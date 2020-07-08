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08.07.2020 21:16
Рубрика: Происшествия

В Брянске произошла массовая драка из-за агрессивных собак

Текст: Элина Труханова (Брянск)

В Брянске хозяева агрессивных собак набросились на соседей, сделавших им замечание.

По информации УМВД по Брянской области, конфликт произошел в Володарском районе Брянска. Как рассказали потерпевшие, несколько членов их семьи катались на велосипедах, когда вблизи одного из домов на них напала стая собак. Хозяевам животных было сделано замечание, на которое те отреагировали агрессивно. А потом они и вовсе явились к велосипедистам домой с металлической трубой и палками.

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- 48-летний мужчина рассказал, что находился дома, когда во двор ворвалась толпа разъяренных соседей. Они набросились на хозяина, его жену и родственника, и стали их избивать. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции изъяли металлическую трубу и фрагменты деревянных палок, которые использовали нападавшие, - сообщили в полиции.

В ведомстве сообщили, что по результатам медицинской экспертизы возбуждено уголовное дело по статье 112 УК РФ (умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести). Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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