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08.07.2020 05:00
Рубрика: Общество

Ученые объяснили, возможно ли появление смерчей в центре России

Текст: Ольга Игнатова
Вчера в СМИ появились сообщения о надвигающихся на Москву смерчах. Прогнозы, к счастью, не оправдались, но сильные ливни с грозой обрушились на северо-западные районы Московской области, о чем накануне и предупреждал Гидрометцентр.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Но возможно ли формирование смерчей в средней полосе России? Возможно, но это очень редкое явление, говорят ученые. "Сезон смерчей на европейской территории России длится с мая по сентябрь. Максимальная вероятность их образования наступает в июне. Смерчи могут формироваться в районе 17-18 часов дня. Да, в Москве и в Подмосковье случались эти природные явления. В Москве самый сильный смерч был 16 июня 1904 года. Из последних - сильный смерч зафиксирован в Подмосковье (Рузский район) 13 июля 2016", - рассказал "Российской газете" старший научный сотрудник Института физики атмосферы им А.М. Обухова Российской академии наук, кадидат физико-математических наук Александр Чернокульский.

Фото: Станислав Красильников/ТАСС
В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании в Москве

Смерчи, как уточнили со своей стороны в Гидрометцентре, - это огромные воздушные вихри в виде воронок, которые образуются из-за внезапного вторжения холодного воздуха в разогретый. Образование смерчей над территорией России, действительно, характерно для начала лета. Погода еще не устойчивая, атмосфера и земля прогреты не полностью. Поэтому если после нескольких аномально жарких дней вдруг прорвется воздух из Арктики, то смерч возможен. В середине лета и в конце атмосфера уже достаточно хорошо прогрета, поэтому таких резких перепадов не бывает.

Смерчи периодически в первой половине лета отмечаются над черноморским побережьем и могут быть даже на севере европейской территории. В частности, в Гидрометцентре напомнили, что смерч 9 июня 1984 года прошел по Ивановской области. Он даже получил название Ивановский смерч и вошел в художественную литературу и кино.

Смерч зародился примерно в 15 км к югу от Иванова на границе леса и поля. Далее он двигался по западным пригородам Иванова. Скорость ветра в воронке достигала 100 метров в секунду. Смерч разрушил жилые дома, дачные постройки, сельхозобъекты. В разных источниках встречалась информация о погибших и раненых.

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