Минск и Оренбург расширят горизонты кооперации

Если попытаться оценить крепнущую дружбу белорусов с их традиционными партнерами из Оренбургской области в масштабах кооперации, то знатоки статистики напомнят о том, что на полях Приволжского федерального округа давно доказала свою надежность сельхозтехника МТЗ, а в городском хозяйстве популярны дорожные машины МАЗа и "Амкодора", неизменно пользуются спросом белорусская косметика и продукция "Беллегпрома".

Фото: БЕЛТА

Поэтому столь очевидно было желание обеих сторон в дальнейшем наращивании сотрудничества. Это подтвердил 8 июля БЕЛТА и источник в концерне "Беллегпром", который участвовал в среду в заседании совместной рабочей группы в режиме видеоконференции.

Прежде всего, участники встречи проанализировали ход выполнения плана мероприятий на 2018-2020 годы по реализации двустороннего правительственного соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве. Заглядывая, как говорят обозреватели, за горизонт, эксперты Союзного государства рассмотрели и актуальные вопросы взаимодействия в области сельского хозяйства, промышленности, строительства и реализации совместных проектов.

Оренбуржье для Беларуси, констатировала на встрече глава "Беллегпрома" Татьяна Лугина, - один из приоритетных партнеров на территории России. Она выразила уверенность, что снятие ограничений, вызванных пандемией, позволит "и дальше наращивать сотрудничество по всем направлениям и к концу текущего года, который является итоговым в подписанном плане по взаимодействию сторон, подойти с достойными результатами".

Первый заместитель председателя правительства российского региона Сергей Балыкин, в свою очередь, назвал "Беларусь и Оренбургскую область "надежными стратегическими партнерами, которые взаимодействуют по всем направлениям экономического развития и постоянно ищут новые векторы сотрудничества".

Правительство Оренбургской области предложило создать на площадке существующего в регионе Центра поддержки экспорта виртуальный шоурум, где будет представлена продукция белорусских производителей.

В ходе диалога россияне выразили готовность углубить сотрудничество и в сфере образования, а белорусские коллеги - поделиться наработками в области животноводства, растениеводства и возведения сельскохозяйственных объектов.

Кроме того, заместитель министра промышленности РБ Дмитрий Харитончик дал понять, что существуют возможности и для расширения поставок пассажирской техники в Оренбуржье. Он ознакомил участников конференции, в частности, и с результатами испытания нового электробуса производства МАЗ, который скоро будет предложен партнерам в качестве очередного коммерческого предложения.

В завершении видеоконференции Татьяна Лугина высоко оценила ежегодный международный форум "Оренбуржье - сердце Евразии", поблагодарила российских партнеров за активную позицию во взаимодействии и пригласила их принять участие в VII Форуме регионов Беларуси и России, который пройдет в сентябре в Минске и Минской области.

С белорусской стороны, уточняет агентство, в заседании также приняли участие руководитель отделения посольства РБ в Уфе Петр Балтрукович, замминистра сельского хозяйства и продовольствия Алла Ломакина, замминистра архитектуры и строительства Олег Швец, руководство Белорусской цементной компании, МАЗ, МТЗ, "Могилевлифтмаша" и "Гомсельмаша".

Российскую сторону представляли также первый замминистра экономического развития, инвестиций, туризма и внешних связей области Наталья Струнцова, заместитель министра промышленности и энергетики региона Дмитрий Кулаков, представители ряда профильных министерств и Оренбургского государственного аграрного университета.