В центре Москвы ограничат движение до осени

Масштабная реконструкция инженерных сетей начинается в центре Москвы. Чтобы провести работы, дорожники введут ограничения на ряде улиц в районе столичного зоопарка.

Как уточнили в пресс-службе столичного Центра организации дорожного движения, часть ограничений уже введена и продлится до 15 июля. Частично уже изменена конфигурация на улицах Климашкина, Малой Грузинской, Пресненском валу. Чтобы провести работы и не мешать проезду, было решено временно убрать некоторые парковочные места. С 16 июля работы в районе Пресни продолжатся. До 30 августа в Зоологическом переулке и прилегающих к нему улицах один ряд движения закроют для инженерных работ.

Судя по данным "Яндекс. Навигатора", пока транспортных проблем в районе Пресни нет. При этом работы на Пресненском валу и улице Климашкина уже развернуты. Там, судя по данным поисковой системы, идет второй этап реконструкции газопровода, ведущего к Столярному переулку.

Аналогичные работы по замене коммуникаций периодически проводятся во всех городских округах. Например, в прошлом году в городе установили более 1,6 тысячи км новых сетей и заменили порядка 650 км.

По информации департамента ЖКХ и благоустройства, это дает снижение среднего износа сетей. К тому же с помощью более эффективных технических решений Москва накапливает резерв - до 19 процентов мощности в электроснабжении и до 57 процентов по теплу. В этом году Москва заменит более 600 км сетей различного назначения, их средний износ снизится на 1,5 процента.