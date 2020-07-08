Стали известны подробности инцидента с избиением историка РАН

Прокуратура Москвы направила в Хамовнический суд дело об избиении в аптеке 82-летнего известного историка РАН Владислава Назарова. Как сообщила корреспонденту "РГ" начальник пресс-службы прокуратуры Москвы Людмила Нефедова, хамовническая межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя столицы, который обвиняется в умышленном причинении легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений. Обвиняемый житель столицы 1954 года рождения находится под подпиской о невыезде.

Как сообщила Нефедова, по версии следствия, 31 марта 2020 года обвиняемый, находясь в помещении аптеки, расположенной на улице Плющиха, совершил грубое нарушение общественного порядка. Как установили следователи, выражая явное неуважение к обществу, из хулиганских побуждений он спровоцировал конфликт с ранее незнакомым ему пожилым мужчиной в очереди за масками.

Все случилось из-за того, что Назаров занял очередь, а сам отошел к витрине, чтобы проверить, работают ли другие кассы, но когда вернулся, перед ним уже вклинился другой мужчина. После чего между пожилым и менее пожилым мужчиной произошла словесная перепалка. На кадрах камеры наблюдения аптеки видно, что известный историк успел оплатить покупку, а когда собрался уходить, вновь столкнулся с крайне раздраженным гражданином, который без лишних слов тремя ударами отправил пенсионера на пол.

"Осознавая, что перед ним пожилой мужчина, который в силу преклонного возраста не может оказать должного сопротивления противоправным действиям, обвиняемый умышленно нанес 82-летнему потерпевшему удар кулаком в область лица, а также не менее двух ударов ногой в область бедер и голеней", - отметила официальный представитель прокуратуры. От полученных ударов старший научный сотрудник Института всеобщей истории институт РАН упал, ударившись затылком о витрину. После конфликта автор многочисленных статей для Большой российской энциклопедии попал в реанимацию с кровоизлиянием в мозг.