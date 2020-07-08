Режим самоизоляции для пожилых в Подмосковье сохранится до 26 июля

Режим самоизоляции для граждан старше 65 лет и лиц, имеющих тяжелые хронические заболевания, в Подмосковье сохранится до 26 июля. Об этом говорится в постановлении, которое подписал губернатор области Андрей Воробьев.

Это значит, что пожилым и больным жителям региона по-прежнему не рекомендуется посещать людные места без крайней необходимости. При этом выходить из дома для прогулок им не только не возбраняется, но и рекомендуется. Конечно, с соблюдением необходимых мер санитарной предосторожности.