцией (COVID-2019) на рабочих местах, - 1 раз в неделю, а при появлении симптомов, не исключающих новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), - немедленно;

находящихся в учреждениях постоянного пребывания независимо от организационно-правовой формы (специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа, кадетские корпуса, дома-интернаты, учреждения ФСИН России) и персонал таких организаций - при появлении симптомов респираторного заболевания;

граждан с подозрением на наличие новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), граждан с проявлениями острой респираторной вирусной инфекции и других острых респираторных заболеваний;

3) обеспечить изоляцию лиц, указанных в подпункте 4 пункта 2 настоящего постановления, в условиях обсерватора;

4) разработать и утвердить регламенты об особенностях организации работы медицинских организаций, осуществляющих медицинскую деятельность на территории Московской области, в период действия режима повышенной готовности;

5) принять меры по:

обеспечению готовности медицинских организаций, осуществляющих оказание медицинской помощи в экстренной форме либо в неотложной форме больным с респираторными симптомами, отбор биологического материала для исследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-2019);

активизации разъяснительной работы с населением о профилактике внебольничных пневмоний, а также необходимости своевременного обращения за медицинской помощью при появлении первых симптомов респираторных заболеваний;

6) организовать по назначению медицинских организаций государственной системы здравоохранения Московской области, в том числе в амбулаторных условиях, бесплатное предоставление гражданам с наличием новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) и гражданам, привлеченным к реализации мероприятий по предупреждению распространения на территории Московской области новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), противовирусных лекарственных препаратов, по перечню лекарственных препаратов, утвержденному Министерством здравоохранения Московской области;

7) организовать по назначению медицинских организаций государственной системы здравоохранения Московской области, в том числе в амбулаторных условиях, бесплатное предоставление гражданам с наличием новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), с подозрением на наличие новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), а также гражданам с проявлениями острой респираторной вирусной инфекции и других острых респираторных заболеваний лекарственных препаратов в соответствии со схемами лечения, утвержденными Министерством здравоохранения Московской области;

8) осуществлять мониторинг распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Московской области;

9) обеспечить разъяснение положений настоящего постановления.

42. Рекомендовать Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области:

1) при необходимости рассматривать вопросы о введении ограничительных мероприятий;

2) при получении положительных и сомнительных результатов лабораторных исследований на новую коронавирусную инфекцию (COVID-2019) организовать комплекс противоэпидемических мероприятий;

3) в кратчайшие сроки информировать Министерство здравоохранения Московской области при получении положительных и сомнительных результатов лабораторных исследований на новую коронавирусную инфекцию (COVID-2019).

43. Министерству государственного управления, информационных технологий и связи Московской области:

1) на базе Центра управления регионом Московской области и Единой системы приема и обработки сообщений по вопросам деятельности исполнительных органов государственной власти Московской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области (в части осуществления консультирования работниками многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Московской области) обеспечить круглосуточную работу "Горячей линии" по телефону 8-800-550-50-30 для:

лиц, указанных в пункте 2 настоящего постановления, в целях передачи сведений о месте, датах их пребывания/возвращения, контактной информации;

граждан по вопросам, связанным с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), в том числе составлением заявок на открытие электронного листка нетрудоспособности;

2) на базе Центра управления регионом Московской области совместно с Министерством здравоохранения Московской области осуществлять контроль соблюдения режима самоизоляции лиц, указанных в пунктах 3 и 4 настоящего постановления, на дому продолжительностью 14 (четырнадцать) календарных дней;

3) совместно с Государственным казенным учреждением Московской области "Московский областной многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" организовать осуществление приема заявителей в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг Московской области в помещениях с соблюдением требований, установленных настоящим постановлением.

44. В период повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Главному управлению записи актов гражданского состояния Московской области осуществлять деятельность по государственной регистрации актов гражданского состояния с соблюдением санитарных норм. Государственная регистрация брака в торжественной обстановке организовывается с соблюдением ограничений, установленных правовым актом Главного управления записи актов гражданского состояния Московской области.

45. Министерству государственного управления, информационных технологий и связи Московской области, Министерству здравоохранения Московской области, Главному управлению региональной безопасности Московской области обеспечить предоставление ежедневной информации о соблюдении ограничительных мероприятий (карантина) в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области.

46. Министерству социального развития Московской области:

1) организовать курсы личной гигиены антивирусной профилактики для граждан пожилого возраста, находящихся на социальном обслуживании на дому, а также всех получателей социальных услуг в стационарных учреждениях социального обслуживания Московской области;

2) обеспечить подготовку и представление предложений по оказанию мер дополнительной поддержки гражданам;

3) разработать с участием общественных организаций порядок и способы оказания мер социальной поддержки лицам, находящимся в условиях изоляции и самоизоляции;

4) в срок до 15 июня 2020 г. предоставить семьям с детьми, имеющим среднедушевой доход, не превышающий величину прожиточного минимума, установленную в Московской области на душу населения, из числа получателей пособия на ребенка (детей) в соответствии с Законом Московской области № 1/2006-ОЗ "О мерах социальной поддержки семьи и детей в Московской

области", и семьям с детьми-инвалидами, имеющим среднедушевой доход, превышающий величину прожиточного минимума, установленную в Московской области на душу населения, продуктовые наборы, стоимостью до 2200 рублей, в количестве один набор на семью;

5) в срок до 20 июня 2020 г. однократно предоставить средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски):

семьям с детьми, имеющим среднедушевой доход, не превышающий величину прожиточного минимума, установленную в Московской области на душу населения, из числа получателей пособия на ребенка (детей) в соответствии с Законом Московской области № 1/2006-ОЗ "О мерах социальной поддержки семьи и детей в Московской области" в количестве двадцать штук на семью;

неработающим пенсионерам, имеющим место жительства (место пребывания) в Московской области, являющимся получателями региональной социальной доплаты к пенсии, в количестве шесть штук на человека;

6) обеспечить очный прием граждан по предварительной записи в территориальных структурных подразделениях Министерства социального развития Московской области в целях оказания государственных услуг, предоставляемых Министерством социального развития Московской области, обращение за которыми в электронном виде или в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг Московской области не предусмотрено, перечень которых утверждается Министерством социального развития Московской области, предусмотрев меры, направленные на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019).

47. Министерству транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области обеспечить до 24 июля 2020 года (включительно) приостановление продажи билетов в городском и пригородном сообщении в транспортных средствах (кондукторами и водителями) за наличный расчет.

48. Министерству транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, Министерству здравоохранения Московской области во взаимодействии с органами исполнительной власти других субъектов Российской Федерации обеспечить доставку в условиях, минимизирующих риски инфицирования новой коронавирусной инфекцией (COVID-2019), лиц, указанных в пункте 2 настоящего постановления, до места их проживания и помещения на карантин или режим самоизоляции.

49. Министерству транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области совместно с Главным управлением социальных коммуникаций Московской области обеспечить волонтерам бесплатный проезд в городском и пригородном сообщении на территории Московской области.

Бесплатный проезд предоставляется волонтерам на основании "паспорта волонтера", выдаваемого по форме и в порядке, установленными распоряжением Главного управления социальных коммуникаций Московской области.

50. Министерству культуры Московской области, Министерству образования Московской области, Министерству физической культуры и спорта Московской области, Министерству здравоохранения Московской области:

1) приостановить с 21 марта 2020 года до 31 июля 2020 года (включительно) посещение обучающимися государственных образовательных организаций, предоставляющих общее образование, профессиональных образовательных организаций, образовательных организаций высшего образования, организаций физической культуры и спорта с обеспечением реализации образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в порядке, определяемом администрацией образовательной организации, за исключением посещения обучающимися образовательных организаций для проведения единого государственного экзамена, обучающимися индивидуальных практических занятий по программам летной подготовки пилотов, автошкол, кружков и секций, посещения воспитанниками организаций, осуществляющих спортивную подготовку, при соблюдении условий, установленных пунктами 16, 22, 23, 24, 26 и 27 настоящего постановления, а также за исключением проведения индивидуальных мероприятий по вопросу приема

в общеобразовательные организации и проведения демонстрационных экзаменов с соблюдением санитарных норм.

При этом обучение, проводимое с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий:

с 1 мая 2020 года по 11 мая 2020 года (включительно) приостанавливается;

учебный год завершается в соответствии с учебным графиком образовательной организации. Режим свободного посещения занятий, проводимых с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, вводится по решению образовательной организации;

2) с учетом потребности:

для учеников 1-4 классов включительно обеспечить работу дежурных групп численностью не более 12 обучающихся. Обеспечить в указанных группах соблюдение санитарного режима;

для учеников 1-11 классов включительно, имеющих право на обеспечение бесплатным питанием, организовать выдачу продуктовых наборов;

3) приостановить организацию летней оздоровительной кампании для детей на базе общеобразовательных организаций до 24 июля 2020 года (включительно).

51. Рекомендовать Главному управлению Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Московской области в случае возникновения чрезвычайной ситуации привлекать к проведению мероприятий по её ликвидации:

1) необходимые силы и средства Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

2) нештатные аварийно-спасательные формирования.

52. Утвердить прилагаемый перечень должностных лиц исполнительных органов государственной власти Московской области, государственных казенных учреждений, находящихся в ведении таких органов, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.61 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, Перечень должностных лиц исполнительных органов государственной власти Московской области уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях и рассматривать дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 3.6 Закона Московской области № 37/2016-ОЗ "Кодекс Московской области об административных правонарушениях" (далее - Перечень).

Должностным лицам органов и учреждений, указанных в Перечне, возбуждать дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.61 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, руководствуясь статьей 28.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, с последующей передачей для рассмотрения судьей.

53. Рекомендовать органам Министерства внутренних дел Российской Федерации, Министерству Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и их территориальным органам по Московской области оказывать содействие должностным лицам органов и учреждений, указанных в Перечне, при осуществлении мер по обеспечению и контролю соблюдения режима повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также при составлении протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.61 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в целях обеспечения контроля соблюдения режима повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

54. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Московской области:

1) создать условия для временного размещения медицинских работников, оказывающих медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция (COVID-2019), и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией (COVID-2019) в гостиницах, отелях, санаториях, базах отдыха и в других аналогичных средствах размещения;

2) приостановить с 21 марта 2020 до 31 июля 2020 года (включительно) посещение обучающимися муниципальных образовательных организаций, предоставляющих общее образование, учреждений физической культуры и спорта с обеспечением реализации образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в порядке, определяемом администрацией образовательной организации, за исключением посещения обучающимися образовательных организаций для проведения единого государственного экзамена, обучающимися индивидуальных практических занятий по программам летной подготовки пилотов, автошкол, кружков и секций, посещения воспитанниками организаций, осуществляющих спортивную подготовку, при соблюдении условий, установленных пунктами 16, 22, 23, 24, 26 и 27 настоящего постановления, а также за исключением проведения индивидуальных мероприятий по вопросу приема в общеобразовательные организации и проведения демонстрационных экзаменов с соблюдением санитарных норм.

При этом обучение, проводимое с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий:

с 1 мая 2020 года по 11 мая 2020 года (включительно) приостанавливается;

учебный год завершается в соответствии с учебным графиком образовательной организации. Режим свободного посещения занятий, проводимых с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, вводится по решению образовательной организации;

3) обеспечить в образовательных организациях, предоставляющих дошкольное образование, функции и полномочия учредителей которых осуществляют органы местного самоуправления муниципальных образований Московской области, работу необходимого количества дежурных групп. Обеспечить соблюдение в указанных группах санитарного режима;

4) с учетом потребности:

для учеников 1-4 классов включительно обеспечить работу дежурных групп численностью не более 12 обучающихся. Обеспечить в указанных группах соблюдение санитарного режима;

для учеников 1-11 классов включительно, имеющих право на обеспечение бесплатным питанием, организовать выдачу продуктовых наборов;

5) обеспечить неприменение в период до 31 июля 2020 года (включительно) организациями, функции и полномочия учредителей которых осуществляют органы местного самоуправления, мер ответственности за несвоевременное исполнение гражданами, обязанными соблюдать режим самоизоляции в соответствии с пунктом 4 настоящего постановления, обязательств по оплате за жилое помещение и жилищно-коммунальные услуги, а также обеспечить продолжение предоставления соответствующих услуг и не осуществлять принудительное взыскание задолженности в указанный период;

6) приостановить предоставление муниципальных и иных услуг в зданиях и помещениях, занимаемых органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области, за исключением очного приема граждан по предварительной записи и только в случае возникновения у заявителя ситуации, ставящей под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия и требующей неотложного решения.

При этом муниципальные и иные услуги, предоставление которых возможно в электронном виде, предоставлять исключительно в электронном виде;

7) приостановить организацию летней оздоровительной кампании для детей на базе общеобразовательных организаций до 24 июля 2020 года (включительно).

55. Руководителям федеральных и негосударственных образовательных организаций:

1) приостановить с 21 марта 2020 года до 31 июля 2020 года (включительно) посещение обучающимися образовательных организаций, предоставляющих общее образование, профессиональных образовательных организаций, образовательных организаций высшего образования, организаций дополнительного образования и учреждений физической культуры и спорта с обеспечением реализации образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в порядке, определяемом администрацией образовательной организации, за исключением посещения обучающимися образовательных организаций для проведения единого государственного экзамена, обучающимися индивидуальных практических занятий по программам летной подготовки пилотов, автошкол, кружков и секций, посещения воспитанниками организаций, осуществляющих спортивную подготовку, при соблюдении условий, установленных пунктами 16, 22, 23, 24, 26 и 27 настоящего постановления, а также за исключением проведения индивидуальных мероприятий по вопросу приема в общеобразовательные организации и проведения демонстрационных экзаменов с соблюдением санитарных норм.

При этом обучение, проводимое с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий:

с 1 мая 2020 года по 11 мая 2020 года (включительно) приостанавливается;

учебный год завершается в соответствии с учебным графиком образовательной организации. Режим свободного посещения занятий, проводимых с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, вводится по решению образовательной организации;

2) с учетом потребности:

для учеников 1-4 классов включительно обеспечить работу дежурных групп численностью не более 12 обучающихся. Обеспечить в указанных группах соблюдение санитарного режима;

для учеников 1-11 классов включительно, имеющих право на обеспечение бесплатным питанием, организовать выдачу продуктовых наборов;

3) приостановить организацию летней оздоровительной кампании для детей на базе общеобразовательных организаций до 24 июля 2020 года (включительно);

4) обеспечить в образовательных организациях, предоставляющих дошкольное образование, работу необходимого количества дежурных групп. Обеспечить соблюдение в указанных группах санитарного режима.

56. Установить, что:

1) распространение новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) является в сложившихся условиях чрезвычайным и непредотвратимым обстоятельством, повлекшим введение режима повышенной готовности в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", который является обстоятельством непреодолимой силы;

2) несовершение (несвоевременное совершение) в период действия режима повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций действий, необходимых для предоставления государственных услуг (осуществления государственных функций) и иных услуг, в том числе в виде представления, подписания, получения документов, не может являться основанием для отказа в предоставлении государственных услуг (осуществлении государственных функций) и иных услуг. Заявители не утрачивают прав, за реализацией которых они обратились. Срок совершения таких действий, а также срок предоставления государственных услуг (осуществления государственных функций) и иных услуг подлежит продлению на 30 (тридцать) календарных дней со дня прекращения режима повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, но не ранее чем до 30 июля 2020 года, а также с учетом режима организации работы соответствующего органа исполнительной власти Московской области, государственного органа Московской области, государственного учреждения Московской области, иных органов и учреждений.

57. Гражданам, признанным в установленном законом порядке безработными, в период с 1 апреля 2020 года по 30 сентября 2020 года к выплатам, осуществляемым в рамках дополнительной материальной поддержки безработных граждан, производится региональная компенсационная выплата потерявшим работу (далее - региональная компенсация) за счет средств бюджета Московской области.

Для безработных граждан (за исключением граждан, уволенных за нарушение трудовой дисциплины или другие виновные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации, граждан, имеющим продолжительность трудовой и иной деятельности, признаваемой в соответствии с Законом Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации" в качестве занятости граждан, с начала 2020 года менее 60 календарных дней) региональная компенсация устанавливается в таком размере, чтобы общая сумма выплат с учетом пособия по безработице (стипендии), не включающего увеличение его размера на ребенка (детей), выплат в рамках дополнительной материальной поддержки безработных граждан, и региональной компенсации составляла 15 000 рублей.

Региональная компенсация безработным гражданам, состоящим по состоянию на 31 марта 2020 года на учете в органах службы занятости Московской области, устанавливается в беззаявительном порядке.

Региональная компенсация безработным гражданам, получившим такой статус в период объявленного режима самоизоляции населения либо в течение 30 календарных дней со дня прекращения указанного режима, устанавливается со дня их увольнения либо прекращения деятельности, признаваемой в соответствии с Законом Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации" в качестве занятости граждан, независимо от факта назначения пособия по безработице в этот период, но не ранее 1 апреля 2020 года.

Региональная компенсация не учитывается при исчислении размера материального обеспечения (дохода, совокупного дохода) гражданина (семьи) при определении права на получение иных мер социальной поддержки, в том числе адресной социальной помощи, государственной социальной помощи, государственных пособий, компенсаций, доплат к пенсиям, иных социальных выплат, социальных услуг, субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

58. Министерству социального развития Московской области в срок до 20 апреля 2020 года представить предложения о внесении изменений в нормативные правовые акты Московской области в части порядка определения дохода семьи в целях установления выплат на детей от трех до семи лет, гражданам, признанным безработными в период действия режима повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

59. Гражданам, признанным в установленном законом порядке безработными, направленным службой занятости населения Московской области на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование и не переведенным в период режима повышенной готовности на дистанционную форму обучения, продолжается выплата стипендии за счет средств бюджета Московской области до прекращения режима повышенной готовности, а также производится региональная компенсация в порядке, предусмотренном пунктом 57 настоящего постановления.

60. Гражданам, признанным в установленном законом порядке безработными, направленным службой занятости населения Московской области на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование и переведенным на дистанционную форму обучения в связи с режимом повышенной готовности, производится региональная компенсация в порядке, предусмотренном пунктом 57 настоящего постановления.

61. Гражданам, завершившим профессиональное обучение или дополнительное профессиональное образование по направлению службы занятости Московской области после 5 марта 2020 года и не трудоустроившимся, обратившимся в службу занятости населения Московской области для регистрации в качестве безработного путем дистанционного обращения и предварительной записи и признанным в установленном законом порядке безработными, устанавливается региональная компенсация в порядке, предусмотренном пунктом 57 настоящего постановления.

62. Собственники помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области, освобождаются от уплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в период с 1 апреля 2020 года по 30 июня 2020 года.

63. Министерству инвестиций, промышленности и науки Московской области совместно с Министерством экономики и финансов Московской области подготовить предложения по поддержке предприятий, организаций и индивидуальных предпринимателей, деятельность которых была ограничена в связи с введением режима повышенной готовности.

64. Комитету по туризму Московской области совместно с Министерством здравоохранения Московской области обеспечить размещение медицинских работников, оказывающих медицинские услуги на территории Московской области, а также военнослужащих, направленных в Московскую область для исполнения обязанностей военной службы и оказания медицинской помощи, в отношении лиц, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция (COVID-2019), и лиц из группы риска заражения новой коронавирусной инфекцией (COVID-2019), в объектах туристской индустрии Московской области, в том числе в гостиницах и иных средствах размещения до истечения срока введения режима повышенной готовности и последующего карантинного срока продолжительностью 14 календарных дней.

Министерству транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области обеспечить перевозку медицинских работников между местом работы (больница) и местами временного размещения, указанными в абзаце первом настоящего пункта, с последующим возмещением транспортным организациям соответствующих расходов.

65. Установить, что:

1) Комитет по туризму Московской области:

обеспечивает мониторинг деятельности гостиниц и иных средств размещения, в том числе санаториев, домов отдыха, пансионатов, пляжей, осуществляющих деятельность на территории Московской области (далее - мониторинг), на предмет соблюдения положений настоящего постановления;

в процессе мониторинга при выявлении признаков нарушений в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, защиты прав потребителей и потребительского рынка, информирует о данных обстоятельствах Главного государственного санитарного врача по Московской области;

2) гостиницы и иные средства размещения, организации и индивидуальные предприниматели, в пользовании которых находятся пляжи, в отношении которых Комитетом по туризму Московской области осуществляется мониторинг, обеспечивают доступ на свою территорию должностных лиц Комитета по туризму Московской области и предоставляют по запросам должностных лиц Комитета по туризму Московской области информацию и документы, необходимые для осуществления мониторинга, в установленные такими запросами сроки.

66. Министерству транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области совместно с Министерством здравоохранения Московской области обеспечить с последующим возмещением транспортным организациям соответствующих расходов перевозку в условиях, минимизирующих риски инфицирования новой коронавирусной инфекцией (COVID-2019):

граждан с наличием легкой формы новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) и граждан, у которых отсутствуют факторы риска развития осложнений в связи с наличием новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), между обсерваторами и другими медицинскими организациями;

граждан, доставленных в медицинские организации выездными бригадами скорой медицинской помощи, в случаях неподтверждения у них наличия новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), из соответствующей медицинской организации до места проживания (пребывания) таких граждан;

граждан, находящихся на лечении в стационарных условиях в медицинских организациях, в случаях отсутствия у них новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) из указанной медицинской организации в иную другую медицинскую организацию для продолжения лечении в стационарных условиях;

медицинских работников для оказания скорой медицинской помощи в неотложной форме между медицинскими организациями (местом работы) и местом вызова.

67. Юридические лица, индивидуальные предприниматели, должностные лица, граждане в случае нарушения требований, предусмотренных настоящим постановлением, привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Московской области.

68. Главному управлению по информационной политике Московской области обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в газете "Ежедневные новости. Подмосковье", "Информационном вестнике Правительства Московской области", размещение (опубликование) на Интернет -портале Правительства Московской области и на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru).

69. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Пункт 64 настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 28 марта 2020 года.

70. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого Вице-губернатора Московской области Габдрахманова И.Н.

Губернатор Московской области А.Ю.Воробьев





Приложение 1 к постановлению Губернатора Московской области от 12.03.2020 № 108-ПГ

(в редакции постановления Губернатора Московской области от 08.07.2020 № 318-ПГ)

Перечень заболеваний, требующих соблюдения режима самоизоляции

Смотрите приложение к настоящему постановлению





Приложение 2 к постановлению Губернатора Московской области от 12.03.2020 № 108-ПГ

(в редакции постановления Губернатора Московской области от 08.07.2020 № 318-ПГ)

Перечень видов деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей

№ п/п / Вид деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей, при осуществлении которых приостанавливается с 18 мая 2020 г. посещение гражданами территорий, зданий, строений, сооружений (помещений в них), где осуществляется указанная деятельность, за исключением организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих данные виды деятельности в целях производства соответствующих товаров, работ, услуг медицинского назначения и средств индивидуальной защиты, дезинфекционных средств и сопутствующих товаров, а также в целях строительства (ремонта) объектов медицинского назначения и строительства (ремонта) объектов железнодорожного транспорта, за исключением производства материалов, упаковки и комплектующих для непрерывных производств, производства товаров первой необходимости и организаций, чья деятельность не ограничена

1. Деятельность водного транспорта (за исключением деятельности по обслуживанию населения внутренним водным транспортом общего пользования в межмуниципальном и пригородном сообщении по местным и пригородным маршрутам на территории Московской области, грузоперевозок и специальных плавсредств, деятельности по обслуживанию водным транспортом на транспортных туристских и экскурсионно-прогулочных маршрутах, в том числе на межсубъектных, а также при осуществлении перевозок пассажиров по договору фрахтования судов)

2. Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков (за исключением обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений таких предприятий, а также доставки заказов; столовых, буфетов, кафе и иных предприятий питания, осуществляющих организацию питания для работников организаций, а также за исключением иных случаев, установленных настоящим постановлением)

3. Деятельность самостоятельных экскурсоводов и гидов по предоставлению туристических услуг

4. Образовательная деятельность (за исключением случаев, установленных настоящим постановлением)

5. Деятельность по организации и проведению азартных игр и заключению пари, по организации и проведению лотерей

6. Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений (за исключением случаев, установленных настоящим постановлением)





Приложение 3 к постановлению Губернатора Московской области от 12.03.2020 № 108-ПГ

(в редакции постановления Губернатора Московской области от 08.07.2020 № 318-ПГ)

Перечень должностных лиц исполнительных органов государственной власти Московской области, государственных казенных учреждений, находящихся в ведении таких органов, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.61 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, Перечень должностных лиц исполнительных органов государственной власти Московской области уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях и рассматривать дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 3.6 Закона Московской области № 37/2016-ОЗ "Кодекс Московской области об административных правонарушениях"

Смотрите приложение к настоящему постановлению







